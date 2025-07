TERA-Award: la quarta cerimonia di premiazione si è tenuta a Cambridge

HONG KONG, July 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il premio Tera-Award per l’innovazione nel campo dell'energia intelligente con sede in Asia, organizzato da Full Vision Capital, ha rivelato i risultati della sua quarta edizione. Barocal, un’azienda britannica, si è aggiudicata il Gold Award con un premio di 1 milione di dollari per il suo rivoluzionario sistema di raffreddamento a stato solido, che utilizza materiali barocalorici che subiscono variazioni di temperatura quando viene applicata una pressione.

Per la prima volta, il TERA-Award si è tenuto al di fuori da Hong Kong. Il 18 luglio, oltre 100 leader del settore, imprenditori, scienziati, investitori, studiosi e partner hanno partecipato alla cerimonia presso il King’s College dell’Università di Cambridge. Il Dottor Peter Lee, Direttore di Full Vision Capital e Fondatore del TERA-Award, e il Dottor Martin Lee, Presidente onorario di Full Vision Capital, hanno guidato insieme la loro prima missione all’estero per promuovere il TERA-Award.

Tra le 785 candidature provenienti da 76 Paesi e regioni, il Gold Award è stato assegnato all’azienda britannica Barocal. La loro tecnologia elimina i refrigeranti nocivi e aumenta l’efficienza energetica, offrendo una soluzione sostenibile per la climatizzazione e la refrigerazione. Basata su oltre un decennio di ricerca presso l’Università di Cambridge, l’innovazione di Barocal offre un’efficienza energetica fino a tre volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali.

I vincitori di quest’anno provengono da Australia, Cina, Regno Unito, Stati Uniti, Singapore e Spagna, a testimonianza del crescente appeal internazionale e dell’impatto del TERA-Award.

Il Dottor Peter Lee ha dichiarato che ospitare il TERA-Award all’estero è un passo fondamentale per espandere la sua presenza a livello globale. “Stiamo costruendo una rete affiatata e in crescita per innovatori, investitori e partner. Grazie a un sostegno mirato e all’incubazione, abbiamo assistito a numerosi successi da parte dei vincitori delle edizioni precedenti e non vediamo l’ora di aiutare altre startup a prosperare”. Ha inoltre aggiunto: “L’imprenditorialità è una strada piena di ostacoli, in particolare nel settore energetico. Il TERA-Award è un ponte tra le idee e i mercati, dove queste possono avere un impatto trasformativo sulla vita delle persone e sul pianeta”.

Lo stesso giorno si sono tenuti una vetrina dell’innovazione e un forum. Il forum ha esplorato le tendenze globali dell’energia pulita e il ruolo della collaborazione nella transizione energetica. Durante la vetrina, gli ex vincitori del TERA-Award e le startup hanno anche presentato i loro progressi e scambiato idee con investitori e innovatori.

La quarta edizione del TERA-Award è sostenuta dalla Hong Kong Investment Corporation, da InvestHK, dal Department for Business and Trade del Regno Unito e da Kerogen CelerateX, a testimonianza del crescente impegno ad accelerare l’innovazione energetica deep tech e a commercializzare soluzioni a zero emissioni di carbonio.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://www.tera-award.com/

Contatti con i media

May Tam

Tel: +852 9192 0062

Email: maytam@tera-award.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a32ca88-bb34-4974-b7c0-eb6560c056c4