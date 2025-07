Muutos Aspocompin johtoryhmässä – Terhi Launis on nimitetty Aspocompin talousjohtajaksi

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 17.7.2025 klo 9.45



Aspocomp on nimittänyt KTM Terhi Launiksen (synt. 1971) yhtiön talousjohtajaksi (Chief Financial Officer, CFO) ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2025 alkaen. Terhi Launis on viimeksi työskennellyt Koiviston Auto Oy:n talousjohtajana. Hänen aiempiin tehtäviinsä kuuluvat toimiminen Paroc/Owens Corningin EU Stone Wool -liiketoiminnan Commercial Finance -johtajana ja Finnair Cargo Oy:n liiketoiminnan controllerina. Lisäksi Launis on toiminut erilaisissa talousjohdon tehtävissä Finnair Technical Services Oy:ssä sekä Kemira GrowHow Oyj:ssä.



Toimitusjohtaja Manu Skyttä: ”Olen iloinen saadessani toivottaa Terhin tervetulleeksi Aspocompille. Hänellä on tehtävässä onnistumiseen tarvittava osaaminen, kunnianhimo sekä persoona. Terhi on liiketoimintalähtöinen talousosaaja, joka tuo meille arvokasta osaamista ja näkemystä yhtiön seuraavaan kehitysvaiheeseen.”



Nykyinen talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Jouni Kinnunen jatkaa yhtiön palveluksessa ja varmistaa siirtymävaiheen sujuvuuden ennen eläkkeelle siirtymistään.



”Haluan jo tässä yhteydessä kiittää Jounia hänen kontribuutiostaan Aspocompin johtoryhmässä sekä hänen merkittävästä panoksestaan yhtiössä vuodesta 1984 alkaen.”





Aspocompin johtoryhmään kuuluvat 1.9.2025 alkaen:



Manu Skyttä, toimitusjohtaja;

Antti Ojala, kaupallinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen;

Pekka Holopainen, operatiivinen johtaja;

Hanna-Leena Keskitalo, henkilöstöjohtaja;

Terhi Launis, talousjohtaja; ja

Mitri Mattila, teknologiajohtaja.



Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Manu Skytälle.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





