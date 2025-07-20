第四届 TERA-Award 颁奖典礼在剑桥举行

香港, July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 Full Vision Capital 主办的亚洲智慧能源创新大赛 TERA-Award 公布了第四届评选结果。 英国公司 Barocal 凭借其突破性的固态冷却系统斩获金奖及 100 万美元奖金。该系统采用了一种压卡材料，这种材料在受压时会发生温度变化。

这是 TERA-Award 大赛首次在香港以外地区举办。 7 月 18 日，在剑桥大学国王学院举行的颁奖典礼上，100 多位行业领袖、企业家、科学家、投资人、学者及合作伙伴出席了活动。 Full Vision Capital 董事长兼 TERA-Award 创始人 Peter Lee 博士与 Full Vision Capital 名誉董事长 Martin Lee 博士共同率领首个海外推广团队宣传 TERA-Award。

在来自 76 个国家和地区的 785 份参赛作品中，英国 Barocal 公司的作品脱颖而出，荣获金奖。 该公司的技术摒弃了有害制冷剂，提高了能源效率，为空调和制冷领域提供了可持续的解决方案。 Barocal 的这项创新成果源于剑桥大学长达十余年的研究，其能源效率较传统系统最高可提升三倍。

今年获奖者来自澳大利亚、中国、英国、美国、新加坡和西班牙，这反映出 TERA-Award 日益增强的国际吸引力和影响力。

Peter Lee 博士表示，在海外举办 TERA-Award 是扩大其全球影响力的关键一步。 “我们正在为创新者、投资者和合作伙伴构建紧密且不断壮大的网络。 通过提供有针对性的支持和孵化服务，我们已经见证了许多往届获奖者的成功，我们期待助力更多初创企业蓬勃发展。” 他补充道：“创业之路充满艰难险阻，能源领域尤为如此。 而 TERA-Award 恰似一座连接创意与市场的桥梁，能让创新成果切实改善人类生活、为地球带来变革性影响。”

同日，还举办了一场创新成果展示会与论坛。 论坛聚焦全球清洁能源发展趋势，深入探讨了合作在能源转型中所扮演的重要角色。 在展示会上，TERA-Award 往届获奖者及初创企业展示了项目进展，并与投资者和创新者交流了想法。

第四届 TERA-Award 得到了 Hong Kong Investment Corporation、InvestHK、英国商业贸易部以及Kerogen CelerateX 的支持，体现出各方在加速深科技能源创新、推动零碳解决方案商业化方面日益坚定的承诺。

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