17 juillet 2025

Information financière au 31 mars 2025 (Deuxième semestre 2024-2025)

Le deuxième semestre de l’exercice 2024-2025 s’est clôturé sur une croissance de +11,3 % par rapport au second semestre de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires du Groupe pour l’exercice complet 2024-2025 s’établit à 56,8 millions d’euros, en progression de 6,6 % par rapport à l’exercice précédent.

Données non auditées

CHIFFRE D’AFFAIRES

Par marché

(En millions d'euros)





Semestre 2 Variation vs Cumul Variation vs 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 Totale Dont Organique Dont Effet de change France 5,9 39,2% 9,6 28,39% 28,39% 0,00% Europe distribution contrôlée (hors France) 6,2 8,2% 11,6 6,00% 5,84% 0,16% Asie Distribution Contrôlée 3,7 -8,4% 7,6 -8,09% -6,97% -1,13% Total Distribution contrôlée 15,7 12,8% 28,8 7,92% 8,21% -0,28% Agents & Distributeurs 15,6 9,9% 28,1 5,28% 4,76% 0,51% Total Chiffre d’affaires 31,3 11,3% 56,8 6,60% 6,49% 0,11%

Activité du deuxième semestre de l’exercice (octobre 2024 à mars 2025)

Au deuxième semestre de l’exercice 2024-2025, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de +11,3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Distribution contrôlée :

La distribution contrôlée affiche une progression soutenue sur l’exercice, principalement tirée par l’Europe. La France enregistre une croissance de +39,2 %, suivie par l’Espagne (+7,3 %), le Benelux (+6,6 %) et l’Italie (+5,5 %).

En Asie, les ventes au Japon affichent une hausse de +1 % en monnaie locale par rapport à la même période de l’exercice précédent. Toutefois, l’impact défavorable des taux de change neutralise cette progression, aboutissant à une stabilité des ventes exprimées en euro. À Hong Kong, l’activité recule de -19 % en monnaie locale et de -17 % en euro, dans un contexte de marché toujours contraint.

Enfin, les ventes réalisées via le canal e-commerce en Europe poursuivent leur progression avec +69,2 % par rapport au second semestre de l’exercice précédent.

Agents et Distributeurs :

Les ventes réalisées via le réseau de distributeurs progressent de +9,9 % sur la période. L’ensemble des marchés affiche une croissance, à l’exception de la Corée du Sud et de la Russie. Les performances les plus notables sont enregistrées en Chine (+53,6 %), en Amérique du Nord (+35,5 %) et au Moyen-Orient (+18,5 %).

Activité cumulée au cours de l’exercice 2024-2025

Sur l’exercice 2024-2025, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 56,8 millions d’euros, en progression de 3,5 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution intègre un effet de change favorable de +0,1 %, représentant un impact positif de 0,1 million d’euros.

La distribution contrôlée enregistre une progression de +7,9 % sur l’exercice 2024-2025, représentant une hausse de 2,1 millions d’euros. Cette croissance est portée par l’ensemble des filiales, à l’exception de Hong Kong. La France se distingue particulièrement avec une forte progression de +28,4 %, tandis que la zone Europe affiche une croissance de +6 %, soutenue par les bonnes performances de la Belgique, de l’Espagne et de l’Italie.

Le Japon enregistre une croissance en devise locale, mais celle-ci est neutralisée par un effet de change défavorable, ramenant la variation globale à -1 %. En revanche, la filiale de Hong Kong enregistre une baisse significative de -14,9 %, malgré un effet de change favorable.

Les ventes réalisées auprès des agents et distributeurs s’élèvent à 28,1 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025, en progression de +5,3 % par rapport à l’exercice précédent. Hors Corée (-4,3 %) et Russie (-32,4 %), l’ensemble des marchés affiche une croissance. Les performances les plus notables sont observées en Amérique du Nord (+25,5 %), en Chine (+17,3 %) et au Moyen-Orient (+10,8 %).



Par ligne de produits

(En millions d'euros)





Semestre 2 Variation vs Cumul Variation vs 31/03/2025 31/03/2024 31/03/2025 31/03/2024 Briquets, Accessoires Cigar et Stylos 26,5 13,5% 47,4 6,1% Maroquinerie, Accessoires & PAP 4,7 0,6% 9,5 9,0% Total Chiffre d’affaires 31,3 11,3% 56,8 6,6%

A la fin du second semestre :

Le deuxième semestre de l’exercice 2024-2025 se caractérise par une croissance soutenue des briquets et accessoires fumeurs, en progression de +15,7 %, soit une hausse de 3,1 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les instruments d’écriture enregistrent également une performance positive, avec une augmentation de +3,2 % sur la période.

La catégorie maroquinerie, prêt-à-porter et accessoires de mode enregistre une progression modérée de +0,6 %. Cette croissance est portée par la forte dynamique des ceintures, en hausse de +60,4 %, et des accessoires, en progression de +34,0 %. En revanche, la maroquinerie recule de -6,9 %, tandis que le prêt-à-porter affiche une baisse de -10,2 %.

Sur l’année 2024-2025 :

Briquets & Stylos

Au cours de l’exercice fiscal 2024-2025, la catégorie des briquets a enregistré une croissance de +6,4 %, soit une augmentation de 2,1 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cette performance est principalement portée par les modèles emblématiques Ligne 2 et Le Grand Dupont Cling, les éditions premium (Slimmy, Biggy, Twiggy), ainsi que par plusieurs partenariats stratégiques (notamment Trinidad, Padron, Game of Thrones et Casablanca). Des initiatives marketing créatives, telles que les collections Monogram 1872 et Fluo, ont également contribué à cette dynamique.

La catégorie des accessoires pour cigares affiche une progression de +24,6 %, représentant une hausse de 1,2 million d’euros, tirée notamment par le succès des caves à cigares développées en collaboration avec la marque Trinidad.

En revanche, les instruments d’écriture enregistrent un repli de -7,5 % sur la période. Cette baisse s’explique par l’érosion des performances des lignes historiques D Initial et Défi Millenium, non entièrement compensée par le lancement réussi du nouveau modèle Classique en fin d’exercice.

Maroquinerie & autres

La catégorie Maroquinerie enregistre une croissance de +15 % sur l’exercice 2024-2025, portée par la bonne performance des lignes Neo Capsule et Firehead, ainsi que par le lancement de projets spéciaux à forte valeur ajoutée tels que Apex, X-Bag et Riviera.

La catégorie Ceintures connaît une progression de +78 %, avec un chiffre d’affaires qui progresse de 0,6 à 1,2 million d’euros, principalement tirée par la dynamique du marché coréen et le succès commercial des modèles Euro Belt 30 et D Line 35, en parallèle des lancements de nouveaux produits.

Les Accessoires affichent une hausse de +16 %, soutenue par les collections thématiques Monogram 1872 et Iconic, ainsi que par l’introduction de nouveaux produits, notamment des pinces à billets, porte-clés et bracelets.

Enfin, la catégorie Prêt-à-porter enregistre un léger repli de -7 % par rapport à l’exercice précédent.

