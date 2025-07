ETH e Valor de Mercado Atual da BTCS Inc. Atinge US $242 milhões

Empresa concorda em emitir aproximadamente US $10 milhões em Notas Conversíveis a US $13 por ação, um prêmio de 198% até o fechamento de 18 de julho

US $189 milhões arrecadados no acumulado do ano por meio da estratégia DeFi/TradFi Accretion Flywheel

SILVER SPRING, MD, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) (“BTCS” ou a “Empresa”), uma empresa focada na tecnologia blockchain, abreviação de Blockchain Technology Consensus Solutions, anunciou hoje que o valor de mercado combinado das suas 55.788 participações em ETH, caixa1 e outras participações líquidas é de aproximadamente US $242,2 milhões, com base em um preço de ETH de US $3.600. Além disso, a Empresa concordou em emitir US $10 milhões em notas conversíveis por meio de seu acordo de US $56 milhões estabelecido anteriormente com a ATW Partners LLC.

Embora o financiamento seja extremamente modesto em relação aos US $189 milhões arrecadados no acumulado do ano, o prêmio de conversão de quase 200% é consistente e demonstra ainda mais a execução da BTCS da sua estratégia DeFi/TradFi Accretion Flywheel. A Empresa limitou esse financiamento a US $10 milhões como parte da sua estratégia de manter a flexibilidade financeira para oportuna alavancagem futura, mantendo seu índice de empréstimo/valor abaixo de 40%. Essa abordagem se alinha ao compromisso da BTCS de maximizar a exposição ao ETH e minimizar a diluição do acionista.

Atualização do DeFi/TradFi Accretion Flywheel

A BTCS está executando com sucesso sua estratégia de formação de capital de DeFi/TradFi Accretion Flywheel, alavancando finanças descentralizadas e tradicionais para expandir suas participações em ETH, capitalizar suas operações verticalmente integradas e aumentar o valor para os acionistas. A Empresa levantou capital por meio de uma combinação de vendas de ações no mercado, dívida conversível acima do mercado, e empréstimos baseados em DeFi, executados em alinhamento com sua estratégia para otimizar a exposição ao ETH enquanto gerencia ativamente a diluição, conforme detalhado abaixo.

Resumo do Financiamento no Acumulado do Ano

Vendas ATM: US $132 milhões1 (70%)

Dívida Conversível Acima do Mercado: US $17 milhões (9%)

Empréstimos Aave Stablecoin (DeFi): US $40 milhões (21%)

Financiamento Total no Acumulado do Ano: US $189 milhões

Total de Criptomoedas e Ativos em Dinheiro: US $242 milhões1

ETH Holdings: 55.788 (custo médio por ETH: US $2.846), um aumento de 516% no acumulado do ano

“Acreditamos que os BTCS sejam o Ethereum mais alavancado financeira e operacionalmente nos mercados públicos atualmente”, disse Charles Allen, CEO da BTCS. “Nossas operações de construção de blocos e nós verticalmente integradas estão gerando receita recorde e, quando combinadas com a sólida execução da nossa DeFi/TradFi Accretion Flywheel, a BTCS oferece aos investidores uma exposição escalável e de alto crescimento ao Ethereum.”

1 Incluindo vendas em caixas eletrônicos de US $28,4 milhões a US $7,9 por ação pendentes de liquidação e fundos do fechamento pendente da nota conversível de US $10 milhões.

Financiamento de Notas Conversíveis Acima do Mercado

As notas de valor principal de US $10 milhões são conversíveis em ações ordinárias a um preço fixo de conversão de US $13 por ação, representando um prêmio de 198% sobre o preço de fechamento das ações de US $6,57 da Empresa na sexta-feira, 18 de julho de 2025. As notas têm vencimento de dois anos, em 21 de julho de 2027, incluem um desconto de emissão original de 5%, com juros a uma taxa anual de 6%.

Em conexão com a emissão da nota, os bônus de subscrição de cinco anos serão emitidos no fechamento para a compra de 879.375 ações ordinárias a um preço de exercício de US $8 por ação, representando um prêmio de 122% em relação ao preço de fechamento na sexta-feira, 18 de julho de 2025. O financiamento deverá ser encerrado até terça-feira, 22 de julho de 2025.

Notavelmente, o financiamento não envolve taxas bancárias de investimento ou termos restritivos normalmente associados ao uso de um banco de investimento ou agente de colocação, o que poderia dificultar a execução da estratégia DeFi/TradFi Accretion Flywheel da Empresa.

