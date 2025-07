KFSHRC führt weltweit erste robotergestützte BiVAD-Implantation durch

RIAD, Saudi-Arabien, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) in Riad wurde bei einem Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz erfolgreich die weltweit erste Implantation von zwei künstlichen Pumpen zur biventrikulären Unterstützung (BiVAD-HMIII) mit Hilfe von Robotertechnik durchgeführt. Dieses zukunftsweisende Verfahren eröffnet neue Horizonte in der Kreislaufunterstützung für Patienten mit komplexen Herzerkrankungen und stellt eine medizinische Errungenschaft dar, die zur Genesung des Patienten innerhalb eines kurzen Zeitraums nach dem Eingriff geführt hat.

Das Verfahren bringt große Fortschritte bei der Behandlung der beidseitigen Herzinsuffizienz, die traditionell mittels einer vollständigen Sternotomie durchgeführt wurde, einer Methode, die mit höheren chirurgischen Risiken und einer längeren Erholungszeit verbunden ist. Das Herzchirurgieteam am KFSHRC unter der Leitung von Prof. Feras Khaliel führte die Operation jedoch erfolgreich durch kleine Schnitte mit ferngesteuerten, hochpräzisen Roboterarmen durch. Dies reduzierte den Blutverlust, senkte das Infektionsrisiko und führte zu einer schnelleren Genesung des Patienten.

Der 61-jährige Patient wurde nach über zwei Monaten Bettlägerigkeit mit einer Herzinsuffizienz im Endstadium eingeliefert, die nicht auf eine medikamentöse Therapie ansprach, und litt zudem an mehreren chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Schlaganfall und Nierenschwäche. Nach einer umfassenden klinischen Untersuchung wurde der Patient als nicht geeignet für eine Herztransplantation eingestuft und die robotergestützte Implantation der künstlichen Pumpen als lebenswichtige und einzigartige Lösung für seinen gesundheitlichen Zustand erachtet.

Dieser Meilenstein zeugt von der umfassenden Kompetenz der verschiedenen Abteilungen des KFSHRC, darunter Herzchirurgie, Kardiologie, Anästhesie, Intensivmedizin, Biomedizintechnik und erweiterte Lebenserhaltung. Der Eingriff wurde minutiös geplant und profitierte von 3D-Bildgebungstechnologien, chirurgischer Navigation in Echtzeit und innovativen Lösungen zur sicheren Befestigung der mechanischen Hilfsgeräte.

Das KFSHRC beabsichtigt, die Ergebnisse dieses Eingriffs in medizinischen Fachzeitschriften mit Peer-Review zu veröffentlichen und sie auf weltweiten Kardiologiekonferenzen zu präsentieren. Dadurch sollen der Wissensaustausch gefördert und innovative Partnerschaften mit führenden internationalen Zentren auf dem Gebiet der robotergestützten Versorgung und der fortschrittlichen Behandlung von Herzinsuffizienz aufgebaut werden.

Diese Errungenschaft reiht sich in die Erfolgsgeschichte des KFSHRC im Bereich der Roboterchirurgie ein, die unter anderem die weltweit erste vollständig robotergestützte Herztransplantation und die weltweit erste roboterunterstützte Implantation einer künstlichen Herzpumpe umfasst. Mit diesen Meilensteinen unterstreicht das KFSHRC seine Vorreiterrolle bei der Einführung modernster Herztechnologien und der Behandlung kritischer Erkrankungen mit höchsten Präzisions- und Sicherheitsstandards und festigt damit sowohl in der Region als auch weltweit seine Position als führendes akademisches medizinisches Zentrum.

Hervorzuheben ist, dass das KFSHRC im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance-Ranking 2024 als wertvollste Marke im Gesundheitswesen des Königreichs und des Nahen Ostens anerkannt wurde. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der „World’s Best Smart Hospitals“ für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

