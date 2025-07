COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nanterre, 17 juillet 2025

VINCI Airports – Trafic au 30 juin 2025

Hausse de 6,7 % du trafic au T2 2025 par rapport à 2024 ; augmentation de l’offre en sièges et demande toujours soutenue dans la plupart des régions

Croissance à deux chiffres du trafic au Japon, au Mexique, à Budapest, au Cap-Vert et au Cambodge.

Très bonne tendance de trafic également enregistrée au Portugal, à Édimbourg et Belgrade





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 2e trimestre 2025 en comparaison du 2e trimestre 2024.

Avec plus de 86 millions de passagers accueillis, le réseau VINCI Airports a connu un deuxième trimestre dynamique, enregistrant une hausse de trafic de 6,7 % par rapport à l'année précédente, soit 5 millions de passagers supplémentaires. Cette croissance a été alimentée par une augmentation des capacités des compagnies aériennes, en particulier des low-costs, tandis que les taux de remplissage restent élevés, traduisant une forte demande. Les routes long-courrier se sont le plus fortement développées (+11 %), fruit de la bonne dynamique du Japon mais aussi de la diversification du réseau des plateformes européennes (Lisbonne, Édimbourg, Londres Gatwick). Le début de la saison estivale a aussi attiré de nombreux passagers vers les destinations du pourtour méditerranéen.

Plusieurs aéroports du réseau VINCI Airports ont maintenu tout au long du trimestre une croissance du trafic à deux chiffres. Au Japon, le trafic international, qu'il soit régional ou long-courrier, reste en pleine expansion. Le trafic avec la Chine a connu une envolée spectaculaire (+66 % par rapport à 2024 et +20 % par rapport aux niveaux pré-Covid), grâce à l'augmentation des capacités des compagnies chinoises sur des routes comme Shangaï ou Pékin. Le trafic domestique japonais a également progressé (+6 %), avec des taux de remplissage en hausse de 5 points. Au Mexique, l'aéroport de Monterrey a enregistré une croissance impressionnante de 25 %, tirée par la reprise de Volaris après les problèmes de motorisation connus l’année dernière. À Budapest, la dynamique du trafic a été très forte en avril et mai, notamment grâce à l'augmentation des capacités des compagnies low-cost comme Wizz Air (+36 %), Ryanair (+12 %) ou easyJet (+17 %). Au Cap-Vert, les liaisons avec le Portugal profitent de l'élargissement des capacités de TAP et d'easyJet tandis que le marché domestique est en nette croissance, porté par la hausse de l'offre en sièges de Cabo Verde Airlines (+45 %). Au Cambodge, l’aéroport de Phnom Penh a connu un trimestre très positif (+15 %) grâce à la finalisation de la reprise post-Covid avec la Chine (+62 % par rapport à 2024) conjuguée à une croissance forte des compagnies locales.

De bonnes tendances de trafic ont également été enregistrées au Portugal, où de nombreuses compagnies ont augmenté leur offre, tandis que les taux de remplissage se maintiennent à des niveaux élevés (87 %). Les lignes long-courriers sont devenues un important relais de croissance (+12 % avec le Brésil, +9 % avec les États-Unis). À Édimbourg, le trafic long-courrier est également en plein essor (+30 %), tiré par les liaisons avec les États-Unis et le Canada. Les destinations de vacances en Espagne (Canaries, Baléares) et en Italie ont également contribué à la croissance de ce trimestre. L’aéroport de Belgrade a quant à lui profité de l’engouement des passagers pour les destinations touristiques du pourtour méditerranéen. À Londres Gatwick, le trafic est resté stable par rapport à 2024 : la croissance du segment long-courrier, en particulier sur les routes avec la Chine et les Émirats arabes unis, a compensé un léger recul du segment court-courrier.

