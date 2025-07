Aztiq vend Adalvo à EQT

Adalvo a été fondée en 2018 par Aztiq et figure parmi les principales entreprises pharmaceutiques interentreprises (B2B)

EQT soutiendra la prochaine phase de croissance d’Adalvo, en élargissant sa présence géographique et en accélérant le développement opérationnel de l’entreprise

Aztiq restera actionnaire minoritaire et soutiendra EQT dans la poursuite de la mission d’Adalvo



REYKJAVIK, Islande et LONDRES, 20 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aztiq a vendu la majorité de sa participation dans Adalvo à EQT, une société d’investissement internationale détenant un portefeuille d’entreprises et d’actifs en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique. Fondée par Aztiq en 2018 et recensant plus de 280 employés et 170 partenariats commerciaux dans plus de 140 pays, Adalvo figure parmi les principales entreprises pharmaceutiques interentreprises (B2B) en Europe.

« Comme toutes les autres entreprises que nous avons fondées, Adalvo s’est donné pour mission de répondre à la demande mondiale croissante en matière d’amélioration de l’accès à des médicaments de haute qualité à des prix abordables. Lorsque nous avons fondé Adalvo ensemble en 2018, notre vision était de révolutionner l’important segment du commerce interentreprises dans l’industrie pharmaceutique et de permettre à nos partenaires du monde entier de répondre à cette demande croissante. Je suis extrêmement fier de ce qu’Adalvo et son équipe de direction ont su accomplir en si peu de temps. Je tiens à féliciter EQT pour l’acquisition de cette entreprise exceptionnelle et je suis convaincu que, sous sa direction, Adalvo continuera à prospérer et à connaître un succès encore plus éclatant. Je me réjouis de collaborer avec EQT pour faire avancer la mission d’Adalvo en tant qu’actionnaire minoritaire », a déclaré Robert Wessman, fondateur et président d’Aztiq.

« EQT est fortement impressionné par la position concurrentielle d’Adalvo dans le domaine du développement de dossiers, grâce à un modèle agile et évolutif et à des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan à l’échelle mondiale. Nous sommes impatients de nous associer à l’équipe de direction entrepreneuriale et très respectée, dirigée par le PDG Anil Okay, et d’investir dans le prochain chapitre de cette croissance constante. Afin de garantir un succès durable, nous nous engageons à l’avenir à soutenir Adalvo et ses employés tout en poursuivant le soutien à l’innovation, l’intensification de sa présence géographique et le développement de ses activités et de sa chaîne d’approvisionnement. Nous sommes impressionnés par les accomplissements d’Adalvo sous la direction de Robert Wessman et nous sommes ravis qu’il fasse également partie de la prochaine étape de cette aventure en tant qu’actionnaire minoritaire », a déclaré Matteo Thun, associé chez EQT.

Et Anil Okay, PDG d’Adalvo, d’ajouter : « Au cours des sept dernières années, nous avons mis en place une plateforme dynamique et innovante qui soutient nos partenaires à l’échelle mondiale et offre de meilleurs résultats en matière de soins de santé. Nous sommes ravis d’accueillir EQT en tant que partenaire stratégique. Sa vision à long terme, son alignement culturel et son expérience éprouvée dans le domaine des soins de santé en font un partenaire idéal pour favoriser l’expansion continue d’Adalvo. »

Du côté du vendeur, Jefferies a agi en tant que conseiller financier et Hogan Lovells en tant que conseiller juridique. La transaction est soumise aux conditions habituelles et aux autorisations requises. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2025.

Contacts presse Aztiq

aztiq-media@aztiq.com

À propos d’Aztiq

Aztiq est une société de capital-investissement visionnaire axée sur les soins de santé qui se consacre à la promotion de l’innovation et s’efforce de favoriser les changements positifs au sein de l’industrie. Dirigée par Robert Wessman et une équipe d’entrepreneurs chevronnés, Aztiq s’engage en termes d’identification, d’investissement et de développement de solutions de soins de santé révolutionnaires dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique afin de relever les défis mondiaux en matière de soins de santé. En tirant parti de l’expérience cumulée de cette équipe, Aztiq vise à améliorer les résultats pour les patients, à accroître l’accès à des soins de santé de qualité, et à créer un écosystème de soins de santé plus efficace et plus durable. Forte de ses succès avérés, Aztiq continue d’exercer un impact durable sur la santé et le bien-être des populations dans le monde entier.