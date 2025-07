Pressemeddelelse











Telefon 45 14 14 00







18. juli 2025











Resultat på 2.455 mio. kr. for 1. halvår 2025

Realkredit Danmark har i dag offentliggjort sin delårsrapport for 1. halvår 2025.

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Resultatet for 2. kvartal er solidt og over niveauet i samme periode sidste år. En nettotilbageførsel af nedskrivninger bidrager positivt til resultatet.

Realkredit Danmark og Danske Bank har også i 2. kvartal lanceret flere tiltag på boligområdet, som udgør et centralt element i Danske Bank-koncernens Forward '28-strategi. Blandt disse er Danske BoligStart, der tilbyder særlige fordele til boligkunder mellem 18 og 38 år. Med dette koncept ønsker vi at sikre en enkel og nem købsproces, som støtter kunderne i at navigere i boligkøbsprocessen med større tryghed.

Vi har desuden fjernet bidragstillæg for op til 10 års afdragsfrihed på nye lån, hvor belåningen er under 60 pct. af boligens værdi. Vi ønsker dermed at give kunderne mulighed for at overveje om sammensætningen af deres opsparing giver den rigtige balance mellem bolig, frie midler og pension.

Vi udvikler løbende vores digitale løsninger for at have det bedste værditilbud til kunderne. Vi har i 2025 sammen med Danske Bank udviklet et nyt boligunivers i mobilbanken. Boliguniverset giver kunderne overblik over deres boligøkonomi og adgang til værdifuld viden og tips, uanset om kunden ønsker at købe en ny bolig, allerede er boligejer eller planlægger at sælge sin nuværende bolig.

Vi ser overordnet positivt på det danske boligmarked, der understøttes af stærke danske nøgletal samt lavere inflation.

På erhvervsmarkedet har der i både 1. og 2. kvartal været et mærkbart løft i omfanget af transaktioner, hvilket har øget aktiviteten inden for Realkredit Danmarks erhvervsudlån. Transaktioner vedrørende boligudlejningsejendomme står for den største fremgang.

Byggeaktiviteten på det danske erhvervsmarked har i 1. halvår 2025 vist tegn på stabilisering efter et par år med tilbagegang, hvilket har forbedret byggebalancen. Men der bygges fortsat for lidt i Københavnsområdet og Aarhus til at imødekomme det forventede behov for udlejningsboliger i de kommende år. EUs Omnibus-pakke og den øgede fokus på forsvar har overskygget indsatsen for den grønne omstilling. Men det er fortsat Realkredit Danmarks ambition at støtte og motivere vores kunder til at energiforbedring og klimasikre deres ejendomme – blandt andet gennem vores stærke partnerskaber med Comundo og Sweco.”

Rapporten er tilgængelig på rd.dk. Her følger udvalgte hovedpunkter:

Realkredit Danmark opnåede i 1. halvår 2025 et resultat på 2.455 mio. kr. (1. halvår 2024: 2.129 mio. kr.). Stigningen i resultatet skyldtes primært en nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån og lavere omkostninger.





Omkostningerne udgjorde 425 mio. kr. (1. halvår 2024: 511 mio. kr.). Faldet i omkostningerne skyldtes dels, at Realkredit Danmark ikke længere indbetaler til den nu fuldt finansierede Afviklingsformue, dels lavere driftsomkostninger.





Den underliggende kreditkvalitet var fortsat stærk, og nedskrivninger på udlån udgjorde en nettotilbageførsel på 129 mio. kr. i 1. halvår 2025 (1. halvår 2024: nedskrivning på 227 mio. kr.). Pr. 30. juni 2025 udgjorde korrektivkontoen 2.809 mio. kr. (ultimo 2024: 2.968 mio. kr.).





Pr. 30. juni 2025 var den gennemsnitlige belåningsgrad 50 pct. (ultimo 2024: 53 pct.). Faldet i belåningsgraden understøttes af restgældens stabile kursværdi og et ejendomsmarked præget af stigende huspriser i 1. halvår 2025.





Det nye boligunivers i mobilbanken gør det enklere for kunder at få et hurtigt overblik over vores anbefalinger vedrørende omlægning. Samtidig kan de nemt undersøge potentialet for at omlægge et lån både via mobilbanken og på rd.dk. Det er også blevet nemmere at benytte vores partnertilbud, hvilket blandt andet betyder, at bankens kunder kan bestille både køberrådgivning og ejendomsvurdering hos home direkte i mobilbanken.





Kunderne kan nu få lån med en fordelagtig rente til endnu flere former for energiforbedringer. For eksempel kan vores privatkunder låne penge til at installere batteriløsninger i deres hjem, så de kan lagre overskydende sol- eller vindenergi.





Der var i 1. halvår 2025 en fortsat stigning i efterspørgslen efter grøn finansiering. Den samlede udlånsmængde på tværs af vores to grønne låntyper, RD Cibor6® Green og RD Stibor3® Green, udgjorde 30 mia. kr. ved udgangen af perioden.





Realkredit Danmark forventer, at nettoresultatet i 2025 vil være på niveau med resultatet i 2024.





Kontaktperson: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 82

Vedhæftede filer