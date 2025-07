Der Marktwert von BTCS Inc., ETH und Bargeld beträgt nun 242 Millionen US-Dollar

Stimmt der Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von ca. 10 Millionen US-Dollar zu einem Preis von 13 US-Dollar pro Aktie zu, was einem Aufschlag von 198 % gegenüber dem Schlusskurs vom 18. Juli entspricht.

Seit Jahresbeginn wurden durch die charakteristische DeFi/TradFi-Akquisitionsstrategie 189 Millionen US-Dollar aufgebracht

SILVER SPRING, Maryland, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) („BTCS” oder das „Unternehmen”), ein auf Blockchain-Technologie spezialisiertes Unternehmen, kurz für Blockchain Technology Consensus Solutions, gab heute bekannt, dass der Gesamtmarktwert seiner 55.788 ETH-Bestände, Barmittel1 und sonstigen liquiden Bestände auf der Grundlage eines ETH-Preises von 3.600 US-Dollar etwa 242,2 Millionen US-Dollar beträgt. Darüber hinaus hat das Unternehmen zugestimmt, im Rahmen seiner zuvor mit ATW Partners LLC getroffenen Vereinbarung über 56 Millionen US-Dollar Wandelanleihen im Wert von 10 Millionen US-Dollar auszugeben.

Obwohl die Finanzierung im Vergleich zu den seit Jahresbeginn eingeworbenen 189 Millionen US-Dollar äußerst bescheiden ausfällt, steht die Umwandlungsprämie von fast 200 % im Einklang mit der Umsetzung der charakteristischen DeFi/TradFi-Accretion-Flywheel-Strategie von BTCS und unterstreicht diese erneut. Das Unternehmen hat diese Finanzierung auf 10 Millionen US-Dollar begrenzt, um sich im Rahmen seiner Strategie finanzielle Flexibilität für künftige opportunistische Hebelwirkungen zu sichern und gleichzeitig seine Kredit-Buchwert-Quote unter 40 % zu halten. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem Engagement von BTCS, die ETH-Exposition zu maximieren und die Verwässerung der Aktionäre zu minimieren.

Aktuelles zum DeFi/TradFi-Akquisitionskreislauf

BTCS setzt seine Kapitalbildungsstrategie für den DeFi/TradFi-Akquisitionskreislauf erfolgreich um und nutzt dabei sowohl dezentrale als auch traditionelle Finanzdienstleistungen, um seine ETH-Bestände zu erweitern, seine vertikal integrierten Aktivitäten zu kapitalisieren und den Shareholder Value zu steigern. Das Unternehmen hat Kapital durch eine Kombination aus Aktienverkäufen zum Marktpreis, über dem Marktpreis liegenden Wandelanleihen und DeFi-basierten Krediten aufgenommen, die im Einklang mit seiner Strategie zur Optimierung des ETH-Engagements bei gleichzeitigem aktiven Verwässerungsmanagement durchgeführt wurden, wie nachstehend näher erläutert.

Zusammenfassung der Finanzierung seit Jahresbeginn

ATM-Verkäufe: 132 Millionen US-Dollar1 (70 %)

Über dem Marktwert liegende Wandelanleihen: 17 Millionen US-Dollar (9 %)

Aave Stablecoin-Kredite (DeFi): 40 Millionen US-Dollar (21 %)

Gesamtfinanzierung seit Jahresbeginn: 189 Millionen US-Dollar

Gesamtwert der Krypto- und Barvermögen: 242 Millionen US-Dollar1

ETH-Bestände: 55.788 (durchschnittliche Kosten pro ETH: 2.846 US-Dollar), ein Anstieg von 516 % seit Jahresbeginn.

„Wir sind davon überzeugt, dass BTCS derzeit das finanziell und operativ am besten positionierte Ethereum-Unternehmen auf den öffentlichen Märkten ist“, erklärte Charles Allen, CEO von BTCS. „Unsere vertikal integrierten Block-Building- und Node-Operationen erzielen Rekordumsätze. In Kombination mit der soliden Umsetzung unseres charakteristischen DeFi/TradFi Accretion Flywheel bietet BTCS Anlegern ein skalierbares, wachstumsstarkes Engagement in Ethereum.”

________________________________

1 Einschließlich 28,4 Millionen US-Dollar aus dem ATM-Sale zu 7,9 US-Dollar pro Aktie, deren Abwicklung noch aussteht, sowie Mitteln aus dem noch nicht abgeschlossenen Abschluss der Wandelanleihe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar.

Finanzierung durch marktkonforme Wandelanleihe

Die Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von 10 Millionen US-Dollar können zu einem festen Wandlungspreis von 13 US-Dollar pro Aktie in Stammaktien umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 198 % gegenüber dem Schlusskurs der Gesellschaft von 6,57 US-Dollar am Freitag, dem 18. Juli 2025, entspricht. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zwei Jahren, die am 21. Juli 2027 endet, beinhalten einen Emissionsabschlag von 5 % und werden mit einem jährlichen Zinssatz von 6 % verzinst.

Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen werden bei Abschluss fünfjährige Optionsscheine zum Kauf von 879.375 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 8 US-Dollar pro Aktie ausgegeben, was einem Aufschlag von 122 % auf den Schlusskurs vom Freitag, dem 18. Juli 2025, entspricht. Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder vor Dienstag, dem 22. Juli 2025, abgeschlossen sein.

Es ist besonders hervorzuheben, dass die Finanzierung keine Investmentbankgebühren oder restriktiven Bedingungen beinhaltet, die typischerweise mit der Inanspruchnahme einer Investmentbank oder eines Platzierungsagenten verbunden sind und die Umsetzung der DeFi/TradFi Accretion Flywheel-Strategie des Unternehmens behindern könnten.

Im Rahmen der Finanzierungsbedingungen hat das Unternehmen zugestimmt, dass es während der Laufzeit der Schuldverschreibungen seine nicht konvertierbaren Vorzugsaktien der Serie V für einen Zeitraum von 18 Monaten nicht so ändern wird, dass sie in Stammaktien umgewandelt werden können.

Aktualisierung der Kapitalstruktur

Um Investoren dabei zu unterstützen, den inneren Wert von BTCS genau zu bewerten und mit dem von vergleichbaren Unternehmen zu vergleichen, stellen wir eine aktualisierte Aufschlüsselung unserer Kapitalstruktur zur Verfügung. Diese Zusammenfassung enthält zusätzliche Informationen zu unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen.

Equity Instrument Outstanding Fully Diluted Common Shares 45,761,072 45,761,072 Common Shares - Subject to Forfeiture 1,149,801 1,149,801 Convertible Debt (Conversion Price = $5.85) 1,334,679 Convertible Debt (Conversion Price = $13.00) 773,078 Convert Warrants #1 (Exercise Price = $2.75, exp. 5/13/2030) 532,191 Convert Warrants #2 (Exercise Price = $8.00, exp. 7/21/2030) 879,375 RD Warrant (Exercise Price = $11.50, exp. 3/4/2026) 712,500 Employee Options (Weighted Average Exercise Price = $2.44) 1,561,410 Total 46,910,873 52,704,106



Etwa 16 Millionen Aktien der Serie V sind nun aus der vollständig verwässerten Aktienzahl ausgeschlossen, da sie nicht konvertierbar sind und gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibung für einen Zeitraum von 18 Monaten nicht in konvertierbare Aktien umgewandelt werden können.

Angesichts der Beschränkung und der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen durch die neue Regierung sowie der breiteren Anerkennung, dass reale Vermögenswerte tokenisiert werden, könnte das Unternehmen verschiedene Optionen zur Schaffung von Liquidität für die Vorzugsaktien der Serie V erneut prüfen, einschließlich einer möglichen Tokenisierung auf der Blockchain von Ethereum. Es ist jedoch noch sehr früh, und das Unternehmen kann keine Garantien oder Zusicherungen geben, dass es die Serie V tokenisieren oder Liquidität für sie schaffen kann, und wird möglicherweise letztendlich versuchen, die Serie V nach Ablauf der Beschränkung in Stammaktien umzuwandeln. Aus diesem Grund wurde die Serie V in der obigen Tabelle nicht berücksichtigt.

Über BTCS: BTCS Inc.

(„BTCS” oder das „Unternehmen”), kurz für Blockchain Technology Consensus Solutions, ist ein in den USA ansässiges Blockchain-Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Ethereum, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch seine charakteristische Strategie, das DeFi/TradFi Accretion Flywheel, einen integrierten Ansatz für Kapitalbildung und Blockchain-Infrastruktur, skalierbare Umsätze und ETH-Akkumulation zu erzielen. Durch die Kombination von Mechanismen der dezentralen Finanzwirtschaft („DeFi“) und der traditionellen Finanzwirtschaft („TradFi“) mit seiner Blockchain-Infrastruktur, bestehend aus NodeOps (Staking) und Builder+ (Block Building), bietet BTCS eine der anspruchsvollsten Möglichkeiten für ein gehebelte ETH-Engagement, das durch skalierbare Erträge und eine renditeorientierte ETH-Akkumulationsstrategie angetrieben wird. Entdecken Sie, wie BTCS über die öffentlichen Märkte ein operatives und finanzielles Hebelengagement in Ethereum bietet,

unter www.btcs.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 dar, einschließlich Aussagen zur Schaffung eines hohen Wachstumspotenzials für Ethereum, zur Schaffung von Liquidität für die Serie V und zum Abschluss der Emission von Schuldverschreibungen im Wert von 10 Millionen US-Dollar. Die Wörter „könnte“, „dürfte“, „wird“, „sollte“, „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „planen“, „beabsichtigen“ oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese auf Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Marktbedingungen, regulatorische Fragen und Anforderungen, unvorhergesehene Probleme mit unserer At-The-Market-Offerte, unerwartete Probleme mit Builder+ sowie Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind, einschließlich des Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, das am 20. März 2025 eingereicht wurde. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Änderung von Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

