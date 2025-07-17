EAACI 領導團隊反思創紀錄的 2025 年大會：過敏與免疫學的關鍵時刻

蘇黎世, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年 EAACI 大會吸引了超過 7,600 名與會者，規模之大與領導團隊傳遞的強大訊息均引發熱議。 在格拉斯哥大會落幕一個月後，EAACI 高層現在分享對這個專業領域的分水嶺有何見解。 這場於 6 月13 日至 16 日在蘇格蘭會展中心舉行的活動，以「在過敏症、哮喘和臨床免疫學領域突破界限：地球健康一體化，共創可持續未來」為主題。

EAACI 主席 Maria Torres 教授指出：「今年大會是一個轉捩點。 科學創新、醫療平等與環境健康必須共同向前的新紀元已經來臨。」

活動議程包括逾 250 小時的講座、工作坊及研討會，內容涵蓋藥物過敏、T2 炎症、兒童哮喘及遺傳性血管性水腫等革新進展。 主席專題研討會以「全健康」角度探討抗生素耐藥性，而氣候變化及昆蟲過敏的即時議題則引發全球對生態影響患者照顧的關注。

EAACI 2025 年大會的影響力遠超蘇格蘭會展中心場館，街頭科學活動熱潮亦席捲格拉斯哥全城。 格拉斯哥科學中心的臨床村向公眾開放實踐式過敏教育，而「戰勝過敏健行跑」(Beat Allergy Walk & Run) 活動為格拉斯哥兒童醫院慈善機構募款，體現 EAACI 對強化社會影響力和推動社區參與的承諾。

EAACI 大會副主席 André Moreira 教授表示：「我們在格拉斯哥見證的合作精神令人讚歎。 這股力量正轉化為實際行動及跨國合作。」

此外，大會亦強調 EAACI 致力推動師徒制、促進數碼健康革新並擴大患者話語權。

伊斯坦堡 2026 年 EAACI 大會的倒數正式啟動，但全年無間斷的頂尖科學活動早已準備就緒。 從專題會議以至實戰課程，EAACI 已排滿行程、激發靈感，讓您全年保持科研熱忱。 有關最新活動，請瀏覽 https://eaaci.org。

關於 EAACI

歐洲過敏及臨床免疫學會（EAACI）是歐洲在這個領域最大的專業協會，致力推進過敏疾病的研究及照顧。

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