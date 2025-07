Lehdistötiedote

17.7.2025

Honka Kömmelin oivaltava arkkitehtuuri edustaa asumisen luksusta

Asuntomessuille suunniteltu hirsikoti on kooltaan maltillinen, mutta arkkitehtuuriltaan ja sisustukseltaan intiimin ylellinen – juuri sitä mitä kodilta nyt toivotaan. Honka Kömmeli on nuorelle parille yksilöllisesti suunniteltu koti, joka avautuu atriumhenkisesti ympäröivään luontoon ja hurmaa muuntuvalla pohjaratkaisullaan. Huippulaadukkaasti viimeistellyn kodin kohokohta on kaksikerroksinen sauna, joka yhdistää suomalaisen perinnesaunan ja japanilaisen kylpyläkulttuurin.





Kodin pesämäisyys on yleistynyt arkkitehtuurissa, sillä tässä maailmanajassa kodin halutaan tuntuvan levolliselta turvapaikalta. Honka Kömmelissä pesämäisyyttä luo myös julkisivun punamultaväri, joka oli ensirakentajille Emma Puutiolle ja Lassi Leppäselle ilmeinen valinta, sillä väri herättää heissä rakkaita muistoja kotiinpaluusta.

Honka Kömmeli on perinteestä inspiroitunut hirsikoti – moderni tulkinta punamultavärisestä hietasaarelaishuvilasta, jossa on ripaus ajattoman ylellisyyden tuntua,” kommentoi kohteen suunnitellut arkkitehti Juho Lonkila.

“Rakennuksen arkkitehtuurissa kuvastuu tämän hetken maailma, jossa turvallisuuden tunteen korostaminen näkyy pesämäisyytenä ja tukeutumisena perinteeseen – modernilla tavalla. Lisäksi kokonaisuus tarjoaa hienovaraista arjen luksusta, mitä moni kodiltaan tänä päivänä toivoo,” jatkaa Hongan pääarkkitehti Anne Mäkinen.





Koti, joka muuttuu elämän mukana

Honka Kömmelissä maltilliset neliöt yhdistyvät oivaltavaan arkkitehtuuriin ja mukautuvaan pohjaratkaisuun. Selkeästi jäsennellyt tilat tarjoavat rauhaa ja mahdollisuuden muokata kotia elämäntilanteiden mukaan – nyt ja tulevaisuudessa. Toiminnallisuus ja esteettisyys kulkevat rinnakkain: jokainen neliö on suunniteltu palvelemaan arkea ilman kompromisseja viihtyvyydestä.





Asumisen luksus kiteytyy kodin päämakuuhuoneen siivessä. Tyylikäs, suuri liukuovi erottaa aikuisten oman alueen muusta kodista rauhalliseksi kokonaisuudekseen. Päämakuuhuoneessa isot maisemaikkunat avautuvat kohti lehtomaisemaa, ja oma vaatehuonekäytävä yhdessä yksityisen kylpyhuoneen kanssa tuovat arkeen harkittua ylellisyyttä.

Materiaalien määrä haluttiin pitää tarkoituksellisesti niukkana, minkä ansiosta harkitut väri- ja materiaalivalintojen yhdistelmät nousevat tyylikkäästi esiin. Värimaailmat rakentuvat tilojen käyttötarkoituksen mukaan: makuuhuoneiden pehmeistä sävyistä siirrytään oleskelutilojen vaaleuteen ja edelleen saunaosaston lämpimän voimakkaisiin lämpömännyn ja terrakotan sävyihin.





Seremoniallinen ja tummanpuhuva sauna kuljettaa entisaikojen peseytymishetkeen





Arjen luksusta henkii myös kodin kaksikerroksinen sauna, joka on yhdistelmä perinteistä suomalaista parvisaunaa ja japanilaista onsen-kylpylää. Ainutlaatuinen tumma mäntypanelointi on saatu aikaan lämpö- ja parafiiniöljykäsittelyllä. Lauteen alle muodostuu tunnelmallinen peseytymistila, joka tuo mieleen entisaikojen saunomishetken. Intiimiä ja yhtenäistä tunnelmaa korostavat piiloon rakennetut ovet. Myös erillinen kulkureitti saunaan on suunniteltu voimistamaan saunaelämystä.





”Tumma mäntypanelointi jatkuu pukutilan puolelle, jossa Ahti Taskisen 1970-luvulla suunnittelemat terrakotan sävyiset Easy-tuolit tuovat tilaan persoonallisen lisän. Terrakotan värinen lattialaatta puolestaan on suora jatkumo julkisivun punamultaväristä”, kertoo kohteen toinen sisustuksesta vastannut sisustusarkkitehti Titi Reijonen Aare Visualsilta. Easy-tuolit ovat suomalaisen designtalo Fasetin valikoimaa, joka on vastannut myös esimerkiksi kohteen uniikeista valaisimista.





Laadukasta muotoilua kotimaan huippuosaajilta

Honka Kömmeli on laadukas kokonaisuus viimeistä yksityiskohtaa myöten, joka vahvistaa tyylikästä tunnelmaa. Koti on toteutettu yhteistyössä kotimaisten huippuosaajien kanssa, ja viimeistelyt on tehty poikkeuksellisella huolellisuudella. Tarkoin valitut ja aikaa kestävät materiaalit tekevät kodista harmonisen kokonaisuuden. Viimeistelyn tarkkuus nousee tyylikkäästi esiin materiaalien hienovaraisissa vaihdoksissa ja liitosten taidokkaassa muotoilussa.

Kodin sekä ylellinen että luonnonmukainen tunnelma syntyy huippumuotoillusta painumattomasta Honka Fusion+ -hirrestä, joka valmistetaan laadukkaimmasta kotimaisesta puusta Hongan tehtaalla Karstulassa. Esteettisten ominaisuuksien lisäksi Hongan hirrellä on myös terveysvaikutuksia. Honka on terveellisten hirsitalojen edelläkävijä, joka on kehittänyt taloihinsa terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Honka-hirsitaloissa on puhdas sisäilma, rentouttava akustiikka ja luonnolliset sekä vähäpäästöiset materiaalit, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia joka päivä.

Honka Kömmelissä käytetyt luonnonmateriaalit saavat olla rehellisesti sitä mitä ovat: kaunista mäntypintaa löytyy niin sisäverhouksessa, kiintokalusteissa kuin huonekaluissakin. Ruukki Constructionin Ruukki® Classic Low-Carbon -katto täydentää ekologista ja vähähiilistä Hongan hirsitaloa.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:

Riikka Vahtervuo, markkinointipäällikkö

riikka.vahtervuo@honka.com, 050 413 2925





Kuvapankki: https://honka.mediabank.fi/en/collection/view_share_link/c2ae923c1eba8a7a56a96ce419621dda

(Saat ladattua kuvat painamalla nuoli-ikonia, Lataa originaali / Download original)





Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2024 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 29 %. www.honka.fi