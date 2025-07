Robex reste en bonne voie pour une première coulée d’or à Kiniero au quatrième trimestre de l’année civile 2025

Points clés :

Le projet aurifère Kiniero en Guinée poursuivi par Robex suit le calendrier et le budget prévus. La première coulée d’or reste prévue pour le quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Aucun accident ni arrêt de travail n’est déclaré et le projet enregistre un total de 3 666 920 heures travaillées depuis janvier 2023.

La première phase du forage de contrôle de la teneur à Mansounia est achevée, les forages avancent bien à la fosse de Sabali et les conclusions sont en attente.

La dernière coulée de béton majeure est accomplie et le bétonnage de l’usine de traitement est achevé à près de 97 %.

L’installation du broyeur est en cours. Les socles sont alignés et la structure du broyeur semi-autogène est en plein assemblage.

La phase 1A de la pose de revêtement sur le bassin à résidus est conclue. Les contrats d’exploitation minière sont signés et le matériel est mobilisé.

Figure 1 : vue aérienne d’ensemble du site de Kiniero, de l’usine de traitement et de l’infrastructure (15 juillet 2025)

QUÉBEC, 19 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc., ci-après « Robex » ou la « Société » (ASX : RXR et TSX-V : RBX) se réjouit de publier une mise à jour à juin 2025 de la construction de son projet aurifère de Kiniero en Guinée, en Afrique occidentale. Robex est en bonne voie pour réaliser une première coulée d’or à Kiniero au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Avancées du projet à juin 2025

Récapitulatif des activités de construction à Kiniero

La construction évolue conformément au calendrier et la majeure partie du bétonnage de l’usine de traitement est coulée.

Six cargaisons d’acier de construction sont aujourd’hui livrées sur site et la tôlerie est attendue dans les prochains jours.

Les livraisons d’équipements mécaniques et de tuyauterie sont réceptionnées, et déclenchent une nouvelle phase de travaux sous la responsabilité du fournisseur retenu dans le cadre des travaux de structure, de mécanique et de tuyauterie.

L’exploitant de la centrale électrique retenu dans ce même cadre a commencé sa mobilisation sur site. Les travaux débuteront début août 2025.

L’équipe d’électriciens et d’installateurs réunissant 15 personnes s’est rassemblée sur le site, et les renforts sont attendus dans les prochains mois.

La pose d’échelles à câbles a commencé sur les racks de tuyauterie.

Forages de contrôle de la teneur

La première phase des forages de contrôle à la fosse Mansounia ciblant des zones identifiées pour les besoins du démarrage précoce de l’exploitation est terminée.

À la fosse Sabali, les forages ont débuté. Au 30 juin, ils s’étendent sur 16 990 mètres à raison d’un prélèvement de 84 982 échantillons collectés, dont l’analyse est en attente.

Construction de l’usine de traitement

La dernière coulée de béton majeure est réalisée sur la dalle suspendue de la chambre de récupération. Le bétonnage de l’usine de traitement est achevé à quasi 97 %.

Les coulées de béton visant la centrale électrique progressent à raison de 958 m 3 coulés à ce jour. Elles devraient s'achever début août 2025.

coulés à ce jour. Elles devraient s'achever début août 2025. Les structures des réservoirs sur site sont achevées à 73 %. Les structures des réservoirs des cuves dédiées à la cyanuration de l’or sont entièrement montées et les travaux sur les autres cuves ont démarré.

La fabrication de la structure métallique et de la tôlerie est achevée et les dernières expéditions sont en cours.

Les travaux de structure, mécanique et tuyauterie avancent bien à raison de 284 tonnes installées dans le bâtiment de broyage, les racks de tuyauterie, le poste électrique haute tension et les portes supérieures des cuves dédiées à la cyanuration de l’or.



Installation du broyeur

L’équipe du sous-traitant retenu pour installer le broyeur est réunie sur le site. La levée du broyeur semi-autogène et du broyeur à boulets est terminée.

