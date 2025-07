El director de Operaciones de Bitget visita UCLA, Harvard y LALIGA Business School para impulsar la educación sobre blockchain

VICTORIA, Seychelles, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en bolsa de criptomonedas y Web3, está avanzando a pasos agigantados en el ámbito académico, al combinar la capacitación sobre blockchain con la estrategia de marca en el mundo real. En una reciente visita a varios campus, Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget, visitó LALIGA Business School, UCLA, y Harvard, donde compartió cómo las alianzas mundiales de Bitget y las iniciativas sobre Web3 están redefiniendo las reglas del juego para el futuro de las finanzas, el patrocinio y la cultura digital.

Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget pronuncia un discurso en LALIGA Business School

En la LALIGA Business School, Vugar impartió una sesión dedicada al MBA sobre “El negocio del entretenimiento y los patrocinios como herramientas de crecimiento”, utilizando las colaboraciones de alto nivel de Bitget con la Juventus y Lionel Messi como modelo para la ampliación estratégica. El estudio de caso analizó cómo estas alianzas impulsan la difusión, aumentan la captación de usuarios y refuerzan la confianza del mercado en diversas regiones. Un punto destacado fue la alianza plurianual de Bitget con LALIGA, que se analizó como modelo de activación en la parte superior del embudo y participación regional.

Los estudiantes analizaron los esfuerzos de la marca Bitget en los estadios, las activaciones dirigidas por KOL y VIP, y el impacto más amplio de las campañas experienciales, como las fiestas con futbolistas de LALIGA, que ayudan a localizar la marca Bitget a la vez que amplían su presencia mundial. En la clase también se habló acerca de la reciente campaña de Bitget con Raphinha, extremo del FC Barcelona, mostrando cómo la narrativa centrada en el jugador puede reforzar el posicionamiento de la marca entre los apasionados aficionados al fútbol.

“La colaboración entre Bitget y LALIGA es más que un patrocinio, es una alianza a largo plazo con base en valores compartidos y una visión global”, afirmó Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget. “Desde los estadios hasta las aulas, estamos comprometidos a llevar la emoción del fútbol español y la promesa de la tecnología blockchain a audiencias de todo el mundo. Nuestra colaboración con LALIGA Business School refleja esa ambición al educar a la próxima generación de líderes empresariales, lo que posiciona a Bitget en la convergencia entre el deporte, las finanzas y la innovación”.

La iniciativa Blockchain4Youth de Bitget, un programa mundial de 10 millones de dólares diseñado para educar y capacitar a jóvenes talentos en el espacio Web3, ya se ha aliado con más de 70 universidades de todo el mundo, entre ellas LALIGA Business School. Gracias a esta colaboración, los estudiantes de MBA tienen acceso prioritario al programa Builders de Bitget, un programa de posgrado estructurado que incluye una mentoría internacional de aprendizaje con el director de Operaciones y experiencia real en todos los segmentos industriales de Bitget.

En el marco de sus actividades de divulgación académica, Bitget llevó conocimientos sobre Web3 a las aulas, profundizando sobre la tokenónica con estudiantes del Departamento de Economía de la UCLA y ocupando un lugar central en la Harvard Blockchain Conference, en la que la empresa fue presentada como caso de estudio en la innovación de próxima generación sobre criptomonedas.

Ya sea para desglosar los fundamentos acerca de blockchain o reimaginar los patrocinios deportivos en la era digital, la visita de Bitget a los campus refleja el creciente interés por conectar con futuros talentos, despertar la curiosidad y tender un puente entre la teoría académica y el impacto real de Web3.

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20,000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio mundial de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a adoptar el futuro de las criptomonedas.

En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1.1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

