COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies : point de situation sur le processus de recherche de repreneurs

Evry, le 21 juillet 2025 - 17h45 : A l’issue de la date limite de remise des offres fixée au vendredi 18 juillet 2025, 4 offres de reprise d’activités et d’actifs ont été adressées à Maître Joanna Rousselet1 dans le cadre du processus de pré-pack cession mis en place le 3 juin 2025.

Pour rappel, le pré-pack cession permet à de potentiels repreneurs de se positionner sur la reprise de tout ou partie des activités et des actifs d’une entreprise. A ce jour, aucune proposition portant sur le rachat des actions n’a été soumise. La valeur des actions deviendra donc nulle lors de la liquidation de la Société qui suivra la potentielle cession des actifs.

Les offres reçues, encore à un stade préliminaire, peuvent être amenées à évoluer et contiennent des conditions suspensives qui devront être levées d’ici l’audience d’examen desdites offres qui aurait lieu en septembre ou en octobre 2025 au Tribunal de Commerce d’Evry.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

1 Les candidats intéressés sont invités à déposer leur offre auprès de : Maître Joanna Rousselet – SCP Abitbol et Rousselet, joanna.rousselet@fajr.eu.

