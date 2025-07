BioNTech gibt den Rücktritt von Ryan Richardson aus dem Vorstand bekannt

MAINZ, Deutschland, 17. Juli 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“ oder „das Unternehmen“) gab heute bekannt, dass Ryan Richardson zum 30. September 2025 im gegenseitigen Einvernehmen von seinen Funktionen als Chief Strategy Officer und Vorstandsmitglied bei BioNTech sowie als Board Director in Tochtergesellschaften der BioNTech-Gruppe zurücktreten wird, um sich neuen beruflichen Hausforderungen zu widmen. Die Übertragung seiner Verantwortlichkeiten auf andere Mitglieder des Vorstands ist im Gange, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Ryan Richardson kam 2018 zu BioNTech und ist seit Januar 2020 als Chief Strategy Officer tätig. Während seiner Zeit im Unternehmen trug er maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung von BioNTech bei, unter anderem bei der Serie-B-Finanzierungsrunde, dem Börsengang an der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq und anschließenden Privatplatzierungen und Folgefinanzierungen, die zusammen mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kapital einbrachten. Neben dem Aufbau einer Global Strategy und Corporate Development Abteilung, die BioNTechs globale Expansion und mehr als ein Dutzend Kooperationen und Übernahmen unterstützten, war Ryan Richardson auch für die Bereiche Capital Markets und Investor Relations verantwortlich. Während dieser Zeit erweiterte BioNTech die Coverage durch Finanzanalysten und stärkte ihre globale Aktionärsbasis. Seit der Übernahme von InstaDeep Ltd. („InstaDeep“) im Jahr 2023, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von BioNTech und ein führendes globales Technologieunternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, übernahm Ryan Richardson die Funktion als Board Director in der Tochtergesellschaft.

„Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Ryan für sein Engagement und alles, was er seit 2018 für BioNTech erreicht hat, danken. Ryan nahm eine Schlüsselrolle auf BioNTechs Weg von einem privaten Biotechnologieunternehmen mit Produktkandidaten in der frühen klinischen Entwicklung zu einem börsennotierten, vollständig integrierten Biotechnologieunternehmen ein“, sagte Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech. „Heute ist BioNTech gut positioniert, um die nächste Welle von Innovationen einzuleiten und sich in ein Multiprodukt-Unternehmen zu entwickeln. Wir wünschen Ryan alles Gute für seine Zukunft und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg.“

„Ich bin dankbar und unglaublich stolz auf das, was wir in den vergangenen sieben Jahren erreicht haben. BioNTech hat sich zu einem der größten globalen Biotechnologieunternehmen mit einem einzigartigen Portfolio innovativer Produktkandidaten, einer starken Bilanz und bemerkenswerten Innovationsfähigkeiten entwickelt“, sagte Ryan Richardson, Chief Strategy Officer von BioNTech. „Ich glaube, dass BioNTech gerade in eine bedeutende neue Phase eintritt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, ein Multiprodukt-Unternehmen zu werden, um damit seine Mission zu erfüllen, neue Therapien für Patientinnen und Patienten mit Krebs bereitzustellen. Ich wünsche dem Unternehmen und meinen Kolleginnen und Kollegen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.“

„Von unserem Börsengang bis hin zu strategischen Übernahmen ist Ryans wertvoller Beitrag in vielen der wichtigsten Erfolge von BioNTech in den letzten Jahren sichtbar“, sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. „Wir danken ihm für seinen Einsatz während einer bedeutenden Wachstumsphase. Im Namen des Vorstands wünsche ich ihm alles Gute für das nächste Kapitel seiner Karriere.”

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen bezogen auf: erwartete Veränderungen in der Geschäftsführung von BioNTech und der Übertragung von Verantwortlichkeiten im Vorstand; BioNTechs Forschungs- und Entwicklungsprogramme; und die Erwartungen von BioNTech in Bezug auf den Zeitpunkt sowie die Fähigkeit, behördliche Zulassungen für solche Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten, und die geplante Bereitschaft der Organisation für potenzielle Markteinführungen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie „wird“, „kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „zielt ab“, “antizipiert”, „schätzt“, „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „setzt fort“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter „Risk Factors“ in BioNTechs Jahresbericht (Form 6-K) für das am 31. März 2025 endende Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf BioNTechs aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, und sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte, Termine für den Beginn und/oder den Abschluss klinischer Studien, Termine für die Einreichung bei den Behörden, Termine für behördliche Zulassungen und/oder Termine für die Markteinführungen zu erreichen, sowie die Risiken im Zusammenhang mit präklinischen und klinischen Daten, einschließlich der Möglichkeit für das Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten; die Art klinischer Daten, die einer ständigen Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer Marktinterpretation unterliegen; Preis- und Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen Behörden, privaten Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern; die Auswirkungen von Zöllen und Eskalationen in der Handelspolitik; der Wettbewerb bezogen auf BioNTechs Produktkandidaten, einschließlich solcher mit anderen Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen, basierend unter anderem auf Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen, die Breite der zugelassenen Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der Immunantwort; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Gespräche mit Zulassungsbehörden über den Zeitplan und die Anforderungen an zusätzliche klinische Studien; die Fähigkeit von BioNTech und ihren Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu verwalten und zu beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene Sicherheitsbelange und potenzielle Ansprüche, die angeblich durch den Einsatz von Produkten und Produktkandidaten auftreten, die von BioNTech entwickelt oder hergestellt wurden; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu vermarkten und, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, die Entwicklung und Expansion des Unternehmens zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen in den USA und anderen Ländern; BioNTechs Fähigkeit, ihre Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und Produkte und Produktkandidaten herzustellen; Risiken in Bezug auf das globale Finanzsystem und die Märkte; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

