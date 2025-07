La direction de l’EAACI fait le point sur son remarquable congrès 2025 représentant un tournant décisif pour l’allergologie et l’immunologie

ZURICH, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le congrès 2025 de l’EAACI a fait couler beaucoup d’encre à l’appui de ses 7 600 participants et plus, de son envergure et du message fort porté par son comité directeur. Un mois après la clôture de l’événement qui s’est tenu à Glasgow, les figures de proue de l’EAACI reviennent collectivement sur ce qu’ils qualifient de tournant décisif. Organisé du 13 au 16 juin au Scottish Event Campus, le congrès était placé sous le thème suivant : « Repousser les limites dans les domaines de l’allergie, de l’asthme et de l’immunologie clinique et intégrer la santé planétaire pour un avenir durable ».

Pour la professeure Maria Torres, présidente de l’EAACI, « Le congrès de cette année marque un véritable tournant. Nous entrons dans une phase où l’innovation scientifique, l’équité de traitement et la santé environnementale doivent avancer ensemble ».

Le programme s’est décliné en plus de 250 heures de conférences, d’ateliers et de symposiums et a permis de présenter des avancées majeures dans des domaines thérapeutiques comme l’allergie médicamenteuse, l’inflammation de type 2, l’asthme pédiatrique ou encore l’angioœdème héréditaire. Le symposium présidentiel a exposé la résistance aux antimicrobiens sous l’angle de l’approche « One Health » (une santé commune à tous) tandis qu’une session très attendue portant sur le changement climatique et les allergies aux insectes a attiré l’attention du monde entier sur les impacts écologiques des soins aux patients.

Bien au-delà des murs du Scottish Event Campus, le congrès EAACI 2025 a fait vivre tout Glasgow au rythme de projets entendant rapprocher la science du grand public. Installé au musée scientifique de la ville, le « Clinical Village » (village clinique) a proposé un enseignement pratique ciblé sur les allergies aux visiteurs, tandis que la course « Beat Allergy Walk & Run » visait à collecter des fonds destinés à l’association caritative Glasgow Children’s Hospital Charity. Ces deux événements viennent renforcer l’engagement de l’EAACI en faveur de l’impact social et de l’engagement collectif.

« Nous avons pu observer un formidable esprit de collaboration à Glasgow » indique le professeur André Moreira, vice-président du Congrès de l’EAACI. « Toute cette belle énergie se traduit désormais par des initiatives concrètes et des partenariats conclus à l’échelle mondiale ».

Le congrès a également permis de souligner l’engagement de l’EAACI en faveur du mentorat, de l’innovation en santé numérique, et de l’écho donné à la voix des patients.

Le compte à rebours du congrès EAACI 2026 organisé à Istanbul est désormais lancé, mais vous n’avez nul besoin d’attendre cet événement pour vous replonger dans la science de pointe. En effet, l’EAACI propose un calendrier nourri de réunions ciblées et de formations pratiques pour abreuver vos connaissances tout au long de l’année. Nous vous invitions à prendre connaissance des prochains événements depuis la page : https://eaaci.org.

