Bitget 发布推出《Web3 青少年百科全书》，面向学校、图书馆等场所

塞舌尔维多利亚, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布发布《Web3 青少年百科全书》(Web3 Young Learners’ Encyclopedia)，这是其 #Blockchain4Youth 全球教育倡议的一个重要里程碑。 该百科全书的印刷版将分发至学校、图书馆和社区中心，以提升青少年的区块链素养；数字版将在领先的独立加密数据聚合平台 CoinGecko上线。

这部百科全书采用从 A 到 Z 的字母顺序编排，通过通俗易懂的词汇向青少年读者介绍区块链世界，比如“A 代表 Altcoin（山寨币）”、“Z 代表 Zero-Knowledge Proofs（零知识证明）”。 每个字母对应的条目都配有清晰的定义和生动有趣的插图，把复杂的概念拆解成易于初学者理解的小知识点。 这是一种有趣且易于接受的方式，既能激发孩子们对数字金融的好奇心，也能帮助他们从小掌握 Web3 的基础知识。

“在我看来，教育仍然是通往区块链未来最有效的切入点，”Bitget 首席执行官Gracy Chen 表示。 “这部百科全书贴近青少年学习者的认知水平，用通俗易懂的语言和相关示例，让区块链变得易于理解，弥合知识差距。”

这部百科全书的编写是与 Cryptita Plays 合作开展的，后者是一个致力于通过区块链教育及推广项目赋能青少年的非营利性倡议组织。 Cryptita Plays 拥有在服务不足社区中直接与学生和教育工作者合作的经验，提供了宝贵的一线见解，为这部百科全书的内容和呈现方式提供了重要参考。 这一合作强化了双方的共同目标——致力于为全球青少年提供更易于理解、更具包容性、更富影响力的区块链教育。

“我们的目标一直是让区块链对下一代产生实际意义——不是作为一个遥远的概念，而是让他们能够看到、接触并理解，”Cryptita Plays 创始人 Arshelene Lingao 表示。 “这部百科全书是一个工具，有助于让这些理念变得鲜活，并走出课堂、融入生活。”

印刷版将首先在互联网接入有限或不稳定的地区开始分发，为服务不足地区的线下教育提供支持。 印刷版是对百科全书在线版本的补充，在线版本仍向全球学习者开放，鼓励学习并促进多语言适应。 在线百科全书可在此处查阅。 为扩大覆盖面，数字版还将在 CoinGecko 平台上线，让全球青少年学习者、教育工作者和区块链新手能更便捷地获取这部百科全书。 CoinGecko 用户可通过 Candy Rewards 计划，使用通过每日签到获得的 Candies 兑换这部百科全书。 点击此处查看 CoinGecko 页面。

“区块链常被视为未来的事物，但其影响如今已在改变人们的生活。 我们的目标是确保年轻人，无论地域或背景如何，都能拥有参与这一未来的工具，”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示。 “这部百科全书就是将抽象概念转化为实际方案的一种方式。 这是一个小小的开端，但意义重大。”

这部百科全书是 Bitget 更广泛的 Blockchain4Youth 倡议的一部分。该倡议是一项全球性教育行动，旨在为下一代传授区块链和数字资产基础知识。 该倡议注重内容的可及性与吸引力，通过百科全书等实体出版物、数字内容以及线下活动等多种形式提供学习资源。 Blockchain4Youth 倡议以适合相应年龄段且易于广泛获取的形式介绍 Web3 核心概念，致力于让全球学生（尤其是新兴技术教育资源匮乏地区的学生）切实掌握区块链知识，具备区块链素养。

欲了解有关这部百科全书的更多信息，请访问此处。

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Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球用户拥抱加密货币的未来。

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