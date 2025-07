Bitget rejoint la Global Market Alliance fondée par Ondo en vue d’étendre l’accès à plus d’une centaine d’actifs du monde réel tokenisés

VICTORIA, Seychelles, 18 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, rejoint officiellement la Global Markets Alliance, une alliance co-instituée par Ondo Finance visant l’établissement de normes de titres tokenisés et la promotion de leur interopérabilité. L’alliance regroupe les principaux acteurs de l’univers des actifs numériques, unis dans une double démarche d’accélération de l’adoption et de l’accessibilité des actifs réels tokenisés (ou RWA, de l’anglais Real-World Assets) comme les actions tokenisées ou les fonds indiciels cotés, entre autres.

Dans le cadre de ce partenariat, les utilisateurs de Bitget auront prochainement accès à plus de 100 actions américaines tokenisées, fonds indiciels cotés et fonds du marché monétaire, ce qui diversifie leur périmètre d’investissement crypto classique. Bitget lancera ces nouvelles offres d’ici la fin de l’été afin de répondre à l’ambition de sa plateforme, à savoir permettre aux utilisateurs de trader plus intelligemment et de constituer des portefeuilles à la fois diversifiés et résilients sur différents marchés.

Issus de la fusion entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain, les actifs réels tokenisés font leurs débuts sur la scène des actifs numériques. La conversion des actifs réels, comme des actions, en jetons sur la blockchain permet de les échanger 24 heures sur 24, de faire tomber certaines barrières d’entrée, de fractionner la propriété et d’induire une exposition à l’échelle mondiale. Autrement dit, elle présente des atouts dont les systèmes financiers traditionnels sont le plus souvent dénués.

« La tokenisation sera le principal vecteur de la prochaine phase d’adoption des actifs numériques. Le marché pèsera assurément plusieurs milliers de milliards de dollars dans les années à venir. Introduire les actions tokenisées marque une étape supplémentaire dans la réalisation de notre objectif, à savoir aider les utilisateurs à trader plus intelligemment » explique Gracy Chen, PDG de Bitget. « À l’appui de notre partenariat avec Ondo et sa Global Markets Alliance, nous rendons les marchés financiers encore plus internationaux, plus liquides, plus accessibles et aussi plus inclusifs » conclut-elle.

La Global Markets Alliance d’Ondo a vu le jour pour rassembler des partenaires d’infrastructure de confiance, des plateformes d’échange, des dépositaires et des plateformes DeFi en vue d’ouvrir un accès inconditionnel à des produits financiers de qualité. Sa mission consiste à développer un système financier plus ouvert, inclusif et interopérable, où les actifs tokenisés servent de moteur. Des leaders de marché comme, entre autres, Solana Foundation, LayerZero, Jupiter, Trust Wallet, Rainbow Wallet, BitGo, Fireblocks, 1inch, Alpaca, et désormais Bitget, figurent parmi les membres fondateurs de l’alliance.

« L’introduction des actions et des fonds indiciels tokenisés d’Ondo sur la plateforme de Bitget témoigne d’une avancée majeure dans notre mission visant à rendre les marchés financiers mondiaux accessibles sur la blockchain. Forte de sa base d’utilisateurs nourrie, Bitget deviendra une plateforme incontournable de l’accès aux actions américaines depuis la blockchain, à l’heure même où nous concentrons nos efforts sur le développement d’une infrastructure de niveau institutionnel dédiée aux marchés financiers on-chain » — Nathan Allman, PDG et fondateur d’Ondo Finance.

À l’appui de plus de 700 jetons cotés et d’un volume d’échange quotidien supérieur à 3,5 milliards de dollars d’USDT, Bitget se distingue au titre de troisième plus grande bourse spot au monde selon CoinGecko. L’intégration d’actions et de fonds indiciels tokenisés renforce l’écosystème complet de produits cryptographiques qu’elle développe, et permet aux utilisateurs de s’y retrouver entre les actifs numériques et traditionnels.

