Aspocompin puolivuosikatsaus 2025: Tilauskanta ja liikevaihto kasvoivat huomattavasti ja liiketulos oli voitollinen.

Aspocomp Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 17.7.2025 klo 9.00



HUHTI-KESÄKUU 2025 LYHYESTI



Liikevaihto 10,1 (7,0) miljoonaa euroa, kasvua 43 %

Liiketulos 0,2 (-1,2) miljoonaa euroa, 1,7 (-17,5) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos -0,02 (-0,19) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 0,6 (-1,1) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 8,8 (6,6) miljoonaa euroa, kasvua 34 %

Omavaraisuusaste 59,3 (57,8) %

TAMMI-KESÄKUU 2025 LYHYESTI



Liikevaihto 20,4 (13,3) miljoonaa euroa, kasvua 54 %

Liiketulos 1,0 (-2,8) miljoonaa euroa, 4,9 (-21,4) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,08 (-0,44) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 2,4 (-3,1) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 20,3 (14,2) miljoonaa euroa, kasvua 43 %

Tilauskanta katsauskauden lopussa 19,8 (11,3) miljoonaa euroa, kasvua 74 %

Omavaraisuusaste 59,3 (57,8) %









NÄKYMÄT VUODELLE 2025



Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2025. Etenkin puolijohdemarkkinan kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti muun muassa tekoälysovelluksiin ja datakeskuksiin tehtävien mittavien investointien ansiosta. Myös Turvallisuus-, puolustus-, ja ilmailu -asiakassegmentissä kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan hyvänä.



Aspocomp toistaa 26.2.2025 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2024 tasosta ja liiketuloksen kääntyvän selvästi voitolliseksi. Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,0 miljoonaa euroa tappiollinen.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS



”Huhti–kesäkuussa 2025 Aspocompin tuotteiden kysyntä säilyi vahvana, ja toimituskyky pysyi korkealla tasolla. Tämä johti merkittävään liikevaihdon kasvuun ja positiiviseen tulokseen. Tilauskanta kasvoi tammi–kesäkuussa yli 70 % vertailukaudesta ja oli katsauskauden lopussa 19,8 miljoonaa euroa, josta yli 4 miljoonaa kohdistuu vuodelle 2026.



Huhti–kesäkuun liikevaihto kasvoi 10,1 miljoonaan euroon, kasvua 43 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat heikentävästi keväällä 2024 heikommalla katteella saadut tilaukset sekä suunnitellusti pienennetty keskeneräisen tuotannon arvo, jonka tavoitteena on nopeuttaa läpimenoaikaa ja parantaa toimitusvarmuutta. Sekä liikevaihtoon että ennakoitua heikompaan tulokseen vaikutti myös tuotannon kriittisen prosessin huollon jälkeinen tuotannon ylösajon viivästyminen.



Kysyntä säilyi korkealla tasolla erityisesti puolijohdeteollisuuden asiakassegmentissä. Myös turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin kysyntä jatkoi kasvuaan. Tilauskannan vahva kehitys tukee yhtiön kasvunäkymiä tulevaisuudessa.



Viime syksystä alkanut kysynnän kasvu on mahdollistanut kapasiteetin käyttöasteen nostamisen. Tämä on saavutettu lisäämällä tuotantohenkilöstöä ja tehostamalla tuotannonohjausta. Tuotannon volyymit ja läpivirtaus ovat vakiintuneet nyt hyvälle tasolle. Kolmas peräkkäinen voitollinen vuosineljännes ja liiketoiminnan positiivinen kassavirta antavat meille mahdollisuuden suunnitella investointeja sekä kapasiteetin kasvattamiseen että laadun parantamiseen. Mahdollisilla laiteinvestoinneilla haluamme myös pienentää tuotantohäiriöiden riskiä. Systemaattinen työ yhtiön pitkäjänteiseksi kehittämiseksi jatkuu.”





