Le groupe Machefert valide son plan de continuation et sort de redressement judiciaire

PARIS, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entré en procédure collective à la suite de la crise sanitaire liée au COVID-19 et de la cession de sa dette à un fonds activiste, le Groupe Machefert a traversé cinq années de turbulence, sans jamais cesser d’exploiter ses hôtels, de préserver l’emploi (près de 350 salariés), ni de défendre son indépendance. Il s’est appuyé sur trois procédures amiables et trois procédures collectives, toujours animé par une volonté : protéger son modèle familial, créatif et résilient.

Le plan de continuation validé ce jour, élaboré avec son administrateur judiciaire, repose sur un financement structuré apporté par Bain Capital et sur une cession partielle d’actifs, pour un montant global de 180 millions d’euros. Cette opération permet d’apurer le passif, de stabiliser les opérations, de préserver les emplois, de poser les fondations d’un nouveau cycle stratégique et de repartir au développement.

Le plan inclut la cession de 3 actifs dans des conditions assurant la continuité d’exploitation et la stabilité des équipes tout en permettant au Groupe d’en conserver la gestion pour 2 d’entre eux via des contrats de management hôtelier.

La sortie du Groupe Machefert de cette séquence, validée par le Tribunal, constitue un cas d’école de résilience entrepreneuriale dont peu de sociétés parviennent à sortir par le haut : elle s’est opérée sans rupture d’exploitation, sans licenciement collectif, en améliorant son résultat d’exploitation, en parallèle d’un programme de rénovation de 5 hôtels, et surtout avec le soutien d’un investisseur international de premier plan.

Porté par ses valeurs cardinales de GÉNÉROSITÉ, d’AUDACE, d’OPINIÂTRETÉ, de PLAISIR et désormais de RÉSILIENCE, le groupe poursuivra son engagement aux côtés de ses clients, de ses équipes et de ses partenaires avec les ambitions suivantes :

Rénovation et montée en gamme de plusieurs établissements de son parc hôtelier

Croissance organique et consolidation de son portefeuille

Création d’une école interne pour les talents du groupe

Intégration d’outils d’intelligence artificielle pour optimiser l’expérience client

Déploiement ciblé d’opérations de croissance externe à Paris et en régions

Citation de Kevin Machefert, Restructuring CEO : « Ces années de crise nous ont mis à rude épreuve, mais elles nous ont surtout rendus plus solides. Après plus de cinq ans de procédures, dont trois années de combats judiciaires intenses face à notre principal créancier, nos chances de succès étaient minces… et pourtant, nous avons tenu bon. Grâce à la détermination de notre famille, à l’engagement de nos équipes, à l’excellence de nos conseils, et à une stratégie de retournement rigoureuse, nous avons réussi. Ce plan n’est pas une fin, mais le point de départ d’un nouveau projet entrepreneurial, fidèle à notre indépendance, à nos valeurs et résolument tourné vers l’innovation et l’avenir. »

À propos de Machefert Group

Du boutique-hôtel au boutique-hospitality

Fondé en 1992, le groupe Machefert, familial et indépendant, possède plusieurs hôtels, restaurants, bars et salles événementielles. Il ambitionne de devenir la référence en boutique-hospitality, reconnue pour son savoir-recevoir surprenant et détonnant, réinventant l’art de l’hospitalité et le recevoir à la française. La vision du groupe : offrir à ses clients des moments loin du conventionnel, au bord du sensationnel, en misant sur l’excellence du service et l’originalité de ses concepts.