SIX MINING procède à une mise à niveau complète de sa plateforme de cloud mining, ouvrant la voie à une nouvelle ère du minage intelligent d’actifs numériques

Avec le développement rapide de l’industrie de la blockchain et l’intensification de la tendance mondiale à l’investissement dans les crypto-actifs, SIX MINING, la principale plateforme mondiale de cloud mining de cryptomonnaies, a officiellement annoncé aujourd’hui avoir procédé à une mise à niveau complète de sa plateforme et lancé une nouvelle génération de services intelligents de cloud mining, marquant le début d’une ère plus efficace, sécurisée et transparente pour les utilisateurs du monde entier.

SIX MINING s’engage à lever les barrières du minage traditionnel liées au matériel, à la technologie et à la localisation géographique, en offrant aux utilisateurs du monde entier des services de cloud mining accessibles à tous, à haut rendement et entièrement gérés. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’acheter de coûteuses machines de minage, ni de supporter les frais élevés d’électricité, d’exploitation ou de maintenance. Il leur suffit d’acheter des contrats de puissance de calcul via la plateforme pour participer à distance au processus de minage des principales cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH), le Dogecoin (DOGE) ou le Litecoin (LTC), et de profiter d’un versement quotidien de leurs revenus.

Cette mise à niveau de la plateforme s’articule autour de trois axes majeurs : le minage intelligent, la gestion sécurisée des actifs et le déploiement à l’échelle mondiale. Les principaux points forts sont les suivants :

1. Système de minage intelligent optimisé par l’IA : maximisation des profits

La plateforme SIX MINING mise à jour utilise un moteur de gestion de la puissance de calcul optimisé par l’IA, capable d’associer automatiquement les utilisateurs à la meilleure combinaison de cryptomonnaie et de puissance de calcul en fonction des prix de l’électricité en temps réel, des fluctuations des cours, de la difficulté du réseau et de la concurrence entre pools de minage, maximisant ainsi les profits.

Le système de la plateforme met à jour toutes les heures son modèle de prédiction des profits et planifie intelligemment la répartition des charges entre les fermes de minage situées à différents endroits dans le monde, afin de permettre un minage dynamique et une allocation flexible. Ce mécanisme est particulièrement adapté aux périodes de fortes fluctuations des cours des cryptomonnaies, réduisant ainsi efficacement les risques et améliorant les rendements globaux.

2. Mise à niveau de la sécurité : portefeuille froid multisignature + garantie de contrôle des risques

En matière de sécurité des actifs des utilisateurs, SIX MINING met en place plusieurs systèmes de protection renforcés. Tous les gains des utilisateurs sont versés en temps réel sur une adresse exclusive de la plateforme, avec une séparation entre portefeuilles froids et chauds, et garantis par une technologie multisignature afin de prévenir tout risque d’attaque ciblant un seul point.

Par ailleurs, la plateforme collabore avec des sociétés tierces spécialisées en sécurité blockchain pour surveiller en temps réel la chaîne de revenus des pools de minage. Elle dispose de systèmes d’alerte en cas de transactions anormales, d’identification des adresses sur liste noire, ainsi que de mécanismes d’urgence pour le contrôle des risques, assurant une protection complète des actifs des utilisateurs.

3. Déploiement mondial de fermes de minage conformes : énergie verte + exploitation stable

Actuellement, SIX MINING possède plusieurs fermes de minage conformes à grande échelle, toutes alimentées par de l’énergie propre ou de l’électricité issue de surplus industriels. Cette approche est non seulement respectueuse de l’environnement, mais permet également de réduire considérablement les coûts d’électricité.

La plateforme garantit un temps de fonctionnement stable de plus de 98 % sur l’ensemble de l’année, avec une personne dédiée à la surveillance et à la maintenance des machines de minage. Les utilisateurs n’ont pas à se soucier des interruptions, des pertes de puissance de calcul ni d’autres problèmes. Le statut d’exploitation du contrat et les détails des profits peuvent être consultés en un clic depuis le tableau de bord, avec des données transparentes et accessibles.

4. Construire une infrastructure mondiale d’actifs numériques

SIX MINING adhère au concept d’ouverture et de partenariat gagnant-gagnant, et s’ouvre désormais au monde :

Institutions financières et plateformes de paiement : explorer des solutions d’allocation d’actifs numériques à revenu stable ;

Opérateurs communautaires et partenariats promotionnels : bénéficier de remises élevées et d’un soutien promotionnel personnalisé.

La plateforme a lancé une prise en charge multilingue ainsi que des systèmes d’interface API, permettant une connexion rapide aux ressources mondiales et facilitant l’expansion des revenus et de la base utilisateur.

5. Vision de développement : permettre aux utilisateurs du monde entier de bénéficier équitablement des opportunités de richesse offertes par la blockchain.

Le fondateur de SIX MINING a déclaré lors de la conférence de presse : « Notre vision est de rendre accessibles au grand public, grâce à l’innovation technologique et aux services, des opportunités de minage qui étaient auparavant réservées aux institutions et aux fermes de minage. Que vous soyez aux États-Unis, en Asie, en Europe ou en Afrique, il suffit d’un téléphone ou d’un ordinateur pour débuter facilement dans l’accumulation d’actifs numériques. »

Selon les statistiques, à la fin juin 2025, la plateforme SIX MINING a comptabilisé plus de 50 000 utilisateurs enregistrés dans 45 pays et régions à travers le monde, avec un investissement cumulé en contrats dépassant 25 millions de dollars américains et un taux de satisfaction utilisateur supérieur à 93 %.

Avec le déploiement de cette série de mises à niveau de la plateforme, SIX MINING prépare activement sa prochaine gamme de produits, comprenant des plans de minage à investissement fixe, des comptes de revenus en stablecoins, la tokenisation de la puissance de calcul via des NFT, ainsi que d’autres services innovants visant à créer un écosystème d’investissement en crypto-actifs plus diversifié et solide.

À propos de SIX MINING

SIX MINING est un fournisseur mondial de services de cloud mining basé à Singapour, spécialisé dans l’offre de solutions de minage d’actifs numériques sûres, pratiques et performantes pour les investisseurs du monde entier. La plateforme intègre des ressources de minage de haute qualité à l’échelle mondiale, utilise une allocation intelligente de la puissance de calcul basée sur l’IA ainsi que plusieurs systèmes de sécurité, crée en continu des revenus passifs stables pour les utilisateurs et contribue à populariser la valeur de la blockchain.

Avis de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une offre, ni un conseil ou une recommandation en matière d’investissement, de services financiers ou de trading. Le minage et le staking de cryptomonnaies comportent des risques et peuvent entraîner une perte de fonds. Il est fortement recommandé d’effectuer une analyse approfondie avant d’investir ou de négocier des cryptomonnaies et des valeurs mobilières, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.

