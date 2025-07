Cuenta atrás para la entrada en vigor de la NCG 538: Facephi ya facilita a la banca autenticación reforzada para cumplir con la nueva exigencia

SANTIAGO DE CHILE, Chile, July 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Las soluciones de Facephi, empresa experta en verificación de identidad en la que confían clientes como Scotiabank, Santander o Itaú, ya garantiza el cumplimiento integral de la Norma de Carácter General Nº 538 (NCG 538) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que exige la implementación obligatoria de mecanismos de Autenticación Reforzada del Cliente (ARC) a partir de julio de 2026.

La norma establece nuevos estándares de seguridad, robustez e independencia de factores en las transacciones digitales, incluyendo el onboarding de clientes y operaciones electrónicas, esta autenticación reforzada debe basarse en dos factores de autenticación como mínimo, por ejemplo, conocimiento, posesión o inherencia.

A menos de un año para su entrada en vigor, Facephi cuenta con clientes plenamente operativos bajo los requisitos de esta regulación, marcando un precedente en el ecosistema financiero chileno. La norma, inspirada en la directiva PSD2 europea, que ya aplica la compañía para sus clientes en ese mercado, ha permitido la rápida adopción de la chilena un mes antes de la entrada en vigor, que se llevará a cabo este agosto, e incluso un año antes de la implementación general.

“No se trata solo de cumplir la norma, sino de garantizar el compliance sin sacrificar la experiencia de usuario ni los plazos de implementación”, afirma Jorge Sanz, Director General de Facephi.

Una oportunidad estratégica para las entidades chilenas

A un año de la entrada en vigor de la NCG 538, la ventana para actuar es clara: anticiparse al cambio permitirá a bancos, cooperativas y emisores de tarjetas no solo cumplir la norma, sino mejorar su eficiencia operativa y la experiencia digital de sus clientes.

La tecnología de Facephi está avalada por certificaciones internacionales como NIST L1 e iBeta L2, además, la compañía cuenta con equipo técnico local en Latinoamérica, que garantiza soporte 24/7 y acompañamiento en terreno durante todo el proceso de implementación.

“La autenticación reforzada de clientes y cumplir la NCG 538 no debería ser una carga, sino una oportunidad de transformación digital segura y eficiente. En Facephi, no solo vendemos una herramienta: entregamos una solución completa, validada y con resultados demostrables”, concluye Sanz.

La NCG 538 establece nuevos estándares mínimos de seguridad, autenticación y protección de datos en medios de pago, con foco en la implementación obligatoria de Autenticación Reforzada del Cliente (ARC). Esta autenticación requiere la combinación de al menos dos factores independientes entre sí: algo que el usuario sabe (como una clave), tiene (como un dispositivo) o es (como una característica biométrica). En este contexto, la biometría facial representa el factor de "ser", garantizando inherencia e identidad única. La normativa también exige que los factores utilizados sean independientes, que exista cifrado de la información, trazabilidad de las transacciones, monitoreo continuo frente al fraude y plena protección de los datos personales. Su aplicación será obligatoria en operaciones críticas como transferencias electrónicas, incorporación de clientes y gestión de credenciales.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, las entidades que actúen con anticipación no solo evitarán riesgos regulatorios, sino que podrán posicionarse como referentes en seguridad digital ante sus clientes, siendo imprescindible una evaluación de los sistemas hacia una autenticación verdaderamente robusta.

Sobre Facephi

Facephi es una empresa tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital, destacada por su enfoque en la seguridad y la integridad de los datos. Sus soluciones se diseñan para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude, prevenir la suplantación de identidad y garantizar un tratamiento ético de los datos personales.

