Bitget se une à aliança de mercados globais da Ondo para expandir o acesso global a mais de cem RWAs tokenizados

VICTORIA, Seychelles, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, se juntou oficialmente à Global Markets Alliance, uma iniciativa colaborativa desenvolvida para alinhar os padrões do setor e promover a interoperabilidade de títulos tokenizados pela Ondo Finance. Essa aliança reúne os principais players do ecossistema de ativos digitais para acelerar a adoção e a acessibilidade de ativos tokenizados do mundo real (RWAs), incluindo ações tokenizadas, ETFs e muito mais.

Como parte dessa parceria, os usuários da Bitget em breve poderão acessar mais de 100 ações, ETFs e fundos do mercado monetário tokenizados dos EUA, expandindo seu universo de investimentos além dos criptoativos tradicionais. As novas ofertas serão lançadas na Bitget no final deste verão, alinhando-se com a visão da plataforma de permitir que os usuários negociem de forma mais inteligente e construam portfólios diversificados e resilientes em vários mercados.

Os RWAs tokenizados são um segmento emergente em ativos digitais, criado pela fusão das finanças tradicionais e da tecnologia blockchain. Ao envolver ativos do mundo real, como ações, em tokens baseados em blockchain, eles permitem negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, menores barreiras à entrada, propriedade fracionada acessibilidade global. Recursos que muitas vezes são limitados ou totalmente indisponíveis nos sistemas financeiros tradicionais são amplamente utilizados.

"A tokenização será o principal impulsionador da próxima fase de adoção de ativos digitais, seu mercado está projetado para atingir trilhões de dólares nos próximos anos. Apoiar ações tokenizadas é um passo mais perto do nosso objetivo de ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Por meio de nossa parceria com a Ondo e a Global Markets Alliance, estamos contribuindo para um mercado financeiro mais global, líquido, acessível e inclusivo.”

A Global Markets Alliance da Ondo foi criada para reunir parceiros de infraestrutura confiáveis, corretoras, custodiantes e plataformas DeFi para desbloquear o acesso sem fronteiras a produtos financeiros de alta qualidade. Sua missão é construir um sistema financeiro mais aberto, inclusivo e interoperável, alimentado por ativos tokenizados. Os membros fundadores da aliança incluem líderes do setor, como Solana Foundation, LayerZero, Jupiter, Trust Wallet, Rainbow Wallet, BitGo, Fireblocks, 1inch, Alpaca e agora Bitget, entre outros.

"Trazer as ações tokenizadas e ETFs da Ondo para a Bitget representará um passo significativo em nossa missão de tornar os mercados financeiros globais acessíveis na cadeia. A extensa base de usuários da Bitget se tornará uma plataforma crítica para acesso on-chain a ações dos EUA à medida que continuamos construindo a infraestrutura para mercados de capitais on-chain de nível institucional.” — Nathan Allman, CEO e fundador, Ondo Finance

Com mais de 700 tokens listados e volume diário de negociação superior a 3,5 bilhões de USDT, a Bitget é a terceira maior corretora à vista do mundo, de acordo com a CoinGecko. A adição de ações tokenizadas e ETFs permite que a Bitget seja um extenso ecossistema de produtos cripto, ajudando os usuários a navegar em ativos digitais e tradicionais.

