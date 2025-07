Le réseau de partenaires Agroalimentaires d'Aptean stimule une croissance record de l’ERP, entraînant son expansion mondiale

ALPHARETTA, Ga., 21 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, une société orientée IA et fournisseur mondial de solutions logicielles d'entreprise métiers, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme mondial de partenariat ERP pour l'agroalimentaire. Portée par les solides performances de son réseau de partenaires existants, Aptean enregistre une croissance record dans l'acquisition de nouveaux clients ERP. Pour renforcer ce succès, la société étend son programme afin de répondre à la demande mondiale croissante pour des solutions localisées et spécifiques à l'industrie.

S'appuyant sur une base éprouvée, le programme renforcé offre encore plus de valeur aux partenaires grâce à des ressources innovantes, une collaboration stratégique et de nouvelles opportunités de croissance. Dans un secteur en pleine transformation, les dernières avancées d’Aptean sont conçues pour donner à ses partenaires les moyens de réussir. Elles leur fournissent tous les outils et l’accompagnement nécessaires pour atteindre leurs objectifs et stimuler leur croissance.

Avec des investissements significatifs dans des outils de pointe, un support complet et des technologies innovantes - y compris l'IA intégrée - le programme de partenariat renforcé d’ Aptean donne à ses partenaires les moyens de s’adapter rapidement et de garder une longueur d’avance face aux nouvelles exigences du secteur agroalimentaire. Ce cadre solide permet aux partenaires de fournir un service exceptionnel, de déployer des technologies de pointe et d'offrir des conseils d'experts garantissant aux clients ERP du monde entier une valeur durable et une innovation continue.

Aptean a également beaucoup investi dans la mise en place d'un programme de partenariat solide et complet, soutenu par une équipe mondiale dédiée et un portail de partenariat centralisé en ligne. En combinant des ressources d’on-boarding, de formation, de stratégies Go-to-Market et de soutien continu, ce programme offre aux partenaires tout ce dont ils ont besoin pour réussir et offrir une valeur exceptionnelle à l'industrie agroalimentaire.

"Notre investissement dans ce programme de partenariat souligne notre dévouement à la réussite de nos partenaires", déclare Kara McClain, vice-présidente du programme de partenariat mondial. "Grâce à la collaboration, nous pouvons libérer un potentiel de croissance remarquable et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. Aptean est profondément investi dans l'avenir de nos partenaires, en leur fournissant le soutien et l'expertise industrielle dont ils ont besoin pour naviguer dans le changement avec confiance et conduire à un succès durable."

Avantages du programme de partenariat mondial d'Aptean

Leadership sur le marché : Aptean offre à ses partenaires l'opportunité de se développer sur de nouveaux marchés et d'augmenter les taux de réussite grâce à la solution ERP leader du secteur de l'agroalimentaire. En tirant parti de l'expertise et de la réputation d'Aptean, les partenaires bénéficient d'un avantage concurrentiel, ce qui favorise la croissance et la réussite dans un secteur qui évolue rapidement.

Soutien mondial : la présence mondiale étendue d'Aptean garantit une cohérence dans la fourniture d'expériences exceptionnelles aux clients. Les partenaires bénéficient d'une expertise inégalée dans l'agroalimentaire, ce qui leur permet d'acquérir les connaissances et les ressources nécessaires pour réussir dans un marché en constante évolution.

Opportunités de croissance : la suite complète de solutions d'Aptean - y compris ses offres Beyond ERP - permet aux partenaires de développer leurs activités et d'approfondir les relations avec leurs clients. En tirant parti de ces outils avancés et spécifiques à l'industrie, les partenaires peuvent générer de nouvelles sources de revenus, augmenter leur part de portefeuille et apporter une valeur transformatrice aux opérations de leurs clients. Les partenaires deviennent ainsi des conseillers stratégiques sur le marché très concurrentiel de l'agroalimentaire, ce qui favorise l'innovation et la croissance à long terme.

Des incitations financières et des avantages accrus : Le modèle de tarification concurrentiel d'Aptean et la structure de rémunération remaniée offrent des avantages financiers aux partenaires. En maximisant la rentabilité et en assurant des opportunités de revenus récurrents, Aptean permet aux partenaires de renforcer leur position financière tout en fournissant des solutions de grande valeur.

Bob Kocis, Président et COO d'Aptean, a commenté l'expansion continue du programme de partenariat. Aptean, a déclaré : " Le programme de partenariat d’Aptean reste une priorité stratégique. Il nous permet de renforcer notre présence dans différentes régions et de développer des relations solides avec nos partenaires de confiance. Conçue pour l’industrie agroalimentaire, notre solution ERP est alimentée par la robuste plateforme Microsoft Dynamics Business Central, qui en constitue l'épine dorsale, assurant ainsi son fonctionnement optimal et une grande flexibilité. Nous restons déterminés à faire évoluer et à améliorer ce programme, en dotant nos partenaires des outils, des ressources et du soutien dont ils ont besoin pour prospérer sur un marché dynamique."

Témoignage d'un partenaire - Adroit :

En tant que partenaire de longue date d'Aptean, Richard Sides, PDG d'Adroit North America, partage son avis :

"Nous avons créé Adroit en nous concentrant sur le secteur de l’agroalimentaire. Notre mission est de fournir une expérience intégrée de transformation des processus et des systèmes, de la ferme à l’assiette. Nous avons spécifiquement recherché un partenariat avec Aptean sur la base de notre expérience avec leur ancien ERP JustFood et de notre compréhension de leur vision stratégique pour une offre entièrement construite à travers la chaîne d'approvisionnement".

Il poursuit :

"Ensemble, nous tirons parti de notre expertise combinée en matière d’ERP, de Supply Chain, E-Commerce et de solutions matérielles. Le nouvel ERP d'Aptean pour l'agroalimentaire, qui comprend des solutions " au-delà de l'ERP " telles que le TMS, l'OEE et l'EAM, nous offre désormais un ensemble de solutions entièrement intégrées et de pointe. Au cours des quatre dernières années, nous avons saisi des opportunités et collaboré avec Aptean dans le cadre de plusieurs cycles de projets afin d'offrir une excellente valeur ajoutée à nos clients communs. L'investissement continu d'Aptean dans le développement du programme de partenariat n'a fait qu'améliorer notre partenariat et nous mettre sur la voie du succès.

Passer à l'étape suivante avec Aptean

Si vous souhaitez rejoindre le programme de partenariat mondial d'Aptean pour l'agroalimentaire ou si vous souhaitez en savoir plus, visitez le site : Programme de partenariat mondial d'Aptean - Devenez partenaire

À propos d'Aptean

Aptean est un fournisseur mondial de logiciels spécifiques à l'industrie qui aide les fabricants et les distributeurs à gérer et à développer efficacement leurs activités. Les solutions et les services d'Aptean aident les entreprises de toutes tailles à être prêtes pour l'avenir, maintenant®. Aptean a son siège à Alpharetta, en Géorgie, et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Aptean et les marchés que nous desservons, visitez le site www.aptean.com.

