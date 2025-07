Le KFSHRC réalise la première implantation au monde d’un dispositif BiVAD assisté par robot

RIYAD, Arabie saoudite, 18 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) de Riyad a réalisé avec succès la première implantation au monde de deux pompes artificielles pour assistance biventriculaire (BiVAD-HMIII) à l’aide d’une technologie robotique sur un patient atteint d’insuffisance cardiaque avancée. Cette procédure révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives dans les techniques d’assistance circulatoire pour les patients atteints de maladies cardiaques complexes et marque une avancée médicale qui a abouti au rétablissement du patient dans un court délai après l’opération.

L’intervention représente une avancée majeure dans le traitement de l’insuffisance cardiaque bilatérale, qui était traditionnellement réalisée par sternotomie totale, une approche associée à des risques chirurgicaux plus élevés et à une convalescence prolongée. L’équipe de chirurgie cardiaque du KFSHRC, dirigée par le professeur Feras Khaliel, a réalisé avec succès l’opération à travers de petites incisions à l’aide de bras robotiques de haute précision télécommandés, ce qui a permis de réduire les pertes sanguines, le risque d’infection tout en accélérant la convalescence du patient.

Le patient, âgé de 61 ans, a été admis après avoir passé plus de deux mois alité, souffrant d’une insuffisance cardiaque terminale ne répondant pas au traitement médical, en plus de multiples affections chroniques, notamment le diabète, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance rénale. Après une évaluation clinique complète, il a été jugé inéligible à une transplantation cardiaque, ce qui a fait de l’implantation robotisée de pompes artificielles une solution vitale et unique adaptée à son état de santé.

Cette avancée majeure reflète l’intégration des compétences de plusieurs services du KFSHRC, notamment la chirurgie cardiaque, la cardiologie, l’anesthésie, les soins intensifs, le génie biomédical et les soins intensifs avancés. L’intervention a été méticuleusement planifiée et a bénéficié de technologies d’imagerie 3D, d’une navigation chirurgicale en temps réel et de solutions innovantes pour fixer en toute sécurité les dispositifs d’assistance mécanique.

Le KFSHRC a pour objectif de publier les résultats de cette procédure dans des revues médicales évaluées par des pairs et de les présenter lors de conférences mondiales sur la cardiologie afin de promouvoir l’échange de connaissances et d’établir des partenariats innovants avec des centres internationaux de premier plan dans le domaine des soins robotiques et de la prise en charge avancée de l’insuffisance cardiaque.

Cette réalisation s’ajoute au palmarès du KFSHRC en matière de chirurgie robotique, qui comprend la première transplantation cardiaque entièrement robotisée au monde et la première implantation d’une pompe cardiaque artificielle assistée par robot au monde. Ces étapes importantes témoignent de son leadership dans l’adoption de technologies cardiaques de pointe et la gestion des situations critiques avec les plus hauts standards de précision et de sécurité, renforçant ainsi sa position de centre médical universitaire de premier plan à l’échelle régionale et mondiale.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé premier au Moyen-Orient et en Afrique et 20e au niveau mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires du monde pour la deuxième année consécutive, et a été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/29271292-c009-4853-8e3a-829afd6d2d04