Como parte dos termos de financiamento, a Empresa concordou que, enquanto as notas permanecerem em circulação, não alterará suas Ações Preferenciais Série V não conversíveis para permitir a conversão em ações ordinárias por um período de 18 meses.

Atualização da Estrutura de Capital

Para ajudar os investidores a avaliar com precisão o valor intrínseco da BTCS e compará-lo com seus pares, estamos fornecendo uma análise atualizada da nossa estrutura de capital. Este resumo fornece informações adicionais para complementar nossos registros na SEC.

Equity Instrument Outstanding Fully Diluted Common Shares 45,761,072 45,761,072 Common Shares - Subject to Forfeiture 1,149,801 1,149,801 Convertible Debt (Conversion Price = $5.85) 1,334,679 Convertible Debt (Conversion Price = $13.00) 773,078 Convert Warrants #1 (Exercise Price = $2.75, exp. 5/13/2030) 532,191 Convert Warrants #2 (Exercise Price = $8.00, exp. 7/21/2030) 879,375 RD Warrant (Exercise Price = $11.50, exp. 3/4/2026) 712,500 Employee Options (Weighted Average Exercise Price = $2.44) 1,561,410 Total 46,910,873 52,704,106



Aproximadamente 16 milhões de ações da Série V agora estão excluídas do total de ações totalmente diluídas, pois não são conversíveis e, nos termos do financiamento da nota, não podem ser alteradas para serem conversíveis durante 18 meses.

Em virtude da restrição e dada a crescente aceitação da nova administração da criptomoeda e o reconhecimento mais amplo de que os ativos do mundo real serão tokenizados, a Empresa pode reexplorar várias opções para criar liquidez para as ações preferenciais da Série V, incluindo a tokenização potencial na blockchain da Ethereum. No entanto, ainda é muito cedo, e a Empresa não pode fornecer garantias de que será capaz de tokenizar ou criar liquidez para a Série V e pode, em última análise, procurar converter a Série V em ações ordinárias quando a restrição expirar. Como tal, a Série V foi excluída da tabela acima.

Sobre a BTCS:

A BTCS Inc. (“BTCS” ou a “Empresa”), abreviação de Blockchain Technology Consensus Solutions, é uma empresa de tecnologia de blockchain baseada em Ethereum, com sede nos EUA, comprometida em gerar receita escalável e acúmulo de ETH por meio da sua estratégia de marca registrada, o DeFi/TradFi Accretion Flywheel, uma abordagem integrada à formação de capital e infraestrutura de blockchain. Ao combinar mecanismos de finanças descentralizadas (“DeFi”) e finanças tradicionais (“TradFi”) com suas operações de infraestrutura de blockchain, compreendendo NodeOps (staking) e Builder+ (construção de blocos), a BTCS oferece uma das oportunidades mais sofisticadas para exposição alavancada ao ETH, impulsionada pela geração de receita escalável e uma estratégia de acumulação de ETH focada no rendimento. Descubra como a BTCS oferece exposição alavancada operacional e financeira ao Ethereum através dos mercados públicos em www.btcs.com.

Nota de Declaração de Previsão

Certas declarações neste comunicado de imprensa constituem "declarações de previsão" de acordo com a Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, incluindo declarações sobre a criação de alta exposição de crescimento ao Ethereum, criação de liquidez para a Série V e fechamento da oferta de notas de US $10 milhões. Palavras como “talvez”, “pode”, “irá”, “deveria”, “acredita”, “espera”, “antecipa”, “estima”, “continua”, “prediz”, “prevê”, “projeta”, “planeja”, “pretende” ou expressões semelhantes, ou declarações sobre intenção, convicções ou expectativas atuais, são declarações de previsão. Embora a Empresa acredite que essas declarações de previsão sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida em tais declarações de previsão, pois elas se baseiam nas informações disponíveis para nós na data deste comunicado. Estas declarações de previsão são baseadas em suposições e estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo, sem limitação, condições do mercado, questões e requisitos regulatórios, problemas imprevistos com a nossa linha de Oferta no Mercado, problemas inesperados com o Builder+, bem como riscos estabelecidos nos registros da Empresa na Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Formulário 10-K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, que foi arquivado em 20 de março de 2025. Assim, os resultados reais podem ser materialmente diferentes. A Empresa rejeita qualquer obrigação de atualizar ou alterar qualquer declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