LIIKEVAIHTO JA TULOS



Huhti-kesäkuu 2025

Huhti-kesäkuun 2025 liikevaihto oli 10,1 (7,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 43 % vertailukaudesta ja kasvu tuli pääosin Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentistä.



Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 239 %, ollen 4,7 (1,4) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä säilyi vuoden toisella neljänneksellä korkealla tasolla.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 38 % vertailukaudesta, ollen 2,4 (1,7) miljoonaa euroa. Asiakassegementin kysyntä jatkoi kasvuaan vuoden toisella neljänneksellä.



Autoteollisuus-asiakassegmentin huhti-kesäkuun liikevaihto laski 16 % vertailukaudesta, ollen 1,9 (2,3) miljoonaa euroa.



Tietoliikenne-asiakassegmentin huhti-kesäkuun liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, ollen 0,6 (0,6) miljoonaa euroa.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin huhti-kesäkuun liikevaihto laski 49 % vertailukaudesta, ollen 0,5 (1,0) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta sekä tuotannon rajoitetusta kapasiteetista.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 75 (60) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 50 (75) % kertyi Euroopasta ja 50 (25) % muilta mantereilta. Maantieteellisen jakauman muutos aiheutui olemassa olevien asiakkaiden tuotantopaikkojen sijainnin muuttumisesta.



Huhti-kesäkuun 2025 liiketulos oli +0,2 (-1,2) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat voimakas kysyntä erityisesti Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä. Liiketuloksen parantumiseen vaikutti myös tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste. Toisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat heikentävästi keväällä 2024 heikommalla katteella saadut tilaukset sekä suunnitellusti pienennetty keskeneräisen tuotannon arvo. Sekä liikevaihtoon että ennakoitua heikompaan tulokseen vaikutti myös tuotannon kriittisen prosessin huollon jälkeinen tuotannon ylösajon viivästyminen.



Liiketulos oli +1,7 (-17,5) % liikevaihdosta.



Nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat -0,1 miljoonaa euroa laskennallisen verosaamisen purkamisen johdosta. Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,19) euroa.





Tammi-kesäkuu 2025

Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 20,4 (13,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 54 % tammi-kesäkuuhun 2024 verrattuna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti voimakas kysyntä erityisesti Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä.



Puolijohdeteollisuuden liikevaihto kasvoi 302 % ja oli 9,9 (2,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä säilyi tammi-kesäkuussa korkealla tasolla.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 4,4 (3,3) miljoonaa euroa. Asiakassegementin kysyntä jatkoi kasvuaan tammi-kesäkuussa.



Autoteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 4,0 (4,1) miljoonaa euroa.



Tietoliikenne-asiakassegmentin liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin tammi-kesäkuun liikevaihto laski 62 % vertailukaudesta, ollen 0,8 (2,2) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta sekä tuotannon rajoitetusta kapasiteetista.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 73 (57) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 57 (79) prosenttia kertyi Euroopasta ja 43 (21) prosenttia muilta mantereilta. Maantieteellisen jakauman muutos aiheutui olemassa olevien asiakkaiden tuotantopaikkojen sijainnin muuttumisesta.



Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli +1,0 (-2,8) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat voimakas kysyntä Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä. Liiketuloksen parantumiseen vaikutti myös tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste sekä varsinkin alkuvuonna parantunut tuotannon kannattavuus.



Liiketulos oli +4,9 (-21,4) prosenttia liikevaihdosta.



Nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Nettotulosta pienensi laskennallisen verosaamisen muutos, 0,1 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli +0,08 (-0,44) euroa.



Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 19,8 (11,3) miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi erityisesti Puolijohdeteollisuus- ja Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmenteissä. Tilauskannasta 15,7 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 4,1 miljoonaa euroa ensi vuonna.





