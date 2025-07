En direct de Cambridge pour la quatrième édition du concours TERA-Award

HONG KONG, 20 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le TERA-Award, un concours asiatique récompensant l’innovation au service de l’intelligence énergétique organisé par Full Vision Capital, publie les résultats de sa quatrième édition. L’entreprise britannique Barocal décroche le premier prix valorisé à 1 million de dollars pour son système révolutionnaire de refroidissement à l’état solide, exploitant les variations de température des matériaux barocaloriques soumis à un effet de pression.

C’est la première fois que la cérémonie du TERA-Award se tient ailleurs qu’à Hong Kong. À cette occasion, le King’s College de l’université de Cambridge a réuni plus de 100 acteurs leader du secteur énergétique, des entrepreneurs, des scientifiques, des investisseurs, mais aussi des universitaires et des partenaires le 18 juillet dernier. Le Dr Peter Lee, directeur principal de Full Vision Capital et fondateur du TERA-Award et le Dr Martin Lee, président honoraire de Full Vision Capital, ont codirigé cette première édition internationale afin de promouvoir le concours à l’étranger.

L’appel à candidatures a suscité le dépôt de 785 dossiers en provenance de 76 pays et régions, et c’est l’entreprise britannique Barocal qui décroche le premier prix. En éliminant les réfrigérants nocifs, la technologie développée par Barocal améliore l’efficacité énergétique et constitue une solution durable en matière de climatisation et de réfrigération. Cette innovation repose sur plus de dix ans de recherche menée à l’université de Cambridge, et son efficacité énergétique est jusqu’à trois fois supérieure à celle des solutions traditionnelles.

Les autres lauréats 2025 proviennent d’Australie, de Chine, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Singapour et d’Espagne. Cette diversité témoigne d’un attrait croissant du TERA-Award et de ses répercussions à l’échelle internationale.

Pour le Dr Peter Lee, organiser le TERA-Award à l’étranger marque une étape clé pour lui donner une envergure mondiale. « Nous établissons un réseau de mieux en mieux tissé pour les innovateurs, investisseurs et partenaires. Grâce à un accompagnement ciblé et à un esprit d’incubateur, nous avons constaté de nombreux succès chez les lauréats précédents, et nous espérons aider davantage de startups à prospérer ». Puis d’ajouter : « L’entrepreneuriat est un chemin parsemé d’embûches, et plus particulièrement dans le secteur de l’énergie. Le TERA-Award forme ainsi une passerelle entre les idées et les marchés, où elles peuvent avoir un effet transformateur sur la vie des gens et à l’échelle de la planète ».

Une exposition et un forum consacrés à l’innovation se sont également déroulés en parallèle. Le forum s’articulait autour des tendances mondiales de l’énergie propre et du rôle de la collaboration dans la transition énergétique. Au cours de l’exposition, des anciens lauréats du TERA-Award et des startups ont présenté leurs avancées et échangé des idées avec des investisseurs et des innovateurs.

La quatrième édition du TERA-Award bénéficie de l’appui de la Hong Kong Investment Corporation, d’InvestHK, du département britannique des Affaires et du Commerce et de Kerogen CelerateX, témoignant d’un engagement croissant en faveur de l’innovation technologique dans le secteur de l’énergie et de la mise en marché de solutions zéro carbone.

Pour en savoir plus veuillez consulter le site https://www.tera-award.com/

