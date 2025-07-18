Bitget 加入 Ondo 全球市場聯盟，擴大環球准入至超過一百種代幣化現實資產





維多利亞，塞舌爾, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 正式加入全球市場聯盟 (Global Markets Alliance)，此乃一項由 Ondo Finance 發起的合作倡議，旨在統一行業標準並促進代幣化證券的互用性。 此聯盟匯聚了數碼資產生態系統中的頂尖參與者，促進代幣化現實資產 (RWA) 的採用和可及性，包括代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 等。

作為是次合作的一部分，Bitget 用戶將可接觸超過 100 種代幣化的美國股票、交易所買賣基金及貨幣市場基金，從而將他們的投資範圍擴展到傳統加密資產以外。 上述新產品將於今夏稍後時間在 Bitget 上線，讓用戶能夠更明智地交易，並且在多元化市場中建立穩健的投資組合，與平台的願景保持一致。

代幣化現實資產是數碼資產的新興領域，由傳統金融結合區塊鏈技術創建而成。 代幣化資產把現實世界的資產 (如股票) 轉換成以區塊鏈為主 的代幣，容許 24 小時全天候交易、進入門檻較低、提供部分擁有權和全球可及性。 在傳統金融體系中，許多往往受到限制或完全無法使用的功能，卻在代幣化資產中獲廣泛應用。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「代幣化將成為下一階段數碼資產採用的主要推動力，其市值預計在未來幾年將達到數萬億美元。 支持代幣化股票讓我們向目標邁出重要的一步，協助用戶更明智地交易。 我們透過與 Ondo 和全球市場聯盟合作，為更全球化、更具流動性、可及性及包容性的金融市場作出貢獻。」

Ondo 的全球市場聯盟旨在集合可靠的基礎設施合作夥伴、交易所、保管機構和去中心化金融平台，繼而實現對優質金融產品的無國界准入。 其使命是建立一個更開放、更具包容性和互通性，由代幣化資產所驅動的金融體系。 聯盟的創始成員包括 Solana Foundation、LayerZero、Jupiter、Trust Wallet、Rainbow Wallet、BitGo、Fireblocks、1inch、Alpaca 以及 Bitget 等行業領袖。

「將 Ondo 的代幣化股票和 ETF 引入至 Bitget，為我們的使命踏出了重大的一步，令全球金融市場可透過鏈上存取。 隨著我們將繼續為機構級鏈上資本市場構建基礎設施，Bitget 龐大的用戶基礎將成為鏈上存取美國股票的重要平台。」 — Ondo Finance 行政總裁及創辦人 Nathan Allman

根據 Coingecko 統計，在 Bitget 上市的代幣超過 700 種，每日成交量突破 35 億 USDT，規模位列現貨交易所第三名。 新增的代幣化股票和 ETF 令 Bitget 成為一個多元化加密產品生態系統，方便用戶在數碼資產與傳統資產之間平穩過渡。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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