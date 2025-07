EssilorLuxottica va acquérir la division de PUcore dédiée au développement, à la fabrication et à la vente de matériaux pour verres optiques

Cette acquisition va doter EssilorLuxottica de capacités avancées en termes de R&D et de production de verres ophtalmiques hauts-indices innovants, plus fins et plus légers, et assurer un approvisionnement responsable sur le long terme

Paris, France (21 juillet 2025) – EssilorLuxottica annonce aujourd'hui la signature d’un accord avec la société sud-coréenne PUcore, pour l'acquisition de tous ses actifs et entités dédiés au développement, à la fabrication et à la vente de monomères utilisés dans la production de verres d’optique ophtalmique hauts-indices.

Les activités acquises par EssilorLuxottica comprennent une unité de R&D, un site de production de matériaux et une équipe commerciale, basés en République de Corée. Dans le cadre de cette transaction, le Groupe acquiert également un portefeuille de propriété intellectuelle en lien avec les formulations des produits et les processus de production.

« Nous sommes heureux d'accueillir la division optique de PUcore et ses talentueuses équipes au sein du Groupe. En ligne avec notre engagement pour faire progresser les standards dans la R&D et la production des verres ophtalmiques, cette acquisition nous permettra d'élargir notre portefeuille de brevets, de technologies et de savoir-faire et d'étendre notre expertise sur l’amont de la chaîne de valeur. En optimisant la formulation et la production des monomères hauts-indices, nous améliorerons la performance et la durabilité des processus et approvisionnements de l'ensemble de l’industrie optique », ont commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions usuelles de clôture.

