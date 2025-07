Aptean baut internationales Partnernetzwerk aus und erzielt Rekordwachstum im ERP-Markt für Lebensmittel und Getränke

ALPHARETTA, Ga., July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean, ein AI-First-Unternehmen und globaler Anbieter von branchenspezifischer Unternehmenssoftware, gab heute die Erweiterung seines globalen ERP-Partnerprogramms für die Lebensmittel- und Getränkebranche bekannt. Angetrieben von der starken Leistung des bestehenden Partnernetzwerks verzeichnet Aptean ein umfassendes Wachstum bei der Akquise neuer ERP-Kunden. Um diesen Erfolg weiter auszubauen und so der wachsenden globalen Nachfrage nach lokalisierten, branchenspezifischen Software-Lösungen gerecht zu werden, wird das Programm nun erweitert.

Das erweiterte Programm baut auf einer bewährten Basis auf und bietet Partnern dank innovativer Ressourcen, strategischer Zusammenarbeit und neuer Wachstumschancen noch mehr Mehrwert. Die aktuellen Entwicklungen von Aptean sind darauf ausgelegt, Partner in einem sich verändernden Markt zu unterstützen – mit genau den Tools und der Unterstützung, die sie für ihren Erfolg brauchen.

Organisationen, die mehr erfahren oder Teil des wachsenden Netzwerks aus Resellern und Service-Delivery-Partnern von Aptean werden möchten, finden weitere Informationen hier: Aptean Global Partner Program - Werden Sie Partner

Mit erheblichen Investitionen in moderne Tools, umfassenden Support und innovative Technologien – einschließlich integrierter KI – unterstützt Apteans Partnerprogramm Channel-Partner dabei, sich flexibel an die dynamischen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkebranche anzupassen und stets einen Schritt voraus zu sein. Das starke Fundament des Programms befähigt Partner dazu, exzellenten Service zu leisten, fortschrittliche Technologien einzusetzen und fundierte Beratung anzubieten – damit ERP-Kunden weltweit langfristigen Mehrwert und kontinuierliche Innovation erleben.

Aptean hat umfassend in den Aufbau eines starken Partnerprogramms investiert, das von einem engagierten globalen Team und einem zentralen Online-Partnerportal unterstützt wird. In Verbindung mit umfangreichen Enablement-Ressourcen, Schulungen, Markteinführungsstrategien und kontinuierlichem Support stellt das Programm sicher, dass Partner alles haben, was sie für ihren Erfolg brauchen – und um der Lebensmittel- und Getränkeindustrie echten Mehrwert zu bieten.

„Unsere Investition in dieses Partnerprogramm unterstreicht unser Engagement für den Erfolg unserer Partner“, sagt Kara McClain, VP, Global Partner Program. „Gemeinsam können wir bemerkenswertes Wachstum erzielen und unseren Kunden echten Mehrwert bieten. Aptean investiert gezielt in die Zukunft seiner Partner – mit der richtigen Unterstützung und fundierter Branchenerfahrung, um Veränderungen selbstbewusst zu begegnen und langfristigen Erfolg zu sichern.“

Vorteile des globalen Partnerprogramms von Aptean

Marktführerschaft : Aptean bietet Partnern die Chance, in neue Märkte zu expandieren und ihre Gewinnraten mit der führenden ERP-Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu steigern. Indem sie auf das Know-how und den Ruf von Aptean setzen, sichern sich Partner einen klaren Wettbewerbsvorteil und fördern Wachstum und Erfolg in einem dynamischen Marktumfeld .

: Aptean bietet Partnern die Chance, in neue Märkte zu expandieren und ihre Gewinnraten mit der führenden ERP-Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu steigern. Indem sie auf das Know-how und den Ruf von Aptean setzen, sichern sich Partner einen klaren Wettbewerbsvorteil und fördern . Globaler Support : Dank seiner internationalen Präsenz bietet Aptean verlässliche Unterstützung und eine gleichbleibend hohe Servicequalität. Partner profitieren vom tiefgreifenden Branchenwissen im Bereich Lebensmittel und Getränke und erhalten die praxisnahen Einblicke und Hilfsmittel, die sie benötigen, um sich in einem sich verändernden Marktumfeld sicher zu bewegen .

