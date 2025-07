Coup d’envoi de la 35th Grassland Naadam Fair (35e Foire du Naadam des Prairies) de la région autonome de Mongolie-Intérieure

LIGUE DE XILIN GOL, Chine, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 19 juillet, la 35th Grassland Naadam Fair (35e Foire du Naadam des Prairies) de la région autonome de Mongolie-Intérieure a ouvert ses portes à Xilinhot, dans la ligue de Xilin Gol, accueillant plus de 100 000 visiteurs venus de toute la Chine ainsi que des locaux pour profiter des célébrations.

À l’aube, la cérémonie d’ouverture a rassemblé des dizaines de milliers de participants représentant divers groupes ethniques venus de toutes parts, parés de leurs plus beaux costumes traditionnels. Intitulé « Musical Tours in Inner Mongolia, Daily Naadam » (Tournées musicales en Mongolie-Intérieure, Naadam quotidien), l’événement s’est déroulé en trois parties soigneusement chorégraphiées : « Rencontre », « Rassemblement » et « Promesse de retrouvailles », mettant en valeur le riche héritage de la culture des prairies.

Cette Foire du Naadam a été minutieusement organisée en 18 zones distinctes, présentant à la fois des démonstrations culturelles traditionnelles mongoles, telles que le concours des « Three Manly Skills » (Trois Compétences Viriles), des expositions sur le patrimoine culturel immatériel, ainsi que des expériences modernes et innovantes comme la prise de photographies dans les prairies en costumes traditionnels ou le camping en famille. En plus d’assister à des spectacles captivants, les visiteurs peuvent participer à des activités comme l’équitation et la collection de timbres afin de découvrir le charme unique de la culture des prairies par l’interaction.

Hôte du Naadam d’été de Mongolie-Intérieure pour la quatrième année consécutive, la ligue du Xilin Gol entend devenir une destination touristique écoculturelle des prairies reconnue au niveau national en exploitant ses atouts naturels et culturels exceptionnels.

Cet été, Xilin Gol a lancé plusieurs mesures d’accueil dont la distribution de bons numériques d’une valeur d’un million de yuans sur des plateformes de courtes vidéos, la préparation de 20 000 coffrets cadeaux gratuits contenant des équipements de prévention des coups de chaleur et des guides pour les visiteurs, ainsi que des réductions de 50 % sur les entrées de tous les sites touristiques de niveau A et supérieur de la ligue de Xilin Gol du 18 au 21 juillet.

Source : Organizing Committee of the 35th Grassland Naadam Fair of the Inner Mongolia Autonomous Region