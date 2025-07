Spryker salué grand lauréat toutes catégories confondues du Paradigm B2B Enterprise Combine

BERLIN et NEW YORK, 20 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , la plateforme mondiale d’e-commerce composable leader conçue spécialement pour répondre aux besoins des entreprises d’envergure mondiale publie les résultats de sa performance dans le rapport Paradigm B2B Enterprise Combine 2025 dédié aux solutions e-commerce B2B. Elle s’y distingue dans les 12 catégories en décrochant six médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze. De telles récompenses d’analystes confirment Spryker au titre de solution e-commerce incontournable pour les entreprises souhaitant s’armer contre l’instabilité du marché.

« Nous sommes déterminés à apporter la rapidité et la flexibilité nécessaires aux grandes entreprises pour sécuriser leurs opérations, ce que les données de ce rapport démontrent parfaitement » souligne Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. « Outre nos six médailles d’or, nous sommes particulièrement fiers de nous illustrer dans de nouvelles catégories comme la gestion de contenu et de données, ou la recherche sur site. Nous devons ces récompenses à nos investissements stratégiques ciblés sur des fonctionnalités IA fort plébiscitées, comme la recherche visuelle ou l’aide aux opérations de back‑office, visant à accompagner nos clients à se lancer sur le marché et à y progresser à l’appui d’une agilité et une expérience client incomparables » poursuit-il.

Les six médailles d’or obtenues par Spryker soulignent son excellence dans plusieurs critères clés, notamment la capacité d’exécution, le service et l’assistance aux clients, la gestion des promotions, la vision et la stratégie, les intégrations, l’infrastructure opérationnelle, ou encore l’optimisation des ventes par canal.

Ces distinctions de haut vol témoignent du potentiel de la plateforme e-commerce composable de Spryker, spécialement conçue pour assurer une mise en œuvre rapide et induire une maturité envers l’intelligence artificielle chez les utilisateurs de demain. À l’appui de l’architecture unique de la plateforme signée Spryker, d’un solide volet services professionnels et d’un écosystème de partenaires florissant, les grandes structures trouvent l’agilité nécessaire pour s’adapter rapidement aux exigences du marché en constante évolution, intégrer des innovations de pointe et donner un coup d’accélérateur à leur transformation digitale et à leur croissance.

Elle est idéalement conçue pour les entreprises visant un développement rapide et une flexibilité optimale. Spryker est la solution retenue par certaines des infrastructures de vente parmi les plus complexes du monde, car après un rapide lancement de solutions personnalisées, elle leur permet de développer des fonctionnalités supplémentaires en toute transparence et une montée en charge progressive des transactions, et au rythme de leur évolution.

Ses actuels clients de grande envergure soulignent les avantages suivants :

Sa capacité à absorber un volume massif de transactions pour gérer des entrées de commande en grand nombre.

pour gérer des entrées de commande en grand nombre. Sa performance constante en cas d’ activité simultanée de nombreux utilisateurs et de pics.

et de pics. Sa large couverture mondiale , rendant possible les transactions effectuées depuis plusieurs pays et territoires.

, rendant possible les transactions effectuées depuis plusieurs pays et territoires. Son riche catalogues de produits et sa structure de données sophistiquée intégrant des millions de références et des modélisations commerciales diversifiées.

et sa structure de données sophistiquée intégrant des millions de références et des modélisations commerciales diversifiées. Sa performance sans faille lors de déploiements multi‑marques et multi‑régions.



Le rapport Paradigm B2B Enterprise Combine incarne une étude de référence qui évalue les plateformes de commerce B2B au regard de leurs capacités, performances et ambitions stratégiques. Il entend aider les entreprises du segment B2B à se repérer au sein d’un environnement numérique complexe, et constitue un guide complet pour celles qui souhaitent identifier les solutions de commerce les plus innovantes et les plus fiables en vue de stimuler leur croissance. Spryker s’est déjà distinguée dans de précédents rapports de Paradigm B2B. Pour en savoir plus sur les distinctions attribuées à Spryker par les analystes, rendez-vous sur cette page .