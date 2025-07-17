EAACI 领导层回顾创纪录的 2025 年大会：过敏与免疫学的关键时刻

苏黎世, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 EAACI 大会吸引了超 7600 名代表参会，其不仅因规模成为焦点，更因领导层传递的有力信息备受关注。 如今，在格拉斯哥大会闭幕一个月之际，EAACI 高层正分享他们对此次大会的回顾，称其为该领域的一个转折点。 大会于 6 月 13 日至 16 日在苏格兰活动园区 (Scottish Event Campus) 举行，主题是“打破过敏、哮喘和临床免疫学的界限：整合地球健康，共创可持续未来”。

“今年的大会是一个转折点，” EAACI 主席 Maria Torres 教授表示。 “我们正迈入一个科学创新、医疗公平与环境健康必须协同推进的时代。”

大会日程包含超过 250 小时的讲座、研讨会和专题讨论会，涵盖药物过敏、T2 型炎症、儿童哮喘及遗传性血管性水肿等领域的突破性进展。 主席专题讨论会从“同一健康”的视角探讨了抗菌剂耐药性问题，而一场关于气候变化与昆虫过敏的适时专场，则引起了全球对生态环境对患者护理影响的关注。

2025 年 EAACI 大会的影响力远远超出了苏格兰活动园区会场，通过将科学带到街头的各项活动，激活了整座城市的参与热情。 格拉斯哥科学中心 (Glasgow Science Centre) 的 临床科普区 (Clinical Village) 向公众开放，提供实践性的过敏知识教育；与此同时，“战胜过敏”健步跑活动 (Beat Allergy Walk & Run) 为 Glasgow Children’s Hospital Charity 筹集了资金，这进一步彰显了 EAACI 对社会影响力及社区参与的承诺。

“我们在格拉斯哥见证的合作精神令人惊叹，” EAACI 大会副主席 André Moreira 教授表示。 “这种能量正在转化为现实世界的倡议和全球合作伙伴关系。”

本次大会亦彰显了 EAACI 致力于人才培养、数字健康创新及提升患者话语权的决心。

2026 年 EAACI 大会的倒计时已正式开启，但您不必等到那时，就能重新投入到前沿科学的探索中。 从专题会议到实践性课程，EAACI 全年活动日程丰富多彩，让您持续获取灵感。 请访问 https://eaaci.org，探索即将到来的精彩活动。

关于 EAACI

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology（欧洲过敏与临床免疫学会，简称 EAACI）是欧洲该领域最大的专业协会，致力于推动过敏性疾病的研究和改善患者护理。

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