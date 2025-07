ORION OYJ

PUOLIVUOSIKATSAUS 1–6/2025

18.7.2025 klo 12:00

Orion-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2025

Huhti–kesäkuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto oli 416,5 miljoonaa euroa (328,2 miljoonaa euroa 4–6/2025)

Liikevoitto oli 104,6 (65,8) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,59 (0,37) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,57 (0,20) euroa

Näkymäarvio vuodelle 2025 päivitettiin heinäkuussa.

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 630–1 730 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 400–500 miljoonaa euroa.



Tammi–kesäkuu 2025 lyhyesti

Liikevaihto oli 771,0 miljoonaa euroa (636,7 miljoonaa euroa 1–6/2024)

Liikevoitto oli 182,5 (121,8) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,02 (0,68) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 1,12 (0,98) euroa





Avainluvut



4–6/25 4–6/24 Muutos % 1–6/25 1–6/24 Muutos % 1–12/24 Liikevaihto, milj. EUR 416,5 328,2 +26,9 % 771,0 636,7 +21,1 % 1 542,4 Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 118,6 78,8 +50,6 % 210,2 147,3 +42,7 % 509,4 % liikevaihdosta 28,5 % 24,0 %

27,3 % 23,1 %

33,0 % Liikevoitto, milj. EUR 104,6 65,8 +58,9 % 182,5 121,8 +49,8 % 416,6 % liikevaihdosta 25,1 % 20,1 %

23,7 % 19,1 %

27,0 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 103,4 65,1 +59,0 % 180,3 120,0 +50,2 % 413,1 % liikevaihdosta 24,8 % 19,8 %

23,4 % 18,8 %

26,8 % Tilikauden voitto, milj. EUR 82,5 52,0 +58,9 % 143,8 95,7 +50,2 % 329,9 % liikevaihdosta 19,8 % 15,8 %

18,7 % 15,0 %

21,4 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 49,1 43,6 +12,5 % 90,0 80,4 +12,0 % 179,6 % liikevaihdosta 11,8 % 13,3 %

11,7 % 12,6 %

11,6 % Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 34,0 21,4 +59,0 % 54,5 34,5 +58,2 % 86,1 % liikevaihdosta 8,2 % 6,5 %

7,1 % 5,4 %

5,6 % Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR 4,0

> 100 % 4,0

> 100 %

Korolliset nettovelat, milj. EUR





134,3 111,2 +20,8 % 121,7 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,59 0,37 +58,7 % 1,02 0,68 +50,0 % 2,35 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,57 0,20 > 100 % 1,12 0,98 +14,1 % 2,09 Omavaraisuusaste, %





56,1 % 52,7 %

61,9 % Nettovelkaantumisaste (gearing), %





14,6 % 14,6 %

12,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, %





29,0 % 23,4 %

34,9 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %





29,9 % 23,2 %

34,8 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin





3 970 3 726 +6,5 % 3 712

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

Positiivista kehitystä monella rintamalla

"Huhti-kesäkuussa 2025 liikevaihtomme kasvoi 26,9 prosenttia 416,5 (328,2) miljoonaan euroon ja liikevoittomme kasvoi 58,9 prosenttia 104,6 (65,8) miljoonaan euroon.

Vahva kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä kaikissa suurimmissa liiketoimintayksiköissämme, ja monilla alueilla kasvu ylitti odotuksemme. Liikevoitto kasvoi liikevaihtoa nopeammin, mikä pääosin johtuu Nubeqa®-rojaltien kasvulla. Tämän hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan loppuvuoden aikana, minkä vuoksi heinäkuun alussa paransimme näkymäarviotamme vuodelle 2025.

Nubeqa® suoritui jälleen kerran erinomaisesti, kun sekä tuotemyynti että rojaltit kasvoivat erittäin vahvasti. Myös Branded Products- ja Animal Health -liiketoimintayksiköt raportoivat kaksinumeroista kasvua. Branded Products- ja Animal Health -yksiköiden kasvu syntyi monista eri tuotteista. Tämä on osoitus näiden yksiköiden laajan tuoteportfolion vahvuudesta. Sama pätee myös Generics and Consumer Health -liiketoimintayksikköön, jonka kasvu oli nopeampaa kuin geneerisen markkinan kasvu keskimäärin. Eniten minua lämmittää se, että työmme vaikuttaa yhä useamman potilaan elämään kasvumme tullessa monista eri tuotteista - seikka mistä me kaikki Orionilla voimme olla ylpeitä.

Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä kasvustrategiamme toimeenpanoa ja näimme positiivista kehitystä monella rintamalla. Näitä edistysaskeleita olivat, vain muutaman mainitakseni, uuden tutkimus- ja kehityskeskuksen avaaminen Cambridgeen, Isoon-Britanniaan, tiettyjen tärkeiden positioiden täyttäminen uusilla rekrytoinneilla Innovative Medicines- ja Research & Development -yksiköissä sekä joidenkin uusien yhteistyö- ja lisenssisopimusten solmiminen ja vanhojen laajentaminen eri liiketoiminta-alueilla. Lisäksi yhteistyökumppanimme MSD laajensi opevesostaatin kehitysohjelmaa naisten syöpiin.

