Aduro Clean Technologies rejoint la Plastics Industry Association et la Polystyrene Recycling Alliance en vue de favoriser la collaboration entre les industries en matière d’innovation dans le domaine du recyclage

LONDON, Ontario, 18 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour son adhésion à la fois à la Plastics Industry Association (PLASTICS) et à la Polystyrene Recycling Alliance (PSRA), en vue d’une collaboration initiée par PLASTICS, axée sur les avancées en matière de solutions de recyclage du polystyrène.

Le PSRA rassemble les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur du polystyrène, notamment les producteurs de résine, les transformateurs, les recycleurs et les développeurs de technologies, afin de favoriser la collaboration technique, le partage de données et le développement d’infrastructures. Cette alliance encourage les approches de recyclage mécanique et avancé visant à améliorer les taux de récupération et à créer des marchés finaux viables pour les matériaux en polystyrène.

L’adhésion à PLASTICS lie Aduro à un large réseau de producteurs de résine, de recycleurs, de transformateurs et de propriétaires de marques engagés à promouvoir la durabilité et la circularité dans l’industrie du plastique. Par le biais de PLASTICS, Aduro participera à des groupes de travail et à des discussions politiques qui façonnent les cadres réglementaires, les normes et l’infrastructure nécessaires au développement du recyclage chimique et des technologies de conversion avancées.

La technologie Hydrochemolytic™ (HCT), développée par Aduro, utilise de l’eau et un catalyseur à des températures modérées pour rompre les liaisons carbone-carbone et carbone-hétéroatome dans les polymères, et ainsi obtenir des composés de plus faible poids moléculaire. Contrairement à d’autres technologies qui s’appuient sur un apport thermique élevé pour provoquer une rupture incontrôlée des molécules de polymère, la technologie HCT opère dans des conditions plus douces, favorisant ainsi des réactions contrôlées. La chimie sélective catalysée de l’HCT permet d’obtenir des rendements plus élevés de produits hydrocarbonés avec une grande pureté des groupes fonctionnels et une perte minimale de polymère de départ en sous-produits indésirables, tels que le charbon ou le goudron et les huiles lourdes. Des expériences menées sur des bancs et des unités de flux à grande échelle en laboratoire ont démontré l’applicabilité de l’HCT pour convertir le polystyrène post-consommation en dérivés hydrocarbonés spécifiques tels que le toluène, l’éthylbenzène et le cumène. Ces résultats sont conformes à l’infrastructure chimique en aval, et ne nécessitent aucune modification supplémentaire. Bien que le processus de développement et de validation se poursuive, ces résultats soulignent le potentiel de l’HCT à produire des composés chimiques et dérivés de valeur à partir de matières premières difficiles à recycler et reflètent la force technique d’Aduro dans le domaine de la valorisation des flux de déchets.

En intégrant la Polystyrene Recycling Alliance, Aduro contribue à un effort de collaboration industrielle visant à solutionner les contraintes systémiques et spécifiques liées à la récupération du polystyrène, telles que le manque d’infrastructures de collecte, les faibles taux de recyclage et les préjugés de l’opinion publique. Ces enjeux sont au cœur de la mission de la PSRA, qui consiste à développer l’accès et l’adoption de solutions de recyclage mécaniques et avancées. Les travaux préliminaires d’Aduro sur la conversion du polystyrène en dérivés hydrocarbonés spécifiques via sa technologie Hydrochemolytic™ s’inscrivent dans les objectifs de l’Alliance visant à stimuler l’innovation, le partage des données et le développement de marchés finaux viables. La participation au programme de recherche de la PSRA complète les activités de recherche et de développement d’Aduro dans le domaine des matières premières plastiques et renouvelables, et reflète l’engagement de l’entreprise à faire progresser les approches scientifiques en matière de circularité.

« Les taux de récupération du polystyrène restent faibles et nous collaborons avec la Polystyrene Recycling Alliance afin d’étudier la manière dont l’approche chimique d’Aduro peut contribuer à solutionner ce problème », a déclaré Ofer Vicus, président-directeur général d’Aduro Clean Technologies. « Notre adhésion à PLASTICS étend cet engagement à l’ensemble de la chaîne de valeur des plastiques, nous permettant ainsi de contribuer à la politique, aux normes et à la collaboration technique, à mesure que l’industrie s’oriente vers des solutions plus circulaires. »

« Nous sommes ravis de compter Aduro parmi les nouveaux membres de la Plastics Industry Association et de la Polystyrene Recycling Alliance », a déclaré Patrick Krieger, vice-président du développement durable chez PLASTICS. « Leur participation reflète un engagement commun à faire progresser les solutions de recyclage et à construire une industrie du plastique placée sous le signe de la collaboration, de l’innovation et du développement durable ».

Aduro construit actuellement son usine pilote de processus de nouvelle génération à London, en Ontario. Conçue pour fonctionner en flux continu, l’usine NGP pilote assurera l’évaluation de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) à partir de matières premières courantes. Sa conception modulaire et évolutive offre une grande souplesse pour mener à bien des projets spécifiques répondant aux besoins des clients. La participation d’Aduro au programme de recherche de la PSRA accompagne cette évolution en facilitant les échanges techniques, la coordination des échantillons et un meilleur alignement avec les exigences de l’industrie en constante évolution.

Le polystyrène est un plastique très répandu dans la fabrication d’emballages, dans les secteur de la restauration, du BTP et de l’électronique. Sa production mondiale dépasse les 40 millions de tonnes par an, et l’Amérique du Nord en produit à elle seule environ 3,4 millions. Malgré l’ampleur de ce phénomène, la majeure partie du polystyrène post-consommation finit dans les décharges. Selon l’Agence américaine pour la protection de l’environnement, moins de 6 % des emballages en polystyrène sont recyclés. Les formats de mousse tels que le polystyrène expansé (EPS) soulèvent des difficultés considérables, avec une production annuelle de plus de 3,6 millions de tonnes de déchets d’EPS et une collecte municipale limitée.

Au Canada, les déchets plastiques représentaient environ 4,4 millions de tonnes en 2018, dont seulement 8 % étaient recyclés. Les taux de récupération du polystyrène sont particulièrement faibles, estimés à environ 10 %, et seulement 35 % des municipalités incluent le polystyrène expansé dans leurs programmes de recyclage résidentiel, restreignant ainsi l’accès aux services de recyclage pour ce matériau.

À propos de la Polystyrene Recycling Alliance (PSRA)

La Polystyrene Recycling Alliance est une initiative de collaboration relevant de la Plastics Industry Association (PLASTICS), destinée à accroître l’accès et l’adoption du recyclage du polystyrène à travers l’Amérique du Nord. Cette alliance réunit des producteurs de résine, des entreprises de transformation, des recycleurs et des développeurs de technologies afin de promouvoir l’investissement dans les infrastructures, la sensibilisation des parties prenantes et le développement de solutions de recyclage mécanique et chimique.

À propos de la Plastics Industry Association (PLASTICS)

La Plastics Industry Association est la principale organisation représentant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en matières plastiques, notamment les entreprises de transformation, les fabricants d’équipements, les fabricants de moules, les fournisseurs de matériaux, les recycleurs et les propriétaires de marques. Fondée en 1937, PLASTICS s’efforce de mettre en relation les parties prenantes, de promouvoir les pratiques durables, de défendre une politique responsable et de faire progresser l’innovation au sein de l’industrie. L’association pilote plusieurs programmes de premier plan, notamment NPE: The Plastics Show, Operation Clean Sweep et l’initiative Future Leaders in Plastics (FLiP).

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

