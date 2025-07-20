第四屆 TERA-Award 頒獎典禮於劍橋舉行

香港, July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由 Full Vision Capital 主辦的亞洲智能源創新獎 TERA-Award，今日公佈了第四屆的獲獎名單。 英國公司 Barocal 憑藉突破破新的固態冷卻系統贏得 100 萬美元金獎，該技術運用壓熱材料實現加壓控溫。

本屆 TERA-Award 首度移師香港境外舉行。 7 月 18 日，逾百名行業領軍人物、企業家、科學家、投資者、學者及合作夥伴匯聚劍橋大學國王學院參與盛典。 Full Vision Capital 總裁兼 TERA-Award 創辦人 Peter Lee 博士，聯同 Full Vision Capital 榮譽主席 Martin Lee 博士，首次率領首個海外推廣團隊宣傳 TERA-Award。

本屆賽事共收到來自 76 個國家及地區的 785 份參賽作品，最終由英國企業 Barocal 脫穎而出奪得金獎。 該企業的技術摒棄有害製冷劑並提升能源效率，提供符合可持續發展的空調與製冷方案。 憑著劍橋大學逾十年的研究基礎，Barocal 的創新技術能源效率較傳統系統提升三倍。

本年得獎企業遍及澳洲、中國、英國、美國、新加坡和西班牙，彰顯 TERA-Award 不斷擴大的國際號召力。

Peter Lee 指出：「在海外舉辦 TERA-Award 是擴展其全球佈局的關鍵一步。 我們正在為創新者、投資者及合作夥伴建立持續擴大的密切網絡。 經由精準支援及培育，過往得獎者已收獲豐碩成果，我們期待協助更多新創公司蓬勃發展。」 他補充道：「創業路途滿佈荊棘，能源業尤其如此。 TERA-Award 是連繫創意與市場的橋樑，可對生活和地球產生變革影響。」

當日亦舉行了創新展覽及論壇。 論壇聚焦全球清潔能源趨勢，並探討合作對能源轉型的重大作用。 TERA-Award 歷屆得獎者及初創企業亦在展會上展示成果，並與投資者和創新人士交流意見。

第四屆 TERA-Award 獲得香港投資管理有限公司、香港投資推廣署、英國商業貿易部及 Kerogen CelerateX 的支持，體現各方正加大力度推動深度科技能源創新，並實現零碳方案的商業應用。

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