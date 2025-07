GUIYANG, Chine, 21 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Le pôle du big data de Guiyang franchit une étape clé : 1 355 entreprises dynamisent l’économie numérique avec une production de 69 milliards de yuans. » Projet phare de la première zone pilote nationale dédiée au big data en Chine, la Cité des sciences et de l'innovation en big data de Guiyang a enregistré des avancées remarquables en trois ans. Selon des données officielles du gouvernement du Guizhou, le parc comptait, en 2024, un total de 1 355 entreprises, dont 60 % dans le secteur du big data, générant un chiffre d’affaires annuel de 69 milliards de yuans dans les services, soit une hausse de 6,44 % par rapport à l’année précédente.

Percée dans la valorisation des données

Guizhou Data Treasure Network Technology Co., Ltd. a récemment accompagné le site touristique de Wanfenglin dans la mise en œuvre de la première opération de comptabilisation des actifs de données dans le secteur du tourisme culturel du Guizhou. En intégrant les données des opérations commerciales et de la consommation touristique, l’entreprise a conçu plusieurs produits de données qui ont non seulement permis au site touristique d’obtenir une ligne de crédit de 100 millions de yuans auprès de la Banque du Guizhou, mais ont également contribué à l’obtention du statut d’attraction touristique nationale de niveau 5A. Zhou Lin, associé chez Data Treasure, a déclaré que ce projet a encouragé davantage d’entreprises du secteur du tourisme culturel à s’engager dans des collaborations autour de la valorisation des actifs de données.

La puissance de calcul au service de l’industrie cinématographique

Le centre de supercalcul de la nouvelle zone de Gui’an a fourni des services de rendu pour plus de 100 films, dont La Bataille du lac Changjin et Terre errante. Équipé de 1 000 GPU haute performance et d’une capacité de calcul de 300 pétaflops par seconde, le centre peut accomplir en quelques mois des rendus qui auraient auparavant nécessité 600 ans. Le film à grand succès du Festival du Printemps 2024, Nezha : Le Chaos de l’Enfant Démon, a également bénéficié de la puissance de calcul du centre.

Optimisation continue du milieu des affaires

Le Centre de services aux entreprises et aux talents de la Cité des sciences et de l’innovation a adopté un modèle de gouvernance intégrée, traitant 1 489 demandes d’entreprises avec un taux de satisfaction de 98,41 %. En mettant en place un système de logement structuré en quatre niveaux pour les talents, la zone a développé un modèle unique d’attraction des investissements combinant les stratégies « puissance de calcul + fonds ». En 2025, le plan prévoit d’attirer 445 nouvelles entreprises et de lancer la construction de 2,68 millions de mètres carrés de bâtiments dans la zone centrale.

La zone, actuellement labellisée « Parc logiciel du Guizhou », vise une reconnaissance au niveau national tout en se concentrant sur trois pôles stratégiques : l’économie numérique, la fabrication avancée et les nouveaux matériaux énergétiques.