Bitget 加入 Ondo 全球市场联盟，扩大对百余种代币化 RWA 的全球访问

维多利亚，塞舌尔, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget， 已正式加入全球市场联盟 (Global Markets Alliance)，该联盟是 Ondo Finance 的一项合作倡议，旨在统一行业标准并促进代币化证券的互操作性。 该联盟汇集了数字资产生态系统中的顶级参与者，以加快代币化真实世界资产 (RWA) 的采用和普及，包括代币化股票、ETF 等。

作为此次合作的一部分，Bitget 用户即将可交易 100 多种代币化美国股票、ETF 和货币市场基金，从而将其投资版图延伸至传统加密资产之外。 这些新产品将于今年夏天晚些时候在 Bitget 上线，这与该平台的愿景相契合，即让用户能够更智能地进行交易，并在不同市场上建立多样化、有弹性的投资组合。

代币化 RWA 是数字资产中的一个新兴领域，由传统金融和区块链技术融合而成。 通过将现实世界的资产（如股票）封装成基于区块链的代币，它们可以实现全天候交易、降低准入门槛、份额化持有和全球可访问性。 传统金融系统通常有限或完全不具备的功能得到了广泛应用。

“代币化将成为下一阶段数字资产应用的主要驱动力，其市场规模预计将在未来几年达到数万亿美元。 支持代币化股票向我们帮助用户更智能地进行交易的目标又迈进了一步。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示， “通过与 Ondo 和全球市场联盟的合作，我们正在为建立一个更具全球性、流动性、可及性和包容性的金融市场做出贡献。”

成立 Ondo 全球市场联盟的目的是将值得信赖的基础设施合作伙伴、交易所、托管机构和 DeFi 平台汇聚在一起，为高质量的金融产品提供无国界访问。 其使命是建立一个由代币化资产驱动且更加开放、包容和可互操作的金融体系。 该联盟的创始成员包括 Solana Foundation、LayerZero、Jupiter、Trust Wallet、Rainbow Wallet、BitGo、Fireblocks、1inch、Alpaca 和最新加入的 Bitget 等行业领导者。

“将 Ondo 的代币化股票和 ETF 引入 Bitget 将标志着我们在实现全球金融市场链上可访问性的使命上迈出了重要一步。 随着我们继续建设机构级链上资本市场的基础设施，Bitget 的庞大用户群将成为美国股票链上交易的重要平台。” — Ondo Finance 首席执行官兼创始人 Nathan Allman

根据 CoinGecko 的数据，Bitget 拥有 700 多种代币，日交易量超过 35 亿 USDT，是全球第三大现货交易所。 代币化股票和 ETF 的加入使 Bitget 成为一个广泛的加密产品生态系统，帮助用户驾驭数字资产和传统资产。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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