KONSERNIN AVAINLUVUT 4-6/25 4-6/24 Muutos 1-6/25 1-6/24 Muutos Liikevaihto, M€ 10,1 7,0 43 % 20,4 13,3 54 % Käyttökate, M€ 0,6 -0,8 174 % 1,8 -1,9 196 % Liiketulos, M€ 0,2 -1,2 114 % 1,0 -2,8 135 % % liikevaihdosta 1,7 % -17 % 19 %-yks. 4,9 % -21,4 % 26 %-yks. Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,0 -1,3 99 % 0,7 -3,0 123 % % liikevaihdosta 0 % -19 % 19 %-yks. 3 % -22 % 26 %-yks. Katsauskauden voitto/tappio, M€ -0,1 -1,3 89 % 0,6 -3,0 119 % % liikevaihdosta -1 % -19 % 17 %-yks. 3 % -22 % 25 %-yks. Tulos / osake (EPS), € -0,02 -0,19 89 % 0,08 -0,44 118 % Saadut tilaukset 8,8 6,6 34 % 20,3 14,2 43 % Tilauskanta 19,8 11,3 74 % 19,8 11,3 74 % Investoinnit, M€ 0,2 0,0 362 % 0,4 0,2 80 % % liikevaihdosta 2 % 1 % 1 %-yks. 2 % 2 % 0 %-yks. Rahavarat kauden lopussa 0,9 1,8 -88 % 0,9 1,8 -88 % Oma pääoma / osake, € 2,32 2,30 2 % 2,32 2,30 2 % Omavaraisuusaste, % 59 % 58 % 1 %-yks. 59 % 59 % 0 %-yks. Nettovelkaantumisaste, % 24 % 25 % -1 %-yks. 24 % 25 % -1 %-yks. Henkilöstö kauden lopussa 167 154 13 henk. 167 154 13 henk. * Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.





INVESTOINNIT



Katsauskauden 2025 investoinnit olivat 0,4 (0,2) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat tehdaslaitteiden uusimisia Oulun tehtaalla.





RAHAVIRTA JA RAHOITUS



Katsauskauden 2025 liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 (-3,1) miljoonaa euroa. Rahavirta parani pääosin liiketuloksen paranemisen sekä vaihto-omaisuuden pienentymisen ansiosta.



Kassavarat olivat kauden lopussa 0,9 (1,8) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 4,7 (5,7) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja, kuten esimerkiksi omavaraisuusaste ja korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen. Kovenanttiehdot eivät rikkoutuneet puolivuosikatsauksessa 2025. Nettovelkaantumisaste oli 24 (25) %. Korottomat velat olivat 6,1 (5,8) miljoonaa euroa.



Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 59,3 (57,8) %.



Yhtiöllä on 5,0 (5,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 4,0 (4,3) miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on 1,4 (0,1) miljoonan euron laskuluottosopimus (factoring), josta oli käytössä 0,4 (0,0) miljoonaa euroa. Raportointikauden lopussa konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä yhteensä 2,0 (0,8) miljoonaa euroa.





HENKILÖSTÖ



Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 167 (159) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.6.2025 oli 167 (154). Henkilökunnasta työntekijöitä oli 111 (99) ja toimihenkilöitä 56 (55). Henkilökunnan jakautuminen maittain oli seuraava: Suomi 163 (156), Saksa 2 (1) ja Kiina 2 (2).





YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET



Aspocomp Group Oyj:n 29.4.2025 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2024 sekä palkitsemispolitiikan 2024–2027.



Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Anssi Korhonen ja Ville Vuori sekä uusina jäseninä Jenni Enroth ja Kaisa Kokkonen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund.



Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja näin ollen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti että, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 684 144 osaketta.



Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.



HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut Ville Vuoren yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kokkonen.



Hallitus perusti tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jenni Enroth ja Kaisa Kokkonen. Tarkastusvaliokunta valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kaisa Kokkosen.



Hallitus ei perustanut muita valiokuntia.



Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.





OSAKKEET



Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2025 oli 6 849 240 kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.



Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 890 670 kappaletta 1.1.­30.6.2025 välisenä aikana. Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 4 215 904 euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,07 euroa, ylin 6,00 euroa ja keskikurssi 4,73 euroa. Päätöskurssi 30.6.2025 oli 5,00 euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 34,3 miljoonaa euroa.



Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 675 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,0 %.





OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 ensimmäisen ansaintajakson, PSP 2022-2024, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2022-2024 -ohjelman suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyi vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan oli oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Suoritusjakson suorituskriteerit, jotka olivat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR), eivät toteutuneet. Toimitusjohtaja aloitti yhtiössä toukokuussa 2024, jonka jälkeiseltä ansaintajaksolta suorituskriteerit toteutuivat TSR:n osalta. Lisäksi toimitusjohtajalle oli myönnetty sitouttamispalkkio, johon ei sovellettu suorituskriteerejä. PSP 2022-2024 ohjelmasta vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana maksetut palkkiot vastaavat yhteensä 15 600 kappaletta Aspocomp Group Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Palkkiosta puolet maksettiin osakkeina ja puolet rahana tuloveron ennakonpidätyksen kattamiseksi.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 toisen ansaintajakson, PSP 2023-2025, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2023-2025 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2023 alusta ja päättyy vuoden 2025 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 18.7.2024 kolmannen ansaintajakson, PSP 2024-2026, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2024-2026 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2024 alusta ja päättyy vuoden 2026 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon kuluessa.





OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA



Aspocomp ilmoitti 17.9.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Päivi Marttila Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, kolmanneksi suurin osakkeenomistaja.





ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ



Geopoliittinen tilanne ja kauppasota ovat kasvattaneet asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja ennustamaton kauppapolitiikka aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaiden kysyntään ja viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä.



Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, ja yli puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. Lisäksi tuotemiksin vaihtelulla voi olla suuri merkitys kannattavuuteen.



Aspocompin toimintakyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista tai laiterikoista ja häiriöistä Aspocompin tuotannossa. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja sitä kautta yhtiön tuloksentekokykyyn.



Aspocompon tuotteiden laatupoikkeamat voivat johtaa vaateisiin ja jos Aspocomp arvioi näiden vaateiden lopputuloksella olevan mahdollisia taloudellisia vaikutuksia, ne huomioidaan kirjanpidossa.



Aspocomp altistuu myös erilaisille rahoitusriskeille. Valuuttakurssien muutokset muodostavat riskin kannattavuudelle. Rahoitussopimuksilla on kovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa likviditeettiriskin.



Aspocompin riskejä ja riskienhallintaa on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa yhtiön nettisivuilla.





TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2025



Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2025 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:



Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2025: torstaina 30.10.2025 noin klo 9.00



Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.





Huhti-kesäkuun 2025 osavuosikatsauksen julkistaminen



Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä esittelee huhti-kesäkuun osavuosikatsauksen suomenkielisessä webcast-lähetyksessä tänään 17.7.2025 klo 13.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.events.inderes.com/q2-2025. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalin chat-toiminnallisuuden kautta.



Osavuosikatsaus sekä tilaisuuden esitys ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aspocomp.com/investors/raportit/osavuosikatsaukset/?lang=fi. julkistuksen jälkeen.





Espoossa, 17.7.2025





Aspocomp Group Oyj

Hallitus





Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.





TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA





Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan.



Tuotekehitys

Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.



