Coface SA : Coface annonce un accord pour l’acquisition de Novertur International (business-monitor.ch) en vue de renforcer ses services d’information en Suisse

Coface annonce un accord pour l’acquisition

de Novertur International (business-monitor.ch)

en vue de renforcer ses services d’information en Suisse

Paris, le 17 juillet 2025 – 18h30

Coface annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% de Novertur International SA.

Novertur International SA, startup suisse basée à Lausanne a développé une expertise digitalisée en matière de données sur les entreprises suisses qu’elle diffuse via son portail business-monitor.ch. Lancée en 2016, la plateforme s’est imposée comme un outil de référence auprès des PME et des grandes entreprises suisses pour la gestion du risque et la prospection B2B. Elle offre un accès simple, rapide et fiable à des informations actualisées sur plus de 730 000 entreprises helvétiques actives.

Les avancées technologiques développées par Novertur International SA — notamment dans la structuration de la donnée et la convivialité de l’expérience utilisateur — combinées à l’expertise de Coface en matière de risque de crédit, permettront à Coface de renforcer significativement son offre d’information d’entreprise en Suisse.

Cette acquisition vient consolider les données, les capacités techniques et les savoir-faire du groupe, en parfaite cohérence avec son plan stratégique Power the Core, qui vise à enrichir ses services à forte valeur ajoutée tout en renforçant sa présence locale.

Florent Schlaeppi, CEO et fondateur de business-monitor.ch, déclare :

« Depuis le premier jour, nous avons conçu business-monitor.ch pour qu’il soit intuitif, rapide et utile à tous ceux qui analysent des entreprises. Rejoindre Coface est une formidable opportunité de donner une nouvelle dimension à notre mission, en mettant notre technologie au service d’un acteur mondial du risque d’entreprise. »

Christian Moins, Country Manager Coface Suisse, déclare :

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’accueillir les équipes de Business Monitor au sein de Coface. L'acquisition de Business Monitor illustre la volonté de Coface de s'imposer comme un acteur clé de l'information commerciale. Cette opération renforce considérablement notre position sur le marché Suisse, faisant de Coface un partenaire encore plus attractif pour ses clients. »

La finalisation de l’acquisition reste soumise aux conditions habituelles de clôture.

