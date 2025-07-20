Bitget Launchpool 上线 Caldera (ERA)，并提供超 260 万枚代币奖励

维多利亚，塞舌尔, July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所、Web3 公司 Bitget 宣布推出 Caldera (ERA) 并开放现货交易。 Caldera 是以太坊上的一个卷叠平台，能够实现不同卷叠之间的横向扩展以及互操作性。 ERA/USDT 交易对于 2025 年 7 月 17 日 15:30 (UTC) 正式开盘，提现功能于 2025 年 7 月 18 日 16:30 (UTC) 开放。

Bitget 将推出 Launchpool 活动，总奖励为 2,666,600 枚 ERA 代币。 符合条件的用户可在活动期间通过锁定 BGB、BTC 或 ETH 代币参与，活动时间为 2025 年 7 月 18 日 05:00 至 2025 年 7 月 21 日 05:00 (UTC)。 在 BGB 锁定池中，用户可锁定 5 至 50,000 枚 BGB，最高锁定限额由用户的 VIP 等级决定，并有机会瓜分 1,000,000 枚 ERA 代币。 在 BTC 池中，用户可锁定 0.0001 至 23 枚 BTC，以瓜分总计 833,300 枚 ERA。 在 ETH 池中，用户可锁定 0.002 至 450 枚 ETH，以瓜分总计 833,300 枚 ERA。

Caldera 是一个 Web3 基础设施平台，它简化了可定制的以太坊第二层 (L2) 卷叠的创建流程，使开发者能够配置诸如 gas 代币、数据可用性层以及包括 Arbitrum、Optimism 和 zkSync 在内的技术栈等元素。 其核心是 Metalayer 协议，旨在通过促进共享流动性和高效的跨链通信来统一各种卷叠。 Caldera 支持 50 多种卷叠，可为不断壮大的生态系统提供动力，该生态系统管理着 4 亿至 6 亿美元的 TVL，为 2,700 万个钱包提供服务，因而 Caldera 成为以太坊更广泛扩展架构中的关键参与者。

Bitget 持续拓展其产品体系，致力于成为领先的加密货币交易平台。 该交易所以其创新解决方案而闻名，助力用户在安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生态体系中探索加密货币的世界。 目前 Bitget 已上线逾 800 种加密货币交易对，并承诺将交易对数量扩展至 900 对以上，为用户架起通往比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多个生态体系的桥梁。 此次将 Caldera 纳入 Bitget 产品版图，标志着该平台通过深耕小众社群、推动去中心化经济创新，在生态扩展进程中迈出了关键步伐，进一步强化其作为多元化 Web3 项目与文化运动战略门户的核心价值。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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