Toukokuussa pidetyn pääomamarkkinapäivämme yhteydessä lisäsimme keskeisten kliinisten kehityshankkeidemme listalle kolme kliinistä kehityshanketta, joita yhteistyökumppanimme toteuttavat Orionin keksimillä molekyyleillä. Lisäksi kesäkuussa saimme positiivisia uutisia, kun Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi ja Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Euroopan Unionissa darolutamidille yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon (ADT) kanssa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän (mHSPC) hoitoon.

Olemme sitoutuneita ja omistautuneita kasvustrategiallemme, ja vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen on helppo siirtyä toiselle vuosipuoliskolle luottavaisin mielin."

Näkymäarvio vuodelle 2025 (annettu 9.7.2025)

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 630–1 730 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 400–500 miljoonaa euroa.

Näkymien perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta mahdollisten uusien sopimusten sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2024 Orion kirjasi kaksi olennaista etappimaksua, jotka olivat yhteensä 130 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 näkymäarvio ei sisällä olennaisia etappimaksuja. Orion on oikeutettu saamaan kumppaniltaan Bayerilta vielä yhden Nubeqa®-tuotteen myyntiin liittyvän etappimaksun, joka on suuruudeltaan 180 miljoonaa euroa. Orionin tämän hetken arvion mukaan etappimaksu voitaisiin kirjata vuonna 2026 tai jopa jo vuonna 2025. Etappimaksun ajoitukseen sisältyy paljon epävarmuutta, jonka vuoksi sitä ei ole sisällytetty vuoden 2025 näkymäarvioon.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2020–2024

Vuosi 2020 2021 2022 2023 2024 Milj. EUR 42 3 234 32 134

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaamat Nubeqa®-rojaltit ja -tuotemyynti kasvavat selvästi vuonna 2025. Orionin oletus perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Voimakkaasti kasvavan tuotteen myynnin ja rojaltien tarkkaa tasoa koko vuoden osalta on kuitenkin vaikea arvioida.

Branded Products -tulosyksikön arvioidaan kasvavan vuonna 2025. Easyhaler®-tuoteportfolion ennakoidaan toimivan tulosyksikön kasvuajurina, mutta myös muiden tuotteiden odotetaan tukevan kasvua. Entakaponituotteet esimerkiksi hyötyvät siitä, että Orion on ottanut tuotteiden myynnin vastuulleen Japanissa. Animal Health -tulosyksikön ennakoidaan kasvavan hieman, ja kasvu tulee eri tuotteista. Generics and Consumer Health -tulosyksikön myynnin arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2024.

Liikevoitto

Nubeqa®-rojaltien odotetaan ajavan olennaisista etappimaksuista riisutun liikevoiton kasvua. Voimakkaasti kasvavan tuotteen rojaltimaksujen tarkkaa tasoa koko vuodelta on kuitenkin vaikea ennustaa. Pienetkin poikkeamat ennustetusta tasosta voivat vaikuttaa huomattavasti Orionin liikevoittoon. Myös mekanismi, jonka mukaan kunkin vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään aina täysimääräisesti seuraavan vuosineljänneksen rojaltimaksuista, aiheuttaa vaihtelua liikevoittoon. Vaikka tämä vaikutus liikevoittoon on vain väliaikainen, tuotetoimitusten ajoituksella voi olla huomattava vaikutus Orionin liikevoittoon yhden kalenterivuoden aikana. Orionin tulot tulevat yhä enemmän Yhdysvalloista, joten Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssin muutokset aiheuttavat vaihtelua Orionin liikevoittoon.

Tutkimus- ja kehityskustannukset ja erityisesti niiden ajoitus voivat myös aiheuttaa liikevoiton vaihtelua. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti. Orion arvioi T&K-kulujen vuonna 2025 kasvavan vuodesta 2024.

Myynti- ja markkinointikulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2024. Vuonna 2024 myynnin ja markkinoinnin kulut sisälsivät ganaksoloniin liittyvän 23,5 miljoonan euron alaskirjauksen. Vuonna 2025 alla olevia kuluja kasvattavat pääasiassa Easyhaler®-tuoteportfolion myyntiin tehtävät lisäpanostukset, myynnin ja myyntikentän kasvattaminen Japanissa sekä rojaltit, joita Orionin on Endo Pharmaceuticalsin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksettava Nubeqan myynnistä.

Investoinnit

Vuonna 2025 konsernin investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2024. Investointien arvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja.

Espoossa 18.7.2025

Orion Oyj:n hallitus

