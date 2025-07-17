Bitget 上线 RCADE Network (RCADE) 现货交易，奖励的代币数量达 124,440,000 枚

维多利亚，塞舌尔, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布上线 RCADE Network (RCADE) 现货交易。 除上述现货交易外，Bitget 还将推出专属 Launchpool 奖励活动以及 CandyBomb 推广活动。 RCADE 促进了由社区、贡献者和游戏玩家驱动的去中心化游戏经济。

RCADE 现货交易（RCADE/USDT 交易对）将于 2025 年 7 月 9 日 13:00 (UTC) 正式开盘，提现功能将于 2025 年 7 月 10 日 14:00 (UTC) 开放。 符合条件的用户可以锁定 BGB，瓜分总计 103,200,000 枚 RCADE。 用户最低需锁定 5 BGB，而最高锁定限额则为 50,000 BGB（具体额度视 VIP 级别而定）。 Launchpool 活动将从 2025 年 7 月 9 日 13:00 持续至 2025 年 7 月 13 日 13:00 (UTC)。 此外，还将开放一场 CandyBomb 推广活动，交易者将可以瓜分总计 16,000,000 枚 RCADE。 CandyBomb 活动将从 2025 年 7 月 9 日 13:00 持续至 2025 年 7 月 16 日 13:00 (UTC)。

Bitget 还正举办一场 X 平台抽奖活动，750 名中奖用户将有机会瓜分 2,360,000 枚 RCADE。 活动时间为 2025 年 7 月 9 日 13:00 至 2025 年 7 月 12 日 13:00 (UTC)。 有意参与上述活动的用户必须在 X 平台上关注 Bitget 和 RCADE，转发该抽奖贴文并带上话题标签 #RCADExBitgetLaunchpool，然后@一位好友，完成注册，在 Bitget 上存入或交易 RCADE，并填写贴文链接中的表单。

此外，同期还将开放一场社区活动，另有 2,880,000 枚 RCADE 将由 1,000 名符合条件的用户瓜分。 有意参与的用户需同时成为 Bitget Discord 和 BGB 持有者群组的成员，完成注册，净充值 100 USDT 以上，并完成任意一笔 RCADE/USDT 现货交易。

RCADE Network 是一个去中心化的游戏生态系统，旨在将游戏玩家置于游戏和价值创造的中心。 其核心为一个单一的、可互操作的代币 RCADE，该代币为 Revolving Games 宇宙中所有游戏的循环经济提供动力。 通过用户运营的分布式节点网络，RCADE 使玩家能在游戏间无缝地赚取、交易并转移价值，打破了传统游戏平台的孤岛。

通过将玩家直接纳入其经济和运营结构，该网络构建了超越游戏本身的参与激励机制。 玩家不只是该网络的用户，他们还成为该网络的利益相关者，为整个生态的发展做出自己的贡献并从中受益。 这种由玩家主导的模式支撑起一个更具包容性和韧性的环境，同时通过节点确保了整个网络的安全和去中心化式的基础设施。

Bitget 持续巩固其顶级加密货币交易所的地位，在现货和衍生品市场提供超 800 种上市代币。 将 RCADE 纳入 Launchpool，契合 Bitget 持续努力支持创新项目的做法，而这些项目的价值则会不断推动生态系统的发展。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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