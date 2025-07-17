Bitget 向學校、圖書館等場所推出《Web3 青少年百科全書》

維多利亞，塞舌爾, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈推出《Web3 青少年百科全書》(Web3 Young Learners’ Encyclopedia)，標誌其 #Blockchain4Youth 全球教育計劃邁向重要里程碑。 印刷版將分發至學校、圖書館及社區中心，提升青少年對區塊鏈的認知，而數碼版則可透過領先的獨立加密數據平台 CoinGecko 取得。

百科全書以 A 至 Z 指南形式編排，透過淺顯易明的術語帶領年輕讀者認識區塊鏈世界，例如「A 代表山寨幣 (Altcoin)」、「Z 代表零知識證明 (Zero-Knowledge Proofs)」。 每個字母皆結合清晰定義及有趣插圖，將複雜概念化為適合新手的迷你課堂。 這是一本寓教於樂的入門書本，激發兒童對數碼金融的興趣，讓他們從小掌握 Web3 的基礎概念。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「我認為教育仍然是擁抱區塊鏈未來的最佳途徑。 百科全書採用清晰文字及相關例子，以親民貼地的編排方式消除知識門檻，使區塊鏈觸手可及。」

本書由 Bitget 與非牟利計劃 Cryptita Plays 共同開發，該計劃致力透過區塊鏈教育及外展項目培育年輕世代。 憑著在弱勢社群與師生直接互動的經驗，Cryptita Plays 提供關鍵的實戰見解，協助打造更貼合需求的百科全書內容架構及呈現方式。 此場合作強化雙方的共同使命，讓全球青少年都能接觸到更易理解、更加包容、更具啟發的區塊鏈教育。

Cryptita Plays 創辦人 Arshelene Lingao 指出：「我們一直致力讓區塊鏈對下一代產生實際意義，這並非遙不可及的概念，而是能夠親自看到、感受並理解的事物。 這部百科全書旨在實現這些理念，並突破教室界限。」

印刷版將率先在網絡覆蓋有限或不穩的地區推出，讓弱勢區域得以開展離線教育。 印刷版與網上版百科全書相輔相成，網上版持續開放給全球學子，推動多語種學習與應用。 網上版百科全書可於此處查閱。 為了拓展觸及範圍，數碼版亦將登陸 CoinGecko 平台，方便全球青年學生、教師及區塊鏈新手使用。 CoinGecko 用戶可透過透過 Candy Rewards 計劃，使用每日簽到獲得的 Candy 積分兌換百科全書。 在此瀏覽 CoinGecko 專頁。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 指出：「區塊鏈雖被定位為未來趨勢，實則早已改變現今生活面貌。 我們的目標是讓所有青年不受地域或出身限制，皆能掌握迎向未來的工具。」 「這本百科全書將抽象概念轉化為具體方案。 雖是微小起步，卻重要無比。」

這本百科全書是 Bitget 全球廣泛教育計劃 Blockchain4Youth 的關鍵一環，該計劃致力培育下一代掌握區塊鏈及數碼資產基礎。 計劃既親民貼地又引人入勝，透過百科全書等實體刊物、數碼內容及實體課程提供學習資源。 Blockchain4Youth 以適齡及可廣泛接觸的形式介紹 Web3 的重要概念，致力讓全球學生（尤其是新興科技教育資源不足地區的學氐）真正認識區塊鏈。

如欲詳細了解百科全書，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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