TERA-Award voor de vierde maal uitgereikt in Cambridge

HONGKONG, July 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De winnaars van de vierde editie van de TERA-Award, een onderscheiding voor slimme innovaties in de energiesector die in Azië wordt uitgereikt door Full Vision Capital, zijn bekendgemaakt. Barocal, een Brits bedrijf, won de Gold Award met een prijs van $1 miljoen voor zijn baanbrekende solid-state koelsysteem, dat gebruikmaakt van barocalorische materialen die temperatuurveranderingen ondergaan wanneer druk wordt toegepast.

Voor de eerste keer werd de TERA-Award buiten Hongkong uitgereikt. Meer dan 100 marktleiders, ondernemers, wetenschappers, investeerders, geleerden en partners woonden op 18 juli de ceremonie bij in het King's College van de University of Cambridge. Dr. Peter Lee, directeur van Full Vision Capital en oprichter van de TERA-Award, en dr. Martin Lee, erevoorzitter van Full Vision Capital, organiseerden hun eerste missie in het buitenland om samen de TERA-Award te promoten.

Van de 785 inzendingen uit 76 landen en regio's ging de Gold Award naar het Britse bedrijf Barocal. Hun technologie maakt een einde aan schadelijke koelmiddelen en verhoogt de energie-efficiëntie, en biedt daarmee een duurzame oplossing voor airconditioning en koeling. De innovatie van Barocal is gebaseerd op meer dan tien jaar onderzoek aan de University of Cambridge en biedt een energie-efficiëntie die tot drie keer zo hoog is als bij traditionele systemen.

De winnaars van dit jaar komen uit Australië, China, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Singapore en Spanje, wat erop wijst dat de TERA-Award in toenemende mate op internationaal niveau interesse wekt en impact heeft.

Dr. Peter Lee zei dat het organiseren van de TERA-Award in het buitenland een belangrijke stap is in het uitbreiden van zijn wereldwijde voetafdruk. "We bouwen aan een hecht en groeiend netwerk voor innovators, investeerders en partners. Door gerichte ondersteuning en incubatie hebben we veel successen gezien van eerdere winnaars, en we kijken ernaar uit om meer start-ups te helpen tot bloei te komen." Hij voegde eraan toe: "Ondernemen is een weg vol hindernissen, vooral in de energiesector. De TERA-Award slaat een brug tussen ideeën en markten, waar ze een transformerende impact kunnen hebben op de levens van mensen en de planeet."

Op dezelfde dag werden een presentatie van innovaties en een forum gehouden. Tijdens het forum werd ingegaan op de wereldwijde trends in schone energie en de rol van samenwerking in de energietransitie. Eerdere winnaars van de TERA-Award en start-ups presenteerden hun vooruitgang en wisselden ideeën uit met investeerders en innovators.

De vierde TERA-Award wordt gesteund door Hong Kong Investment Corporation, InvestHK, het Britse Department for Business and Trade en Kerogen CelerateX, en weerspiegelt een groeiend engagement om energie-innovatie op basis van deep-tech te versnellen en koolstofvrije oplossingen te commercialiseren.

Ga voor meer informatie naar: https://www.tera-award.com/

Persvragen:

May Tam

Tel.: +852 9192 0062

E-mail: maytam@tera-award.com

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a32ca88-bb34-4974-b7c0-eb6560c056c4