Siili Solutions Oyj:n osakkeiden takaisinosto-ohjelma on päättynyt



Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 17.7.2025 kello 19.00

Siili Solutions Oyj:n osakkeiden takaisinosto-ohjelma on päättynyt



Siili Solutions Oyj tiedotti 26.5.2025, että Siilin hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Ohjelman tarkoituksena on hankkia yhtiön omia osakkeita kattamaan yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä aiheutuvat velvoitteet.

Siili on tänään saanut päätökseen edellä mainitun omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 2.6.2025 ja päättyivät tänään 17.7.2025. Hankintajakson aikana Siili hankki yhteensä 31 000 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,38 prosenttia Siilin koko osakekannasta. Hankittujen osakkeiden keskimääräinen osakekohtainen hinta oli 6,38 euroa ja kokonaishinta oli noin 197 809 euroa.

Hankintojen jälkeen Siili omistaa yhteensä 31 698 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,39 prosenttia Siilin kaikkien osakkeiden lukumäärästä.





Lisätietoja

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Sähköposti: aleksi.kankainen(a)siili.com,

puhelinnumero: 040 534 2709





Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi





Siili Solutions lyhyesti

Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi