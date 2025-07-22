BTCS Inc. 当前所持 ETH 和现金市值已达 2.42 亿美元

同意以每股 13 美元的价格发行约 1,000 万美元的可转换票据，较 7 月 18 日的收盘价溢价 198%

年内迄今，公司已通过标志性的 DeFi/TradFi 增值飞轮战略筹集资金达 1.89 亿美元

银泉，马里兰州, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家专注于区块链技术的公司，BTCS Inc.（Nasdaq：BTCS） （以下简称“BTCS”或“公司”，全称为“Blockchain Technology Consensus Solutions”）今日宣布，目前其所持有的 55,788 枚 ETH、现金1及其他流动资产的总市值约为 2.422 亿美元（该估值基于 ETH 每枚 3,600 美元的价格计算）。 此外，公司同意根据此前与 ATW Partners LLC 达成的 5,600 万美元融资安排发行 1,000 万美元的可转换票据。

虽然此次融资金额相对于年内迄今筹集的 1.89 亿美元规模较小，但近 200% 的转换溢价不仅与 BTCS 所推行的标志性 DeFi/TradFi 增值飞轮战略高度契合，更进一步彰显了公司在该战略上的卓越执行力。 作为其战略的一部分，公司将此次融资额度限制在 1,000 万美元，旨在保持财务灵活性，以便为未来把握投资良机预留杠杆操作空间，同时将贷款价值比控制在 40% 以下。 这种做法符合 BTCS 致力于实现 ETH 敞口最大化和股东股份稀释最小化的承诺。

DeFi/TradFi 增值飞轮战略最新进展

BTCS 正在成功推进其 DeFi/TradFi 增值飞轮资本形成战略，充分利用去中心化金融和传统金融的优势，不断扩大 ETH 持有量，发挥其垂直整合业务的协同效应，提升股东价值。 公司通过按市价股票出售、高于市价的可转换债券以及基于 DeFi 的借贷等多种方式筹资，这些举措均与其优化 ETH 敞口并积极控制股权稀释的战略相一致，具体内容如下。

年内迄今融资摘要

按市价股票出售：1.32 亿美元1 (70%)

高于市价的可转换债券：1,700 万美元 (9%)

Aave 稳定币借贷 (DeFi)：4,000 万美元 (21%)

年内迄今融资总额：1.89 亿美元

加密资产与现金总额：2.42 亿美元1

ETH 持有量：55,788 枚（每枚 ETH 的平均成本为 2,846 美元），年内迄今增长了 516%

“我们认为，BTCS 是当前公开市场上财务与运营杠杆最充分的以太坊投资标的。”BTCS 首席执行官 Charles Allen 表示， “我们的垂直整合区块构建与节点运营业务正在收入方面创下记录。依托标志性的 DeFi/TradFi 增值飞轮战略的高效执行，BTCS 为投资者提供了一个可扩展且具备高增长潜力的以太坊投资敞口。”

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1 其中包括尚待结算的每股 7.9 美元、总额为 2,840 万美元的按市价股票出售款项，以及即将完成交割的 1,000 万美元可转换票据融资。

高于市价的可转换票据融资

这笔本金为 1,000 万美元的可转换票据可按每股 13 美元的固定转换价格转换为普通股，该价格较公司 2025 年 7 月 18 日（星期五）收盘价 6.57 美元溢价 198%。 该票据期限为两年，至 2027 年 7 月 21 日到期，含 5% 的初始发行折扣，年利率为 6%。

关于此次可转换票据发行，交易完成时将发行为期五年的认股权证，持有人可以按每股 8 美元的行权价购买 879,375 股普通股，该行权价较 2025 年 7 月 18 日（星期五）收盘价溢价 122%。 预计此次融资将在 2025 年 7 月 22 日（星期二）或之前完成交割。

值得注意的是，此次融资没有涉及投资银行费用，或通常与使用投资银行或配售代理相关的限制性条款，这些条款可能会妨碍公司执行其 DeFi/TradFi 增值飞轮战略。

作为本次融资条款的一部分，公司同意在可转换票据存续的 18 个月内不得对其不可转换的 V 系列优先股进行修改，以允许其转换为普通股。

资本结构最新进展

为帮助投资者准确评估 BTCS 的内在价值，并便于与同行业公司进行比较，我们特此披露最新的资本结构明细。 本摘要旨在提供补充信息，以完善我们向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件内容。

Equity Instrument Outstanding Fully Diluted Common Shares 45,761,072 45,761,072 Common Shares - Subject to Forfeiture 1,149,801 1,149,801 Convertible Debt (Conversion Price = $5.85) 1,334,679 Convertible Debt (Conversion Price = $13.00) 773,078 Convert Warrants #1 (Exercise Price = $2.75, exp. 5/13/2030) 532,191 Convert Warrants #2 (Exercise Price = $8.00, exp. 7/21/2030) 879,375 RD Warrant (Exercise Price = $11.50, exp. 3/4/2026) 712,500 Employee Options (Weighted Average Exercise Price = $2.44) 1,561,410 Total 46,910,873 52,704,106



约有 1,600 万股 V 系列优先股现已从完全稀释后总股本中剔除，因为这些优先股不可转换，且根据可转换票据融资条款在未来 18 个月内不得修改为可转换股。

鉴于该限制、新一届管理层对加密货币的日益接受程度，以及外界对现实资产代币化趋势更广泛的认可，公司或将重新评估多种方案以提升 V 系列优先股的流动性，包括在以太坊区块链上实现代币化的可能性。 不过，目前仍处于较早期阶段，公司无法保证或承诺能够实现 V 系列优先股的代币化或提升其流动性，限制期结束后也可能考虑将其转换为普通股。 因此，V 系列优先股已被排除上表之外。

关于 BTCS：

BTCS Inc.（简称“BTCS”或“公司”，全称为“Blockchain Technology Consensus Solutions”）是一家总部位于美国、以以太坊为核心的区块链技术公司，其借助“DeFi/TradFi 增值飞轮”这一标志性战略，致力于实现可扩展的收入增长和 ETH 的持续积累。该战略将资本形成与区块链基础设施建设有机结合，采取一体化推进模式。 BTCS 将去中心化金融 (DeFi) 与传统金融 (TradFi) 机制与其区块链基础设施业务相结合——包括 NodeOps（质押服务）和 Builder+（区块构建），依托可扩展的收入增长和以收益为导向的 ETH 积累策略，为投资者提供极具竞争力的 ETH 杠杆敞口机会。 了解 BTCS 如何通过公开市场为投资者提供以太坊的运营和财务杠杆敞口，详情请访问 www.btcs.com。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿中的某些陈述属于《1933 年证券法》第 27A 节和《1934 年证券交易法》第 21E 节所定义的“前瞻性陈述”，内容包括创造以太坊高增长敞口、为 V 系列优先股创造流动性，以及完成 1,000 万美元可转换票据发行等事项。 “可能”、“或许”、“将要”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“继续”、“预料”、“预测”、“计划”、“打算”等词汇或类似表达，或关于意图、信念或当前预期的陈述，均属于前瞻性陈述。 尽管公司认为这些前瞻性陈述具有合理性，但不应对其过度依赖，因为这些陈述仅基于本新闻稿发布之日可获得的信息作出。 这些前瞻性陈述基于若干假设，并受到多种风险和不确定性的影响，包括但不限于市场状况、监管问题及要求、公司按市价发行机制中可能出现的突发问题、Builder+ 中可能发生的意外情况，以及公司在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中所列明的各类风险，尤其是 2025 年 3 月 20 日提交的截至 2024 年 12 月 31 日的《10-K 表格》年度报告中所披露的风险因素。 因此，实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异。 公司明确声明，除非适用法律要求，否则不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或更改相关陈述的任何义务。

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