Le ralentissement du trafic aérien aux États-Unis, dû au contexte économique plus incertain, impacte négativement les plateformes qui dépendent du trafic américain affinitaire (VFR - Visiting Friends and Relatives) et loisir. C’est le cas au Costa Rica, ainsi qu’en République dominicaine, qui pâtit d'une réduction de l'offre de vols des compagnies American Airlines, United et JetBlue, combinée à une réallocation d'une partie de la flotte d'Arajet.

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 juin 2025

I- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Juin 2025 T2 2025 Cumul à fin juin 2025 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 VINCI Airports +5,1 % +6,7 % +6,4 % Portugal (ANA) +5,9 % +6,6 % +4,8 % Royaume-Uni -0,2 % +1,2 % +1,8 % France +2,4 % +3,1 % +4,3 % Serbie +12 % +9,1 % +5,3 % Hongrie +9,0 % +15 % +15 % Mexique (OMA) +9,2 % +12 % +10 % États-Unis -8,1 % +4,5 % -2,2 % République dominicaine (Aerodom) -14 % -14 % -13 % Costa Rica +1,6 % +0,8 % +1,9 % Chili (Nuevo Pudahuel) +3,4 % +2,4 % +4,8 % Brésil +10 % +12 % +9,9 % Japon (Kansai Airports) +12 % +13 % +13 % Cambodge (Cambodia Airports) +11 % +16 % +19 % Cap-Vert +26 % +22 % +18 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Juin 2025 T2 2025 Cumul à fin juin 2025 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 VINCI Airports +6,5 % +6,7 % +6,5 % Portugal (ANA) +4,0 % +4,8 % +3,7 % Royaume-Uni +1,6 % +1,7 % +2,6 % France +0,5 % +0,8 % +2,6 % Serbie +9,7 % +7,5 % +4,0 % Hongrie +7,3 % +12 % +13 % Mexique (OMA) +9,5 % +9,4 % +10 % États-Unis +30 % +31 % +30 % République dominicaine (Aerodom) -14 % -15 % -15 % Costa Rica +6,1 % +4,8 % +1,9 % Chili (Nuevo Pudahuel) +0,6 % -1,2 % +1,6 % Brésil +7,5 % +8,0 % +6,2 % Japon (Kansai Airports) +10 % +9,9 % +8,2 % Cambodge (Cambodia Airports) +13 % +13 % +17 % Cap-Vert +34 % +26 % +22 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin juin (6 mois) % Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 9 604 +4,4 % 17 226 +3,0 % Porto (OPO) 100 4 682 +7,6 % 7 897 +5,5 % Faro (FAO) 100 3 379 +8,1 % 4 620 +7,0 % Madère (FNC, PXO) 100 1 544 +16 % 2 687 +12 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 967 +5,2 % 1 499 +4,5 % TOTAL 20 176 +6,6 % 33 930 +4,8 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 11 565 -0,2 % 19 997 +0,4 % Édimbourg (EDI) 50,01 4 614 +6,3 % 7 771 +6,4 % Belfast (BFS) 100 1 793 -2,4 % 3 157 -0,1 % TOTAL 17 972 +1,2 % 30 924 +1,8 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 2 890 +2,6 % 5 259 +4,1 % Nantes Atlantique (NTE) 85 2 106 +3,8 % 3 437 +5,5 % Rennes Bretagne (RNS) 49 126 -0,8 % 250 +2,8 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 23 +73 % 219 +7,7 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 22 +54 % 165 +4,3 % Toulon Hyères (TLN) 100 81 -18 % 110 -23 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 72 +20 % 130 +12 % Annecy (NCY) 100 0 -55 % 2 -20 % 0,099284798 TOTAL 5 324 +3,1 % 9 578 +4,3 % Serbie Belgrade (BEG) 100 2 301 +9,1 % 3 917 +5,3 % TOTAL 2 301 +9,1 % 3 917 +5,3 % Hongrie Budapest (BUD) 20 5 050 +15 % 9 048 +15 % TOTAL 5 050 +15 % 9 048 +15 %





