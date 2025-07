Guestadom lance sa plateforme de conciergerie et de location de courte durée, 100 % française et à services modulables

LAVAL, France, 18 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guestadom annonce le lancement officiel de sa plateforme dédiée à la gestion de locations de courte durée. Créée par une conciergerie expérimentée, Guestadom propose une solution 3-en-1 unique en France, alliant multidiffusion des annonces, gestion partielle ou complète des logements, avec l’appui d’un réseau de concierges partenaires déployés sur tout le territoire.

Une plateforme pensée par des professionnels de terrain

Née d’une expérience concrète dans le service à domicile, l’entreprise fondée par Théo Deniau a développé son propre logiciel de gestion pour piloter ses opérations. Ce logiciel interne devient aujourd’hui une plateforme ouverte à tous les hôtes souhaitant louer leur bien en courte durée, tout en ayant la possibilité d’un accompagnement personnalisé.

Trois formules, un même objectif : valoriser le logement inoccupé.

Guestadom est la seule plateforme française de conciergerie à proposer trois niveaux de services :

Essentielle : multidiffusion des annonces et synchronisation des calendriers.

: multidiffusion des annonces et synchronisation des calendriers. Confort : gestion optimisée des tarifs, encaissement des loyers et support voyageurs 7j/7.

: gestion optimisée des tarifs, encaissement des loyers et support voyageurs 7j/7. Premium : formule complète incluant un concierge dédié, le ménage, l’entretien, l’accueil des voyageurs, le linge et la petite maintenance.



Une présence nationale, un service de proximité

Grâce à son modèle hybride, Guestadom combine une équipe centrale et un réseau de plus de 150 concierges partenaires. Cette organisation garantit une couverture nationale tout en maintenant une relation locale et humaine avec les propriétaires comme les voyageurs.

Des résultats concrets sur le terrain

En 2024, Guestadom a géré plus de 10 000 réservations, pour plus de 30 000 voyageurs accueillis, 500 logements en gestion active, et une note moyenne de 4,6 sur 5. L’activité a généré plus de 2,6 millions d’euros pour les hôtes.

« Mon objectif avec Guestadom est simple : offrir une expérience unique aux voyageurs grâce à des logements accueillants et bien gérés, mis à disposition par des hôtes sereins, accompagnés à chaque étape par une plateforme performante et un réseau de partenaires de confiance », déclare Théo Deniau, fondateur et CEO de Guestadom.



À propos de Guestadom

Créée en 2019 par Théo Deniau, Guestadom est une entreprise française spécialisée dans la conciergerie et la gestion locative de courte durée. Forte de plus de 6 ans d’expertise, la société accompagne aujourd’hui plus de 500 logements en gestion partout en France, en s’appuyant sur un réseau de plus de 150 concierges partenaires.

Guestadom est la seule plateforme française qui permet aux propriétaires de louer leur bien en toute sérénité, tout en assurant aux voyageurs une expérience personnalisée et qualitative.

Guestadom a géré plus de 10 000 réservations et accueilli plus de 30 000 voyageurs, pour un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros générés pour ses hôtes en 2024. La note moyenne des logements est de 4,6/5.

https://www.guest-adom.com/



Loïc Bremme

Attaché de presse

+33 (0)6 19 12 10 40

contact@agence-comit.com