LAAJA TULOSLASKELMA Huhti-kesäkuu 2025 1 000 € 4-6/2025 4-6/2024 Muutos Liikevaihto 10 098 100 % 7 041 100 % 43 % Liiketoiminnan muut tuotot 1 0 % 2 0 % -70 % Aine- ja tarvikekulut -5 013 -50 % -4 167 -59 % 20 % Henkilöstökulut -2 961 -29 % -2 286 -32 % 30 % Liiketoiminnan muut kulut -1 565 -16 % -1 344 -19 % 16 % Poistot ja arvonalentumiset -386 -4 % -478 -7 % -19 % Liiketulos 172 2 % -1 232 -17 % 114 % Rahoitustuotot ja -kulut -181 -2 % -86 -1 % Voitto/tappio ennen veroja -8 0 % -1 317 -19 % 99 % Laskennallisten verosaamisten muutos* -130 Tuloverot -2 0 % -3 0 % Katsauskauden voitto/tappio -141 -1 % -1 320 -19 % 89 % Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus Eriin liittyvät tuloverot Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -24 0 % 0 0 % Muut laajan tuloksen erät -24 0 % 0 0 % Katsauskauden laaja tulos -165 -2 % -1 321 -19 % 87 % Osakekohtainen tulos Laimentamaton -0,02 euroa -0,19 euroa 89 % Laimennettu -0,02 euroa -0,19 euroa 89 % *Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistettujen tappioiden käytöstä





LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2025 1 000 € 1-6/2025 1-6/2024 Muutos 1-12/2024 Liikevaihto 20 445 100 % 13 284 100 % 54 % 27 581 100 % Liiketoiminnan muut tuotot 3 0 % 4 0 % -34 % 34 0 % Aine- ja tarvikekulut -9 828 -48 % -7 657 -58 % 28 % -14 974 -54 % Henkilöstökulut -5 645 -28 % -4 881 -37 % 16 % -9 389 -34 % Liiketoiminnan muut kulut -3 186 -16 % -2 614 -20 % 22 % -5 330 -19 % Poistot ja arvonalentumiset -785 -4 % -984 -7 % -20 % -1 885 -7 % Liiketulos 1 004 5 % -2 848 -21 % 135 % -3 962 -14 % Rahoitustuotot ja -kulut -304 -1 % -130 -1 % -135 % -368 -1 % Voitto/tappio ennen veroja 699 3 % -2 978 -22 % 123 % -4 330 -16 % Laskennallisten verosaamisten muutos* -130 874 Tuloverot -5 0 % -6 0 % -19 0 % Tilikauden voitto/tappio 564 3 % -2 984 -22 % 119 % -3 476 -13 % Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus 37 0 % Eriin liittyvät tuloverot -6 0 % Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -36 0 % 1 0 % - 8 0 % Muut laajan tuloksen erät yhteensä -36 0 % 1 0 % - 39 0 % Tilikauden laaja tulos 528 3 % -2 983 -22 % 118 % -3 437 -12 % Osakekohtainen tulos Laimentamaton 0,08 euroa -0,44 euroa 118 % -0,51 euroa Laimennettu 0,08 euroa -0,44 euroa 118 % -0,51 euroa *Laskennallisen verosaamisen muutos johtuu pääosin verotuksessa vahvistettujen tappioiden käytöstä





TASE 1 000 € 6/2025 6/2024 Muutos 12/2024 Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 3 247 3 313 -2 % 3 266 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 564 5 446 -16 % 4 967 Käyttöoikeusomaisuuserät 290 398 -27 % 285 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat 95 95 0 % 95 Laskennalliset verosaamiset 5 265 4 513 17 % 5 404 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 460 13 765 -2 % 14 018 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5 187 4 849 7 % 5 726 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 264 6 862 6 % 7 289 Rahavarat 895 1 777 -50 % 1 377 Lyhytaikaiset varat yhteensä 13 346 13 488 -1 % 14 392 Varat yhteensä 26 807 27 253 -2 % 28 410 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 879 4 822 1 % 4 857 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus -33 -64 -48 % -33 Kertyneet voittovarat 10 050 10 007 0 % 9 522 Oma pääoma yhteensä 15 896 15 765 1 % 15 346 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 167 4 516 -8 % 5 764 Muut pitkäaikaiset velat 238 323 -26 % 238 Varaukset 124 0 0 Laskennalliset verovelat 44 36 21 % 54 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 528 1 135 -53 % 1 336 Osto- ja muut velat 5 809 5 478 6 % 5 672 Varaukset 0 0 0 % 0 Velat yhteensä 10 911 11 488 -5 % 13 064 Oma pääoma ja velat yhteensä 26 807 27 253 -2 % 28 410





OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tammi-kesäkuu 2025 1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 1 000 4 857 -33 -1 9 523 15 346 Laaja tulos Katsauskauden tulos 564 564 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -36 -36 Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -36 564 528 Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot 0 Osakepalkitseminen 22 22 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 22 0 0 0 22 Oma pääoma 30.6.2025 1 000 4 879 -33 -37 10 087 15 896 Tammi-kesäkuu 2024 Oma pääoma 1.1.2024 1 000 4 844 -64 -9 12 997 18 767 Laaja tulos Katsauskauden tulos -2 984 -2 984 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot 1 1 Laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 -2 984 -2 983 Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot 0 Osakepalkitseminen -20 -20 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 -20 0 0 0 -20 Oma pääoma 30.6.2024 1 000 4 824 -64 -8 10 013 15 765





RAHAVIRTALASKELMA Tammi-kesäkuu 1 000 € 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Katsauskauden tulos 564 -2 984 -3 476 Oikaisut 1 308 1 067 1 403 Käyttöpääoman muutos 724 -1 051 -2 280 Saadut korot 0 0 10 Maksetut korot -175 -132 -357 Maksetut verot -5 -6 -13 Liiketoiminnan rahavirta 2 417 -3 105 -4 714 Investoinnit -364 -202 -425 Käyttöomaisuusmyynnit 0 0 3 Investointien rahavirta -364 -202 -422 Lainojen nostot 0 4 262 6 401 Lainojen takaisinmaksut -2 411 -456 -992 Vuokrasopimusvelkojen maksut -30 -71 -273 Maksetut osingot 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -2 441 3 735 5 137 Rahavarojen muutos -389 427 0 Rahavarat tilikauden alussa 1 377 1 322 1 322 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -94 28 55 Rahavarat katsauskauden lopussa 895 1 777 1 377





TUNNUSLUKUJA Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 Q3/2024 2024 Liikevaihto, M€ 10,1 10,3 7,9 6,4 27,6 Käyttökate, M€ 0,6 1,2 0,5 -0,7 -2,1 Liiketulos, M€ 0,2 0,8 0,1 -1,2 -4,0 % liikevaihdosta 2 % 8 % 1 % -19 % -14 % Tulos ennen veroja, M€ 0,0 0,7 0,0 -1,3 -4,3 % liikevaihdosta 0 % 7 % 0 % -21 % -16 % Tilikauden tulos, M€ -0,1 0,7 0,9 -1,3 -3,5 % liikevaihdosta -1 % 7 % 11 % -21 % -13 % Saadut tilaukset 8,8 11,4 8,7 14,1 37,0 Tilauskanta 19,8 21,0 19,9 19,1 19,9 Omavaraisuusaste, % 59 % 55 % 54 % 56 % 54 % Gearing, % 24 % 26 % 37 % 36 % 37 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,2 0,2 0,2 0,0 0,4 % liikevaihdosta 2 % 2 % 3 % 0 % 2 % Henkilöstö kauden lopussa 167 167 165 164 165 Tulos/osake (EPS), € -0,02 0,10 0,12 -0,20 -0,51 Oma pääoma/osake, € 2,32 2,34 2,24 2,11 2,24







Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat: Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut. Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja. Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä. Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja Omavaraisuusaste, %



=



Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Gearing, %



=



Korolliset nettorahoitusvelat x 100



Oma pääoma Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus Liiketoiminnan rahavirta



=



Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot









VASTUUSITOUMUKSET 1 000 € 6/2025 6/2024 12/2024 Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000 Maa-alueen vuokraoikeuden kiinnitys 3 498 1 200 3 498 Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35 Yhteensä 9 533 7 235 9 533





