BTCS Inc. 以太坊和現貨市場價值達 2.42 億美元

公司同意以每股 13 美元的價格發行約 1,000 萬美元的可轉換票據，較 7 月 18 日收盤價有 198% 的溢價

年初至今透過標誌性的 DeFi/TradFi 增值飛輪策略籌集 1.89 億美元

銀泉，馬里蘭州, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專注於區塊鏈技術的 BTCS Inc.（全名為 Blockchain Technology Consensus Solutions，以下簡稱「BTCS」或「公司」）（Nasdaq：BTCS）今天宣布以每枚 ETH 價格為 3,600 美元計算，現時持有 55,788 枚 ETH、現金1及其他流動資產，總市值約為 2.422 億美元。 此外，公司已同意通過與 ATW Partners LLC 之前訂立的 5,600 萬美元協議，發行 1,000 萬美元可轉換票據。

雖然這筆資金相較於年初至今籌集的 1.89 億美元顯得非常微不足道，但近 200% 的轉換溢價與 BTCS 執行其標誌性 DeFi/TradFi 增值飛輪策略保持一致，並進一步證明其有效性。 公司的策略之一是將今次的融資限制在 1000 萬美元，以確保未來的財務營運上保持靈活並在機會出現時利用槓桿，同時確保其貸款價值比率維持在 40% 以下。 此策略遵循 BTCS 對於盡量提高 ETH 持倉和盡量減少股東攤薄的承諾。

DeFi/TradFi 增值飛輪策略更新

BTCS 成功執行其 DeFi/TradFi 增值飛輪資本形成策略，利用去中心化和傳統金融增持 ETH，充分利用其垂直整合的營運，並提升股東價值。 公司透過在市場上股權出售、價格高於市場的可轉換債務和基於 DeFi 的借貸等混合方式籌集資金，這些操作與其優化 ETH 持倉並積極管理攤薄的策略一致，詳情如下：

年初至今資金概況

市場上股權出售：1.32 億美元1（70%）

價格高於市場的可轉換債務：1,700 萬美元（9%）

Aave 穩定幣貸款（DeFi）：4,000 萬美元（21%）

年初至今總融資: 1.89 億美元

總加密貨幣及現金資產總額：2.42 億美元1

ETH 持有量：55,788 （每枚 ETH 平均成本: 2,846美元），年初至今增長 516%

BTCS 行政總裁 Charles Allen 表示：「我們相信，BTCS 是目前公開市場上在財務和營運中對以太坊最具槓桿效應的投資選擇。 BTCS 的垂直整合區塊建設和節點營運正在創造創紀錄的收入，加上標誌性的 DeFi/TradFi 增值飛輪穩定地執行， 為投資者提供對以太坊的可擴展高增長持倉。」

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1 包括待結算的 2,840 萬美元市場上股權出售（每股 7.9 美元），以及待成交的 1,000 萬美元可轉換票據的資金。

高於市場格價的可轉換票據融資

這筆 1000 萬美元本金可轉換票據可按每股 13 美元的固定轉換價格轉換為普通股，這代表著相較於公司 2025 年 7 月 18 日星期五收盤價 6.57 美元有 198% 的溢價。 票據於兩年後的 2027 年 7 月 21 日到期，包含 5% 的初始發行折扣，年利率為 6%。

作為債券發行的一部分，成交時將發行五年期的認股權證，以購買 879,375 股普通股，行使價格為每股 8 美元，這代表著相較於 2025 年 7 月 18 日星期五的收盤價有 122% 的溢價。 預計將在 2025 年 7 月 22 日星期二或之前完成融資。

值得注意的是，這項融資不涉及投資銀行費用或一般與投資銀行或配售代理相關的限制條款，這或會阻礙公司執行其 DeFi/TradFi 增值飛輪策略。

作為融資條款的一部分，公司同意在票據尚未到期的情況下，不會修改其不可轉換的 V 系列優先股，以允許在 18 個月內轉換為普通股。

資本結構更新

為協助投資者準確評估 BTCS 的內在價值並與同類產品進行比較，我們提供了最新的資本結構細分。 此摘要提供了額外資訊，以補充我們向 SEC 提交的文件。

Equity Instrument Outstanding Fully Diluted Common Shares 45,761,072 45,761,072 Common Shares - Subject to Forfeiture 1,149,801 1,149,801 Convertible Debt (Conversion Price = $5.85) 1,334,679 Convertible Debt (Conversion Price = $13.00) 773,078 Convert Warrants #1 (Exercise Price = $2.75, exp. 5/13/2030) 532,191 Convert Warrants #2 (Exercise Price = $8.00, exp. 7/21/2030) 879,375 RD Warrant (Exercise Price = $11.50, exp. 3/4/2026) 712,500 Employee Options (Weighted Average Exercise Price = $2.44) 1,561,410 Total 46,910,873 52,704,106



大約 1,600 萬股 V 系列股票為不可轉換，現時剔出完全攤薄的股份數量，並且根據票據融資的條款 18 個月內不得修改為可轉換。

鑒於這項限制、新政府對加密貨幣的接受度增加，以及現實世界資產的代幣化更加為人認可，公司或會重新探索不同選項，為 V 系列優先股創造流動性，這包括在以太坊區塊鏈上的潛在代幣化。 然而，目前時間尚早，公司無法保證或確保能夠進行代幣化或為 V 系列優先股創造流動性，並可能最終在限制到期時尋求將 V 系列轉換為普通股。 因此，V 系列已被剔出上述表格之外。

有關 About BTCS：

BTCS Inc.（「BTCS」或「公司」）是美國一家以以太坊為主的區塊鏈技術公司，致力通過其標誌性策略（即 DeFi/TradFi 增長飛輪，一種資本形成和區塊鏈基礎設施的綜合方法）推動可擴展的收入和以太幣累積。 BTCS 結合去中心化金融（「DeFi」）和傳統金融（「TradFi」）機制與其區塊鏈基礎設施操作（包括 NodeOps（質押）和 Builder+（區塊建設）），提供最成熟的槓桿以太幣持倉機會，由可擴展的收入生成和收益率為本的以太幣累積策略引領。 欲了解 BTCS 如何在公開市場提供對以太坊的操作和財務槓桿承擔，請瀏覽www.btcs.com。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中的某些陳述構成《1933 年證券法》（Securities Act of 1933）第 27A 條和《1934年證券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）第 21E 條列載的「前瞻性陳述」；這些陳述包括關於創造高增長的以太坊持倉、為 V 系列創造流動性以及完成 1,000 萬美元票據發行的陳述。 前瞻性陳述會出現「可能」、「或許」、「將」、「應該」、「相信」、「期望」、「預測」、「估計」、「持續」、「預計」、「展望」、「計劃」、「打算」或類似表達，或是關於意圖、信念或當前期望。 公司認為，這些前瞻性陳述屬合理；然而，有關陳述是基於在本公告發布日所獲得的資訊，因此閣下不應過度依賴。 這些前瞻性陳述基於假設，並受到各種風險和不確定性的影響，包括但不限於市場狀況、監管事宜和要求、與我們的市價發售工具相關的意外事宜、 Builder+ 的非預期事宜，以及公司在證券交易委員會的檔案中列出的風險，包括於 2025 年 3 月 20 日提交的截至 2024 年 12 月 31 日止年度 10-K 表格。 因此，實際結果可能會有重大差異。 公司明確聲明，除法律要求外，概不會承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修改陳述的任何義務。

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投資者關係：

行政總裁Charles Allen

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電郵：ir@btcs.com

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