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin juin (6 mois) % Variation 2025 / 2024 Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 4 040 +25 % 7 345 +20 % Chihuahua (CUU) 29,99 475 +5,0 % 898 +1,6 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 535 -2,1 % 1 021 -0,4 % Culiacan (CUL) 29,99 562 -4,2 % 1 101 +1,8 % Mazatlan (MZT) 29,99 430 -9,1 % 912 -5,7 % Acapulco (ACA) 29,99 156 -1,8 % 336 +19 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 194 +1,4 % 366 +5,2 % Torreon (TRC) 29,99 209 -0,6 % 401 +4,6 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 164 +18 % 383 +3,7 % Durango (DGO) 29,99 134 +6,0 % 258 +4,6 % Zacatecas (ZCL) 29,99 101 +14 % 189 +1,5 % Tampico (TAM) 29,99 149 +6,6 % 285 +9,8 % Reynosa (REX) 29,99 104 -22 % 207 -16 % TOTAL 7 255 +12 % 13 702 +10 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 847 +12 % 3 069 +1,8 % Atlantic City (ACY) MC* 182 -36 % 410 -24 % TOTAL 2 029 +4,5 % 3 479 -2,2 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 252 -14 % 2 507 -14 % Puerto Plata (POP) 100 168 -12 % 496 -8,0 % Samana (AZS) 100 17 -13 % 55 -5,6 % La Isabela (JBQ) 100 10 -8,1 % 19 -34 % TOTAL 1 447 -14 % 3 078 -13 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 486 +0,8 % 1 191 +1,9 % TOTAL 486 +0,8 % 1 191 +1,9 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 878 +2,4 % 13 404 +4,8 % TOTAL 5 878 +2,4 % 13 404 +4,8 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 803 +7,0 % 3 829 +4,0 % Manaus (MAO) 100 808 +17 % 1 588 +16 % Porto Velho (PVH) 100 172 +60 % 327 +47 % Boa Vista (BVB) 100 97 -7,6 % 216 +9,7 % TOTAL 3 052 +12 % 6 306 +9,9 %





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin juin (6 mois) % Variation 2025 / 2024 Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 8 497 +15 % 16 790 +15 % Itami (ITM) 40 3 861 +9,0 % 7 654 +8,5 % Kobe (UKB) 40 997 +15 % 1 875 +9,8 % TOTAL 13 355 +13 % 26 320 +13 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 1 291 +15 % 2 695 +18 % Sihanoukville (KOS) 70 30 +68 % 67 +90 % TOTAL 1 320 +16 % 2 762 +19 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 169 +19 % 352 +17 % Sal (SID) 100 345 +27 % 762 +21 % Sao Vicente (VXE) 100 74 +20 % 172 +25 % Boa Vista (BVC) 100 147 +9,4 % 318 +4,9 % TOTAL 763 +22 % 1 660 +18 % Total VINCI Airports 86 408 +6,7 % 159 299 +6,4 %

*MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin juin (6 mois) % Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 58 873 +1,0 % 109 929 +0,9 % Porto (OPO) 100 29 666 +6,1 % 51 502 +4,5 % Faro (FAO) 100 21 551 +9,4 % 30 210 +7,6 % Madère (FNC, PXO) 100 10 331 +17 % 18 452 +13 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 10 818 +4,0 % 17 116 +3,6 % TOTAL 131 355 +4,8 % 227 360 +3,7 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 70 073 -0,3 % 123 331 +0,5 % Édimbourg (EDI) 50,01 33 821 +2,4 % 58 691 +2,7 % Belfast (BFS) 100 15 882 +9,6 % 28 454 +12 % TOTAL 119 776 +1,7 % 210 476 +2,6 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 25 931 -0,3 % 49 596 +2,3 % Nantes Atlantique (NTE) 85 15 006 +3,5 % 24 761 +4,4 % Rennes Bretagne (RNS) 49 2 101 +6,4 % 4 003 +5,5 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 375 +11 % 3 045 +4,9 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 573 +7,9 % 5 094 +13 % Toulon Hyères (TLN) 100 2 868 +0,9 % 3 553 -4,3 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 278 -3,5 % 2 342 -12 % Annecy (NCY) 100 271 -36 % 1 387 -5,3 % TOTAL 49 099 +0,8 % 95 022 +2,6 % Serbie Belgrade (BEG) 100 23 128 +7,5 % 41 164 +4,0 % TOTAL 23 128 +7,5 % 41 164 +4,0 % Hongrie Budapest (BUD) 20 35 560 +12 % 64 905 +13 % TOTAL 35 560 +12 % 64 905 +13 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin juin (6 mois) % Variation 2025 / 2024 Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 32 939 +25 % 61 601 +23 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 141 -12 % 10 116 -6,4 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 617 -4,2 % 9 275 +3,3 % Culiacan (CUL) 29,99 4 964 -1,9 % 9 856 +6,5 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 818 -4,9 % 8 187 +1,7 % Acapulco (ACA) 29,99 1 752 -3,0 % 3 974 +20 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 4 343 +19 % 8 052 +17 % Torreon (TRC) 29,99 2 867 +9,3 % 5 478 +9,7 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 1 644 +4,5 % 3 885 -6,4 % Durango (DGO) 29,99 2 348 -2,5 % 4 646 -4,7 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 056 +12 % 2 018 -0,4 % Tampico (TAM) 29,99 2 004 -13 % 3 748 -24 % Reynosa (REX) 29,99 864 -27 % 1 930 -16 % TOTAL 68 357 +9,4 % 132 766 +10 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 45 414 +35 % 80 533 +34 % Atlantic City (ACY) MC* 2 138 -22 % 4 511 -15 % TOTAL 47 552 +31 % 85 044 +30 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 10 550 -15 % 21 267 -14 % Puerto Plata (POP) 100 1 134 -20 % 3 223 -13 % Samana (AZS) 100 136 -23 % 444 -13 % La Isabela (JBQ) 100 987 -8,9 % 2 113 -27 % TOTAL 12 807 -15 % 27 049 -15 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 5 368 +4,8 % 12 636 +1,9 % TOTAL 5 368 +4,8 % 12 636 +1,9 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 35 242 -1,2 % 79 362 +1,6 % TOTAL 35 242 -1,2 % 79 362 +1,6 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 13 437 +5,9 % 27 955 +3,2 % Manaus (MAO) 100 7 836 +6,4 % 15 322 +6,6 % Porto Velho (PVH) 100 1 290 +74 % 2 463 +38 % Boa Vista (BVB) 100 605 -26 % 1 410 -3,2 % TOTAL 24 664 +8,0 % 50 145 +6,2 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T2 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin juin (6 mois) % Variation 2025 / 2024 Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 53 850 +15 % 104 858 +14 % Itami (ITM) 40 34 252 +1,8 % 68 089 +1,0 % Kobe (UKB) 40 9 280 +13 % 17 544 +5,8 % TOTAL 97 382 +9,9 % 190 491 +8,2 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 11 300 +13 % 23 432 +18 % Sihanoukville (KOS) 70 582 -0,3 % 1 161 +11 % TOTAL 11 882 +13 % 24 593 +17 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 2 147 +19 % 4 515 +16 % Sal (SID) 100 3 362 +32 % 7 260 +24 % Sao Vicente (VXE) 100 960 +35 % 2 156 +29 % Boa Vista (BVC) 100 1 125 +7,2 % 2 496 +7,1 % TOTAL 8 131 +26 % 17 476 +22 % Total VINCI Airports 670 303 +6,7 % 1 258 489 +6,5 %

*MC : Management Contract





Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