Les socles des paliers de broche du broyeur semi-autogène, le pignon et le train sont installés et alignés. Le berceau de montage est en place pour la structure du même broyeur et la partie inférieure de sa couronne dentée est installée.

Une grue sur chenilles de 300 tonnes est assemblée et sa certification pour le levage des composants du broyeur est en cours.



Installation de stockage des résidus miniers

La préparation de la phase 1A de la base de l’installation de stockage de résidus miniers est terminée à raison de 680 589 m 2 de revêtement posés.

de revêtement posés. La construction du remblai principal se poursuit en fonction des conditions météo. Sa hauteur moyenne actuelle est mesurée à 415 mètres.

Exploitation minière et infrastructures

Les contrats d’exploitation minière, de forage et de dynamitage sont signés et le premier équipement minier est prêt sur le site.

Le forage géotechnique visant le développement d’un parc solaire est terminé et les négociations contractuelles sont en cours avec le prestataire.

Les installations de tuyauterie de surface ont commencé à raison de plus de 3 500 mètres de tuyaux soudés.



Matthew Wilcox, Directeur général et PDG de Robex, commente les avancées en ces termes :

« Seuls quelques mois nous séparent de la première coulée d’or à Kiniero, prévue au 4ᵉ trimestre. Le rythme d’avancement du projet continue de m’impressionner, de même que le professionnalisme et la rigueur de la culture sécurité qui se constatent chaque jour sur le site.

De nombreuses phases clés de la construction approchent du terme. La première phase des forages de contrôle de teneur réalisés à Mansounia est terminée, mettant en évidence des résultats aurifères de haute teneur, comme annoncé plus tôt ce mois-ci1 et les forages sont en cours à Sabali. D’autres volets du projet, comme par exemple le bassin à résidus progressent bien.

Les entreprises sous-traitantes et nos équipes d’exploitation minière, de forage et de dynamitage sont prêtes à intervenir sur site, les contrats sont finalisés et leur matériel est en route. Le calendrier de la première coulée d’or est ainsi maintenu ».

Prochaines étapes

Finaliser le bétonnage de l’usine de traitement et celui de la centrale électrique.

Monter les principaux éléments du broyeur.

Démarrer les travaux de structure, mécanique et tuyauterie de la centrale électrique.

Poursuivre l’édification de la charpente métallique dans l’usine de traitement.

Poursuivre les forages à la fosse de Sabali.

Retenir un transporteur pour le minerai.

Choisir un fournisseur au titre de l’exploitation et de la maintenance du laboratoire et de la centrale électrique.

Finaliser les approvisionnements en pièces de rechange essentielles à l’exploitation et à la maintenance ainsi qu’en produits réactifs.

Robex confirme l’avancement satisfaisant de la construction du projet de Kiniero. Le calendrier de la première coulée d’or s’établit toujours au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Figure 2 : vue du bâtiment de broyage et du montage de la structure d’acier (15 juillet 2025)

Figure 3 : vue des cuves dédiées à la cyanuration de l’or, de leurs portes supérieures et du rack de tuyauterie, et du montage de la structure métallique (15 juillet 2025)

Figure 4 : vue de l’installation de stockage des résidus miniers et de l’étendue de la pose du revêtement et de la construction du remblai principal (11 juillet 2025).

Figure 5 : vue pleine hauteur des cuves de cyanuration de l’or (15 juillet 2025)

Figure 6 : début de l’édification de la charpente du concasseur primaire (15 juillet 2025)

Figure 7 : vue de la chambre de récupération (15 juillet 2025)

Figure 8 : vue du bétonnage des cinq des huit bases de générateurs de la centrale électrique (7 juin 2025)

Figure 9 : vue aérienne du poste haute tension (15 juillet 2025)

Figure 10 : vue des pompes d’alimentation du cyclone prêtes à être assemblées (30 juin 2025)

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

