中金公司在新加坡成功举办第三届中国—东南亚经济与金融论坛

新加坡, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 7月15日，由中金公司举办的2025年第三届中国—东南亚经济与金融论坛圆满结束，中国驻新加坡大使曹忠明受邀发表主旨演讲。本次论坛以“重构中协同共赢：全球经济转型中的中国—东南亚新枢纽”为主题，汇聚了来自区域内近300位政府代表、投资人、企业代表及中金公司代表，共同探讨中国与东南亚宏观经济走势、投资机遇及跨境资本流动等议题。

中国驻新加坡大使曹忠明强调，中国秉持开放合作理念，致力于推动全球化进程，中方期待与东盟继续秉持“亲诚惠容”的理念，深化互利共赢，共同为区域繁荣与全球发展作出更大贡献。

中金公司管理委员会成员梁东擎发表开幕致辞。她指出，今年论坛的主题源自全球经济格局的“重构”。在当前形势下，东南亚地区已成为A股制造业企业出海的首选目的地，充分彰显了中国与东南亚紧密的合作伙伴关系和高度依存的发展格局。中金公司东南亚及南亚地区负责人、新加坡首席执行官伍顺辉致辞并表示，论坛见证了中国与东南亚互联互通的深刻演进—从三年前的起步阶段，到如今的迅速发展，重塑和强化了区域经济联系。

多位主旨演讲嘉宾在现场作观点分享。零一万物首席执行官、创新工场董事长李开复博士就全球人工智能的发展发表见解。他指出，生成式AI驱动的AI 2.0将重塑社会生产力，赋能各行各业带来巨大的经济价值。新加坡国立大学东亚研究所郝福满教授指出，中国在科研和技术方面的持续投入，有效推动了出口结构的优化升级；同时，中国与东盟之间的双向直接投资也在不断深化。

为期一天的议程涵盖多场主题演讲与专题讨论，与会嘉宾及专家们就供应链重塑、中国新兴投资趋势、中国消费新范式、市场战略布局、人工智能全球化发展、战略性资产配置、汇率前景展望，以及中国创新科技与东南亚经济升级的融合发展等广泛议题进行深入探讨。

本次论坛作为中金公司深化东南亚市场布局的重要平台，助力多方把握中国与东南亚经济联系日益紧密、资本流动持续增长所带来的新机遇。展望未来，中金公司将持续拓展东南亚业务网络，深化区域合作伙伴关系，促进跨境投资与资本市场融合，为区域金融发展贡献力量。

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