Nanterre, le 17 juillet 2025

VINCI a signé un accord pour acquérir Wärtsilä SAM Electronics GmbH

Renforcement de la position de VINCI Energies sur le marché de la défense

Un chiffre d’affaires de 100 millions d'euros et 350 collaborateurs en Allemagne

VINCI Energies a signé un accord pour acquérir Wärtsilä SAM Electronics GmbH, société basée à Hambourg en Allemagne.

Fondée en 1906, cette société - filiale du groupe finlandais Wärtsilä Corporation - spécialiste en technologies pour le secteur maritime et le marché de l’énergie, opère dans les domaines de l’intégration de systèmes électriques et d'automatismes pour la marine allemande et sur les chantiers navals dans le nord du pays (Hambourg, Wilhelmshaven, Elmenhorst, Bremerhaven et Kiel).

Cette acquisition permettra à VINCI Energies, à travers sa marque Actemium, d'élargir son offre de services dans le secteur de l’industrie et de renforcer sa position sur le marché allemand de la défense en intégrant l’expertise de 350 nouveaux collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 100 millions d'euros.

L'accord, qui devrait être finalisé au cours du dernier trimestre 2025, est soumis à l'approbation des autorités compétentes.

En Allemagne, VINCI Energies opère dans ses quatre domaines d’activité – infrastructures, industrie, Building Solutions et ICT* – et emploie 16 600 collaborateurs dans 385 sites.

Il convient de rappeler que le groupe VINCI a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires total de près de 5,6 milliards d’euros en Allemagne – son deuxième marché à l’international – dont 4,1 milliards d’euros dans les services à l’énergie (VINCI Energies 3,4 milliards d’euros et Cobra IS 0,7 milliard d’euros) et 1,4 milliard d’euros pour VINCI Construction. VINCI Concessions est également présent en Allemagne à travers cinq partenariats public-privé pour la gestion d’infrastructures autoroutières, ainsi que dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques.

*(Technologies de l’Information et de la Communication)

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe