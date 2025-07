SAPU Bioscience 重點報導經同業-評審的出版刊物，指出 TGFB2 與年輕胰臟癌患者的存活期息息相關

數據支持進一步評估試驗性的反義寡核苷酸 OT-101 (trabedersen) 作為胰臟導管腺癌中 TGFB2- 標靶治療方案的效果。

聖地亞哥,加州, July 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GMP Biotechnology Limited (GMP Bio) 的全資附屬公司 Sapu Biosciences, LLC (Sapu),與開發針對癌症及罕見疾病的 RNA -標靶和小-分子療法的臨床-階段生物製藥公司 Oncotelic Therapeutics, Inc. (OTCQB:OTLC) (Oncotelic) 攜手合作,今日重點介紹了一項新發表的轉化研究,評估了 TGFB2 表達及啟動子甲基化 (promoter methylation) 作為胰臟導管腺癌 (pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC) 潛在預後標記的作用。 該份題為《以 TGFB2 表達及甲基化預測胰臟導管腺癌患者的整體存活期》(TGFB2 Expression and Methylation Predict Overall Survival in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Patients) 的文章在《國際分子科學雜誌》(International Journal of Molecular Sciences, IJMS) 上發表。 Sapu 旗下的研究人員有份參與這項研究工作。

存取出版刊物:DOI 10.3390/ijms26136357(透過 IJMS 公開存取)。

研究重點

來自 OT-101 P001 胰臟導管腺癌研究的臨床數據顯示,針對 TGFB2 的治療值得在年輕患者中作進一步評估;在一個以低白血球介素-6 (IL-6) 為特徵的治療亞組中,整體存活期的中位數為 12.7 個月。†

研究人員評論

醫學博士 Wasif Saif 教授表示:「這些研究結果為臨床醫生提供了一種實用的方式,可以對患者進行分層,並且設計更精準、以針對年齡為主的試驗,是改善這種致命疾病療效需要踏出刻不容緩的一步。 OT-101、TGFB2 標靶治療值得在隨機臨床試驗中作出驗證。」醫學博士 Wasif Saif 教授是該項研究的共同作者並於 Karmanos Cancer Institute 擔任 Eisenberg Center for Translational Therapeutics 總監、腸胃病學腫瘤科課程聯席總監。 他進一步補充說: 「分析顯示,高 TGFB2 表達與 65 歲以下患者的整體存活期 (OS) 降低有顯著關聯 (TGFB2 的整體存活期高中位數為 17.9 個月, 而 TGFB2 的整體存活期低中位數則為 66.9 個月),但此情況在較年長的患者群中並不成立。 此外,TGFB2 甲基化升高可改善較年輕患者的存活期(高甲基化的整體存活期中位數為 66.9 個月,而低甲基化的整體存活期中位數則為 17.9 個月)。 此外,我們在胰臟導管腺癌試驗中使用 OT-101(一種針對 TGFB2 的反義寡核苷酸)所獲得的臨床數據亦支持這些研究結果,即接受 OT-101 治療的年輕患者與未接受治療的對照組相比,整體存活期有所改善。 TGFB2 不僅是另一個生物標記;其表達清楚描述胰臟癌患者中較年輕的亞組存活期較短,而且患者人數在過去幾年來對臨床治療帶來了更大的挑戰。」

† 資料來源:公司資料及 IJMS 出版刊物,《以 TGFB2 表達及甲基化預測胰臟導管腺癌患者的整體存活期》(TGFB2 Expression and Methylation Predict Overall Survival in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Patients)(Saif et al. 2025)。