Dank seiner internationalen Präsenz bietet Aptean verlässliche Unterstützung und eine gleichbleibend hohe Servicequalität. Partner profitieren vom tiefgreifenden Branchenwissen im Bereich Lebensmittel und Getränke und erhalten die praxisnahen Einblicke und Hilfsmittel, die sie benötigen, . Wachstumschancen : Apteans umfassendes Lösungsportfolio – einschließlich der Beyond ERP-Angebote – unterstützt Partner dabei, ihr Geschäft weiterzuentwickeln und die Kundenbeziehungen zu festigen. Mithilfe dieser fortschrittlichen, branchenspezifischen Werkzeuge lassen sich neue Umsatzquellen erschließen, der Anteil am Kundenbudget steigern und spürbare Verbesserungen in den Abläufen der Kunden erzielen. Dadurch positionieren sich die Partner als strategische Begleiter im stark umkämpften Lebensmittel- und Getränkemarkt und fördern Innovation und nachhaltiges Wachstum.

Verbesserte finanzielle Anreize und Vorteile : Mit einem wettbewerbsfähigen Preismodell und einer überarbeiteten Vergütungsstruktur schafft Aptean attraktive finanzielle Anreize für Partner. So lassen sich stabile Erträge erzielen und regelmäßige Einnahmequellen aufbauen – eine starke Basis, um die eigene Position zu festigen und zugleich hochwertige Lösungen bereitzustellen.

Zum weiteren Ausbau des Partnerprogramms sagte Bob Kocis, President und COO von Aptean: „Das Partnerprogramm bleibt ein strategischer Schwerpunkt für Aptean – es schafft Skalierbarkeit über verschiedene Regionen hinweg und stärkt die Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Unsere speziell für die Lebensmittel- und Getränkebranche entwickelte ERP-Lösung basiert auf der leistungsstarken Microsoft Dynamics Business Central-Plattform und überzeugt durch hohe Funktionalität und Flexibilität. Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Programm weiterzuentwickeln und unseren Partnern die Werkzeuge, Ressourcen und die Unterstützung an die Hand zu geben, die sie in einem dynamischen Marktumfeld benötigen.“

Partner-Testimonial - Askill:

Als langjähriger Partner von Aptean erklärt Richard Sides, CEO von Adroit North America:

„Wir haben Adroit mit dem klaren Fokus auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie gegründet. Unser Ziel ist es, durchgängige Prozess- und Systemtransformationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Erzeuger bis zum Verbraucher – zu ermöglichen. Die Partnerschaft mit Aptean haben wir gezielt gesucht, basierend auf unseren positiven Erfahrungen mit dem früheren JustFood ERP und dem klaren Verständnis für ihre strategische Vision eines umfassenden Angebots für die gesamte Lieferkette.“

Er ergänzt:

„Gemeinsam bündeln wir unsere umfassende Expertise in den Bereichen ERP, Lieferkette, E-Commerce und Hardware-Lösungen. Mit dem neuen Food and Beverage ERP von Aptean – einschließlich der ‚Beyond ERP‘-Lösungen wie TMS, OEE und EAM – steht uns nun ein vollständig integriertes und zukunftsweisendes Lösungspaket zur Verfügung. In den vergangenen vier Jahren haben wir gemeinsam zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt und so echten Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden geschaffen. Die konsequente Weiterentwicklung des Partnerprogramms hat unsere Zusammenarbeit weiter gestärkt und die Weichen für nachhaltigen Erfolg gestellt.“

Den nächsten Schritt machen mit Aptean

Sie möchten Teil des globalen Partnerprogramms von Aptean für Lebensmittel und Getränke werden oder mehr darüber erfahren? Dann besuchen Sie: Aptean Global Partner Program - Werden Sie Partner

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter, branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihr Geschäft effektiv zu führen und auszubauen. Mit Cloud- und On-Premise-Bereitstellungsoptionen helfen die Produkte, Dienstleistungen und das tiefe Know-how von Aptean Unternehmen jeder Größe, Ready for What’s Next, Now® zu werden. Aptean hat seinen Hauptsitz in Georgia, USA und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die Branchen, die wir bedienen, zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com .

MediaRelations@Aptean.com